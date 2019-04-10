Евменов вернется в «Зенит» и будет отвечать за селекцию клуба

сегодня, 13:46

Бывший спортивный директор ЦСКА и «Зенита» Антон Евменов в ближайшее время вернется в клуб из Санкт-Петербурга. Как и ранее, Евменов будет отвечать в «Зените» за селекцию.

Отмечается, что ранее Евменов порой совершал сомнительные сделки. Так, именно по его инициативе в «Зенит» летом 2016 года был куплен защитник Иван Новосельцев, который впоследствии так и не смог заиграть в питерском клубе.

Последним местом работы Евменова был кипрский «Пафос», где он занимал должность управляющего директора.