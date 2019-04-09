Тарханов подтвердил, что может возглавить «Пюник»

Известный российский специалист Александр Тарханов подтвердил информацию о том, что он может стать новым главным тренером армянского «Пюника».

Я могу подтвердить информацию, что я могу возглавить армянский «Пюник». Пока ничего конкретного не могу сказать, сейчас я нахожусь далеко от Армении. Я разговаривал с владельцем «Пюника» Артуром Согомоноям, я очень хорошо его знаю, у нас дружеские отношения. Я свою тренерскую карьеру начинал в Армении и готов вернуться на пост главного тренера.