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У. Дембеле оштрафован на 10 тысяч евро за беспорядок в съемном жилище

сегодня, 22:03

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле решением окружного суда Дортмунда оштрафован на 10 тысяч евро. Санкции к футболисту применены из-за жалобы бывшего арендодателя игрока Герда Вайссенберга, который заявлял, что Дембеле после своего отъезда оставил гнилую еду в холодильнике и между шкафами, а в целом в доме царил полный хаос. Изначально Вайссенберг хотел получить 21 тысячу евро, но в итоге футболист ему выплатит лишь 10 тысяч. В эту сумму входит задолженность за аренду дома, которую Усман в свое время не погасил.

«Дом был полностью завален мусором, каждая комната. Когда я впервые туда зашел, то испытал шок. Это дом моих родителей, поэтому мне очень обидно», — сказал Вайссенберг после заседания суда.

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Все комментарии
time out
time out
   87 / 958
сегодня в 22:23
Повадки питерского бомжа.
Игорь Солнцев
Игорь Солнцев
   78 / 958
сегодня в 22:19
Поступил по-свински.
This is BarCa
This is BarCa
сегодня в 22:17
Дом твоих родителей? Серьезно? Как будто чел без спроса пожил там и сбежал...
oncha
oncha
   93 / 958
сегодня в 22:15
Оголтелый расизм.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил Игорь Погорелов
   12 / 958
сегодня в 22:14
Повеселиться уже не дают )))
Судя по новостям из "Барселоны", все его веселье состоит в беспрерывных видеоиграх ночи напролет, скорее, просто все вокруг было завалено фастфудом, который ему было лень убрать.
Игорь Погорелов
Игорь Погорелов
   217 / 958
сегодня в 22:04
Повеселиться уже не дают )))
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