Лучшее, что может сделать Федун

сегодня, 16:00

«Соккер.ру» не понимает, в чем смысл владения «Спартаком» для богатого и успешного Леонида Федуна? Футбольный бизнес в России убыточен, как социальная нагрузка – провал.

Идут сезоны, одни неудачи сменяют другие, в клубную историю добавляются неприглядные страницы, а Федун глотает горькие пилюли из разочарования, насмешек и оскорблений собственных болельщиков. Один раз за полтора десятилетия посчастливилось вытащить «дикую карту», но чемпионское наследство быстро пустили в расход, и «Спартак» вернулся к образу озорного неудачника, которому оказывается слишком много знаков внимания, раздражающее много, как считают поклонники более успешных клубов. Впрочем, с этим ничего не поделаешь: феномен спартаковской популярности в народных массах действительно трудно объяснить, учитывая, что клуб или не делает ничего для привлечения болельщиков, или вовсе отталкивает от себя фанатов.

Текущая ситуация в «Спартаке» ужасна тем, что она грозит потерей главного достояния – аудитории. Болельщики – импульсивные ребята, не все из них готовы идти рядом в периоды неудач, но сейчас от «Спартака» отворачиваются не только из-за непотребной игры, но и по идеологическим соображениям. Фанаты презрительно и в то же время через боль называют свой любимый клуб ФК «Федун». Даже те, кто умеет любить «Спартак» больше побед, не хотят ассоциировать себя с грязью, лицемерием, капитаном Глушаковым, высказываниями Андрея Федуна, хитрой улыбкой Наиля Измайлова, абонементной программой, ложью насчет переноса матчей и прочим, и прочим, и прочим…

У меня возникает резонный вопрос: а зачем все это Федуну? Леониду Арнольдовичу на днях исполнилось 63 года, он один из богатейших людей России, при этом доживать свой век, скорее всего, будет где-нибудь на Лазурном побережье. Он многого добился в жизни, дослужился до полковника в советской армии, а потом проделал путь из политруков в олигархи. Но из-за кувырков «Спартака», из-за необъяснимо нелепых порой высказываний на футбольную тему Федуна считает не Царем Леонидом с железной хваткой, а блаженным миллиардером Леопольдом, которому как будто нравится страдать и быть посмешищем. Леонид Арнольдович и сам не раз говорил, сколько денег спустил на «Спартак», только что оправдывался из-за приобретения Педро Роши.

Иными словами, эффективный менеджер, мудрый инвестор и акула бизнеса в одной сфере не раз и не два за прошедшие 15 лет во главе «Спартака» выглядел жалко и нелепо. Зачем ему это? Страдать стоит, если сам болеешь всей душой за победы своей команды, олигархи заводят дорогие футбольные игрушки, чтобы включиться еще в одно состязание и побеждать, побеждать, побеждать. Леонида Арнольдовича устраивает олимпийский принцип – главное не победа, а участие. Это не болельщицкий менталитет. Если бы от успехов «Спартака» зависело настроение и самочувствие владельца, как у тех, кто ходит на трибуны или смотрит матчи «красно-белых» по телевизору во всех часовых поясах Земли, то Федун уже давно нашел бы способ выигрывать чуть чаще, чем это делает его «Спартак».

Если бы Федун был болельщиком, в чьих руках сосредоточены такие возможности сделать «Спартак» сильнее и круче, он бы давно этими возможностями воспользовался. Леонид Арнольдович никогда не обнаруживал в себе искренних чувств к «Спартаку», он болеет, потому что ему по статусу положено как владельцу клуба, а так он обычно «над схваткой». Наверняка его радуют победы и разочаровывают неудачи, но есть необъяснимые поступки, по которым понятно, что Федун смотрит на «Спартак» сквозь пальцы. Так, летом 2017-го года в клубе разгорелся конфликт по линии менеджмент – главный тренер, была провалена трансферная кампания, а все потому, что Леонид Арнольдович не посчитал нужным прерывать отпуск ради своего бедствующего детища.

Не находя времени, сил или талантов управлять «Спартаком» самостоятельно, Федун не сколотил профессиональную команду менеджеров, на которых можно было бы положиться. Делегировать полномочия – это ведь фишка больших менеджеров, но важные полномочия, кажется, не достались никому. Иначе как объяснить бардак вокруг команды, врывающийся и внутрь коллектива, эпидемию гепатита в клубной академии, трансферы в духе приобретения Педро Роши? Как объяснить, что по части взаимодействия с болельщиками, работы социальных сетей и организации досуга болельщиков перед матчем «Спартак» застрял в Средневековье? В эпоху, когда трафик стал ценнейшим товаром, «Спартак» не использует свои богатые ресурсы, чтобы «лить» его. Ни в онлайне, ни в офлайне.

Отсюда следует, что «Спартака» как социальный инструмент для Федуна и «Лукойла» тоже не продуктивен, более того, с таким подходом становится социальной обузой. Над «Спартаком» насмехаются соперники, а собственные болельщики открыто ненавидят руководство. У клуба очень плохой имидж в информационном пространстве, какое-то пиар-агентство сорвет куш, если в московском клубе вдруг догадаются поработать над мнением масс с помощью профессионалов. Но скажите, для того ли Федун содержит команду и построил стадион, чтобы на эту самую арену болельщики его клуба приносили шарфы с оскорбительными надписями, касающимися лично него?

Леонид Арнольдович либо действительно живет на облачке, либо он человек с ангельским терпением. А может быть, преследует какую-то свою цель и не обращает внимания на иногда попадающие в глаза пылинки? Вероятно, строительство «Города на реке» в Тушине не было бы возможным без «Спартака», и если так, не пора ли освободить любимый миллионами клуб от ига? Лучшее, что может сделать Леонид Федун со «Спартаком» прямо сейчас – это продать его. В хорошие руки и вряд ли за 1 миллиард евро, как хочет другой сын Арнольда по имени Андрей.

Но даже если помыслы Леонида Арнольдовича были исключительно честными и искренними, если он желает «Спартаку» только добра и побед, то тем более нужно отдать клуб в руки правильных людей. 15 лет – достаточный срок, чтобы убедиться, что в этом «бизнесе» ты не слишком хорош. Уверен, из любой другой сферы Федун уже ретировался бы как человек, здраво оценивающий свои силы и таланты. «Спартаку» уже не поможет никакая перезагрузка, «Спартаку» нужна новая жизнь, но она не начнется, если Леонид Арнольдович продолжит с одной стороны упрямствовать, а с другой – устраняться от воспитания, оставлять клуб в руках дурных нянек и пренебрегать родительскими обязанностями. Все это делает «Спартак» неприкаянным, закомплексованным, затюканным, будто он и не становился гладиатором, а по-прежнему ходит в рабах.