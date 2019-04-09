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Данилу: «„Порту“ будет очень хорошо настроен на игру, но дело не в мести»

сегодня, 05:24
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль-:-Логотип футбольный клуб ПортуПорту22:00 Не начался

Полузащитник «Порту» Данилу поделился ожиданиями от первого выездного матча с «Ливерпулем» в четвертьфинале Лиги чемпионов. В прошлом сезоне «мерсисайдцы» выбили португальскую команду из ЛЧ на стадии 1/8 финала (5:0).

Возможно, «Ливерпуль» и является фаворитом матча, потому что они играют дома. Другим командам всегда тяжело играть на этом стадионе. Игроки «Порту» не думают о мести. Мы думаем о больших амбициях и желании пройти дальше.

«Ливерпуль» очень хорошо контратакует, у них очень быстрые игроки, и вся команда действует компактно. Но у них есть и бреши в обороне, которыми мы постараемся воспользоваться.

Наш настрой будет очень хорошим. Но это не из-за «Ливерпуля». Мы должны быть психологически готовы к матчу, потому что это будет не очередная игра, а четвертьфинал Лиги чемпионов.

Ранее своими мыслями о предстоящей встрече поделился главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау.

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Zenit_84
Zenit_84
   88 / 952
сегодня в 05:35
Удачи командам
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