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Тарханов подтвердил, что может возглавить «Пюник»

сегодня, 18:58

Известный российский специалист Александр Тарханов подтвердил информацию о том, что он может стать новым главным тренером армянского «Пюника».

Я могу подтвердить информацию, что я могу возглавить армянский «Пюник». Пока ничего конкретного не могу сказать, сейчас я нахожусь далеко от Армении. Я разговаривал с владельцем «Пюника» Артуром Согомоноям, я очень хорошо его знаю, у нас дружеские отношения. Я свою тренерскую карьеру начинал в Армении и готов вернуться на пост главного тренера.

Отметим, что Тарханов начинал карьеру в качестве тренера-консультанта абовянского «Котайка».

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Все комментарии
kotmyshka
kotmyshka
   183 / 950
сегодня в 19:34
Лицензия есть, значит, может
ДСА
ДСА
   181 / 950
сегодня в 19:22
А потом Арарат Москва!
Alladins
Alladins
   42 / 950
сегодня в 19:08
Клуб с традициями, да и Тарханов выдающийся.
1 команда
1 команда
   47 / 950
сегодня в 18:59
Тарханову уже давно все равно кого тренеровать, везде одинаково получается.
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