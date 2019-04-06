Озбилиз о причине разрыва контракта с «Виллем II»: «Я тоже совершаю ошибки»

Экс-полузащитник «Спартака» Арас Озбилиз в своём Instagram прокомментировал ситуацию с расторжением арендного соглашения с «Виллем II». Напомним, голландский клуб решил разорвать контракт с Озбилизом и вернуть его «Бешикташу», после того как 29-летний игрок отказался выходить на замену в матче чемпионата Нидерландов с «Фортуной».

Вероятно, вы уже в курсе, что наши с «Виллемом» дороги разошлись. Прежде всего, я хочу поблагодарить всех членов клуба: персонал, футболистов и великолепных болельщиков «Виллема». Я также чувствую обязанность прояснить ситуацию.

Это правда, что я отказался идти на разминку во время матча против «Фортуны». Я поступил неправильно и уже извинился за это.

Мои эмоции взяли верх, когда я увидел, что тренер хочет произвести на поле перестановку, которая, по моему мнению, была невозможна.

На поле выходит игрок, который был травмирован две недели и тренировался только один раз в день до игры. Если же этого игрока исключают из заявки через два дня после игры, моё разочарование только усиливается. Речь идёт не о конкретном игроке или о том, почему я отказался выходить на замену! Речь идёт о самой ситуации.

Я искренне сожалею, что всё закончилось таким образом, и что со мной разорвали контракт с формулировкой «из-за отказа от работы.

Каждый, кто знает меня, понимает, что я профессионал, дисциплинированный и честный футболист. Однако я тоже могу совершать ошибки.