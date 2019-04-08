У. Дембеле оштрафован на 10 тысяч евро за беспорядок в съемном жилище

сегодня, 22:03

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле решением окружного суда Дортмунда оштрафован на 10 тысяч евро. Санкции к футболисту применены из-за жалобы бывшего арендодателя игрока Герда Вайссенберга, который заявлял, что Дембеле после своего отъезда оставил гнилую еду в холодильнике и между шкафами, а в целом в доме царил полный хаос. Изначально Вайссенберг хотел получить 21 тысячу евро, но в итоге футболист ему выплатит лишь 10 тысяч. В эту сумму входит задолженность за аренду дома, которую Усман в свое время не погасил.

«Дом был полностью завален мусором, каждая комната. Когда я впервые туда зашел, то испытал шок. Это дом моих родителей, поэтому мне очень обидно», — сказал Вайссенберг после заседания суда.