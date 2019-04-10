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Гюндоган: «Разобрали бы „Тоттенхэм“ на части, забей Агуэро пенальти»

сегодня, 16:45
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)1 : 0Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган прокомментировал поражение своей команды от «Тоттенхэма» (0:1) в матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

На 13-й минуте мачта Серхио Агуэро не смог реализовать пенальти в ворота «шпор».

Нам не хватило смелости в решениях, было много простых ошибок. Мне кажется, что мы начинаем нервничать в важных матчах Лиги чемпионов, мы постоянно принимали неверные решения.

В таких играх команда всегда пытается показать что-то особенное, ведь на кону полуфинал ЛЧ, но иногда меньше значит больше.

Незабитый пенальти нас надломил. Такая неудача всегда бьет по нам слишком сильно. Если бы «Ман Сити» реализовал одиннадцатиметровый, то мы бы разобрали «Тоттенхэм» на части. Но мы выпали из игры, чего не должно случаться с большой командой.

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Все комментарии
Neymar 10
Neymar 10
   288 / 963
сегодня в 17:46
в ответке шпор и разберем и высушим !
Шанхай Шеньхуа
Шанхай Шеньхуа
   484 / 963
сегодня в 17:37
в ответке Сити разберёт хлам куриный
allemz
allemz ответил FERIS
   32 / 963
сегодня в 17:16
Кто мешал мешкам забить с игры? И что за бред он несет не реализованый пенапьти их надломил. Агуэро не забил пенку в начале первого тайма,счёт был ничейным,петухи забили в конце второго тайма,о каком надломе идёт речь? Я считаю это тупые отмазки со стороны игроков мешка.
    DXTK
    DXTK
       183 / 963
    сегодня в 17:11
    Ну так иди и в морду дай Агуэро, нытик.
    FERIS
    FERIS
       268 / 963
    сегодня в 17:10
    Кто мешал мешкам забить с игры?
    И что за бред он несет не реализованый пенапьти их надломил.
    Агуэро не забил пенку в начале первого тайма,счёт был ничейным,петухи забили в конце второго тайма,о каком надломе идёт речь?
    Я считаю это тупые отмазки со стороны игроков мешка.
    25процентный клоун
    25процентный клоун
       20 / 963
    сегодня в 17:09
    Ты даже Сону не мог помешать гол забить,тупо смотрел как он забивает,разбиральщик тоже мне
    Raamtvall
    Raamtvall
       799 / 963
    сегодня в 17:08
    Но жидко обо76ись, потому что белоснежка даже наплаканные пенали бить не умеет.
    allemz
    allemz
       32 / 963
    сегодня в 17:08
    Ага, по игре видно было, какие вы мясники..
    Чушь не неси, сам растворился, ничего не показав, еще умничает..
    Горожане
    Горожане
    сегодня в 17:07
    Некрасиво Гюндоган.
    Scuderia Ferrari
    Scuderia Ferrari
       5 / 963
    сегодня в 16:56
    Какая наглость, МС проиграли матч, а Гюндоган заявляет, что на части бы разобрали.
    Евгений Макрушин
    Евгений Макрушин
       109 / 963
    сегодня в 16:52
    Ещё один герой,на поле надо было доказывать,а не языком мести....
    Y.N.W.A.
    Y.N.W.A.
       99 / 963
    сегодня в 16:46
    Некрасивое, однако, заявление. В ответке будет жарко.
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