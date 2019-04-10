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Евменов вернется в «Зенит» и будет отвечать за селекцию клуба

сегодня, 13:46

Бывший спортивный директор ЦСКА и «Зенита» Антон Евменов в ближайшее время вернется в клуб из Санкт-Петербурга. Как и ранее, Евменов будет отвечать в «Зените» за селекцию.

Отмечается, что ранее Евменов порой совершал сомнительные сделки. Так, именно по его инициативе в «Зенит» летом 2016 года был куплен защитник Иван Новосельцев, который впоследствии так и не смог заиграть в питерском клубе.

Последним местом работы Евменова был кипрский «Пафос», где он занимал должность управляющего директора.

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Все комментарии
beloff
beloff ответил Бестрофейный
   361 / 955
сегодня в 14:32
Нечего считать чужие деньги и заглядывать в чужие постели, лучше футболом займись.
    Бестрофейный
    Бестрофейный ответил Ваня лучший
       85 / 955
    сегодня в 14:22
    А до этого был "блестящий" трансфер Витиньо в ЦСКА. Еле избавились потом, а Антона Гинер выгнал сразу же. Но в Зените денег много , пусть еще попробует, все таки на Кипре работал, а это не фунт изюма.
    Нечего считать чужие деньги и заглядывать в чужие постели, лучше футболом займись.
    Garrincha58
    Garrincha58
       325 / 955
    сегодня в 14:21
    на одного безграмотного деятеля в Зените прибавится
    beloff
    beloff
       361 / 955
    сегодня в 14:20
    Мамаева вам надо взять свободным агентом, пущай на пару с кокошей прославляют Зенит
    Ваня лучший
    Ваня лучший
       12 / 955
    сегодня в 14:14
    А до этого был "блестящий" трансфер Витиньо в ЦСКА. Еле избавились потом, а Антона Гинер выгнал сразу же. Но в Зените денег много , пусть еще попробует, все таки на Кипре работал, а это не фунт изюма.
    Игорь Солнцев
    Игорь Солнцев
       51 / 955
    сегодня в 14:12
    Ростов выйдет на рынок со всем своим сомнительным товаром.
    Duke_dp
    Duke_dp
    сегодня в 14:05
    Гнать ссаными тряпками его!!!!!!
    parallels
    parallels
       3 / 955
    сегодня в 14:04
    а рибалта чё - обратно в мю? а нам новых новосельцевых?
    25процентный клоун
    25процентный клоун
       22 / 955
    сегодня в 14:01
    только вроде масть пошла у питерцев ((
    ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
    ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
       28 / 955
    сегодня в 13:50
    ДАВАЙ ХАЛКА И ВИТСЕЛЯ ОБРАТНО В СПБ !!!

    ГЫ-ГЫ
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