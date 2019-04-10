Сиссоко: «Льорис – невероятный вратарь, нам с ним очень повезло»

Полузащитник «Тоттенхэма» Мусса Сиссоко дал комментарий после победы над «Манчестер Сити» (1:0) в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов. В частности, Сиссоко похвалил вратаря «шпор» Уго Льориса, отразившего удар Серхио Агуэро с пенальти.

Уго – невероятный голкипер и демонстрирует это каждую неделю. Нам очень повезло иметь его в команде. Надеюсь, что остаток сезона он проведёт на том же уровне.

В чём секрет нашей победной игры? Думаю, в нашем желании. Мы были единой командой от начала до конца, и такой важный сейв Уго очень нам помог. Думаю, мы все можем быть довольны своим выступлением, нужно продолжать в том же духе.

Мы знали, что игра будет упорной. «Сити» – одна из лучших команд мира. Но мы играли дома, перед своими болельщиками, на этом потрясающем стадионе, так что мы знали, что способны это сделать. Это была очень сложная игра, но мы победили.