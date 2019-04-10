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Отец Маты: «МЮ предложил новый контракт Хуану, но у нас есть варианты»

сегодня, 16:32

Хуан Мата-старший, отец полузащитника МЮ Хуана Маты, сообщил, что манкунианский клуб предложил его сыну новый договор, однако сам футболист пока не знает, что делать дальше.

По слухам, Мата уже ведет переговоры с «Барселоной». Действующий договор испанца истекает летом.

МЮ предложил обновить контракт, мы очень счастливы. Однако есть предложения от команд, участвующих в Лиге чемпионов. Может быть, это Испания, но сейчас не время это обсуждать, еще ничего не решено.

Есть два клуба, куда Хуан не перейдет - «Манчестер Сити» и «Ливерпуль». Мы должны уважать фанатов МЮ, его здесь очень любят.

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cska plus
cska plus
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сегодня в 16:34
В МЮ Мата счастлив, зачем же менять его.
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