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Ван Дейк: «Мы должны либо верить, что сделаем дубль, либо сидеть дома»

сегодня, 05:38
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль2 : 0Логотип футбольный клуб ПортуПортуМатч завершен

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк после победы над «Порту» (2:0) в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов подчеркнул, что его команда должна верить в то, что сможет одновременно стать чемпионами АПЛ и ЛЧ.

Мы должны в это верить. В ином случае в следующий раз можно просто остаться дома.

Мы должны быть уверены в том, что это прекрасное время для того, чтобы быть игроком «Ливерпуля». Надеюсь, нам осталось сыграть ещё 9 матчей, если всё пойдёт как надо. Скрестим пальцы.

Мы отдадим все свои силы, а затем уйдём на заслуженный отдых.

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Все комментарии
LOpp
LOpp
   14 / 951
сегодня в 06:25
Рома Широков вам подскажем что делать.
cska plus
cska plus
   5 / 951
сегодня в 06:17
Колбасня не возьмёт ни одного трофея, болтовня и мечты.
ДСА
ДСА
   182 / 951
сегодня в 06:13
Хорошая домашняя победа.
Lewa2708
Lewa2708
   370 / 951
сегодня в 06:07
Я верю, что это возможно, но надеяться не хочу
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