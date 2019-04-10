Гюндоган: «Разобрали бы „Тоттенхэм“ на части, забей Агуэро пенальти»

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган прокомментировал поражение своей команды от «Тоттенхэма» (0:1) в матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

На 13-й минуте мачта Серхио Агуэро не смог реализовать пенальти в ворота «шпор».

Нам не хватило смелости в решениях, было много простых ошибок. Мне кажется, что мы начинаем нервничать в важных матчах Лиги чемпионов, мы постоянно принимали неверные решения.

В таких играх команда всегда пытается показать что-то особенное, ведь на кону полуфинал ЛЧ , но иногда меньше значит больше.

Незабитый пенальти нас надломил. Такая неудача всегда бьет по нам слишком сильно. Если бы «Ман Сити» реализовал одиннадцатиметровый, то мы бы разобрали «Тоттенхэм» на части. Но мы выпали из игры, чего не должно случаться с большой командой.