Консейсау: «„Порту“ нужен полный „Драгау“. Это ещё не конец»

Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау прокомментировал гостевое поражение от «Ливерпуля» (0:2) в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов.

Мы прошли только половину пути. У нас будет 90 минут на «Драгау», где мы сделаем всё, чтобы перевернуть ход поединка и постараться пройти дальше.

Мы хорошо начали эту встречу. Первый гол был случайностью, а второй возник после индивидуальной ошибки. Лёгкость, с которой они забили нам второй мяч, не является чем-то обыденным для «Порту».

У нас был хороший шанс забить после первых 30 минут игры. Второй тайм мы провели получше, создали как минимум одну-две хороших ситуации у их ворот.

Дома нам необходим полный «Драгау», потому что это ещё не конец.