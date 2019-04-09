Иньеста: «„Реал“ хотел бы чаще выигрывать чемпионат, а „Барселона“ – ЛЧ»

Экс-полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста поделился мнением о первом сезоне «сине-гранатовых» после его ухода из клуба.
Я не согласен с тем, что «Барселона» стала менее яркой после моего ухода.
Команда продолжает совершенствовать свой идеальный сезон. Они эффективны, но их подход к играм продолжает претерпевать изменения.
Какой из трофеев имеет наибольшую значимость для «Барсы»? Они все имеют большой вес. Ты должен радоваться тому, что выиграл, и расстраиваться по поводу упущенных побед.
Для меня важнее всего чемпионат [Испании], но многие другие предпочтут Лигу чемпионов. Игроки «Реала» предпочли бы чаще становиться чемпионами страны, в то время как футболисты «Барселоны» хотели бы выиграть больше кубков ЛЧ.
Недавно Иньеста признался, что хотел бы вернуться в «Барселону».