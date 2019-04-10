Отец Маты: «МЮ предложил новый контракт Хуану, но у нас есть варианты»

сегодня, 16:32

Хуан Мата-старший, отец полузащитника МЮ Хуана Маты, сообщил, что манкунианский клуб предложил его сыну новый договор, однако сам футболист пока не знает, что делать дальше.

По слухам, Мата уже ведет переговоры с «Барселоной». Действующий договор испанца истекает летом.