ГлавнаяНовости

Консейсау: «„Порту“ нужен полный „Драгау“. Это ещё не конец»

сегодня, 01:53
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль2 : 0Логотип футбольный клуб ПортуПортуМатч завершен

Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау прокомментировал гостевое поражение от «Ливерпуля» (0:2) в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов.

Мы прошли только половину пути. У нас будет 90 минут на «Драгау», где мы сделаем всё, чтобы перевернуть ход поединка и постараться пройти дальше.

Мы хорошо начали эту встречу. Первый гол был случайностью, а второй возник после индивидуальной ошибки. Лёгкость, с которой они забили нам второй мяч, не является чем-то обыденным для «Порту».

У нас был хороший шанс забить после первых 30 минут игры. Второй тайм мы провели получше, создали как минимум одну-две хороших ситуации у их ворот.

Дома нам необходим полный «Драгау», потому что это ещё не конец.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Теллес: «В прошлом раунде мы тоже проиграли первый матч, но прошли дальше»
Сегодня, 01:18 Комментарии1
Сон: «В противостоянии с „Манчестер Сити“ еще ничего не решено»
Сегодня, 00:58 Комментарии1
Почеттино: «Это была невероятная игра»
Сегодня, 00:50 Комментарии0
Ван Дейк: «Все нападающие, против которых я сейчас играю, сильны»
Сегодня, 00:44 Комментарии1
Клопп: «2:0 - очень хороший результат»
Сегодня, 00:38 Комментарии2
Гвардиола: «Результат не самый лучший»
Сегодня, 00:32 Комментарии7
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100