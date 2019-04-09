Кэхилл: «Эмери в значительный степени стабилизировал „Арсенал“»

Бывший футболист «Эвертона» Тим Кэхилл поделился мнением о выступлениях «Арсенала» в нынешнем сезоне.
Если вы посмотрите на тех, с кем они играют, и сравните эту команду с другими клубами, то увидите, что они обороняются неплохо. Унаи Эмери сделал с защитой команды удивительную работу.
Он в значительный степени стабилизировал клуб. Доказательства его работы будут видны в конце сезона.
Напомним, что «Арсенал» уступил «Эвертону» в матче 33-го тура чемпионата Англии.
Этот сезон лучше только самого последнего сезона при Венгере (когда игроки явно уже не старались и помогали болелам сливать Арсена)
Возьмите предпоследний сезон:
1. увидите примерно те же очки что Арсенал скорей всего наберёт в конце сезона
2. увидите 44 пропущенных(а в этом сезоне уже 40)
3. увидите 77 забитых(в данный момент 65)
4. увидите примерно ту же картину по ничьим и поражениям
А перед этим были сезоны и ещё лучше.
Тоесть Эмери не сделал Арс круче чем в обычные сезоны при Венгере.
Защита пропускает не меньше чем при Венгере (а ведь было не мало сезонов при нём когда Арс пропускал 35-40 голов за сезон... даже поменьше чем при Эмери, который якобы стабилизировал оборону)
Атака не забивает больше... и это при том что львиную долю забивают два напа которых Венгер купил под конец своей карьеры в Арсе - тоесть это своего рода подарок Эмери, без них с старичком Жиру и деградировавшими Санчесом и Озилом забивали бы явно меньше.
Этот сезон лучше только самого последнего сезона при Венгере (когда игроки явно уже не старались и помогали болелам сливать Арсена)
Возьмите предпоследний сезон:
1. увидите примерно те же очки что Арсенал скорей всего наберёт в конце сезона
2. увидите 44 пропущенных(а в этом сезоне уже 40)
3. увидите 77 забитых(в данный момент 65)
4. увидите примерно ту же картину по ничьим и поражениям
А перед этим были сезоны и ещё лучше.
Тоесть Эмери не сделал Арс круче чем в обычные сезоны при Венгере.
Защита пропускает не меньше чем при Венгере (а ведь было не мало сезонов при нём когда Арс пропускал 35-40 голов за сезон... даже поменьше чем при Эмери, который якобы стабилизировал оборону)
Атака не забивает больше... и это при том что львиную долю забивают два напа которых Венгер купил под конец своей карьеры в Арсе - тоесть это своего рода подарок Эмери, без них с старичком Жиру и деградировавшими Санчесом и Озилом забивали бы явно меньше.