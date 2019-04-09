Кэхилл: «Эмери в значительный степени стабилизировал „Арсенал“»

Бывший футболист «Эвертона» Тим Кэхилл поделился мнением о выступлениях «Арсенала» в нынешнем сезоне.

Если вы посмотрите на тех, с кем они играют, и сравните эту команду с другими клубами, то увидите, что они обороняются неплохо. Унаи Эмери сделал с защитой команды удивительную работу.

Он в значительный степени стабилизировал клуб. Доказательства его работы будут видны в конце сезона.