Ван Дейк: «Мы должны либо верить, что сделаем дубль, либо сидеть дома»

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк после победы над «Порту» (2:0) в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов подчеркнул, что его команда должна верить в то, что сможет одновременно стать чемпионами АПЛ и ЛЧ .

Мы должны в это верить. В ином случае в следующий раз можно просто остаться дома.

Мы должны быть уверены в том, что это прекрасное время для того, чтобы быть игроком «Ливерпуля». Надеюсь, нам осталось сыграть ещё 9 матчей, если всё пойдёт как надо. Скрестим пальцы.

Мы отдадим все свои силы, а затем уйдём на заслуженный отдых.