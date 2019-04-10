Гендиректор «Сочи»: «В ФНЛ постоянно что-то происходит с арбитрами»

сегодня, 18:42

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко поделился мнением о ситуации с арбитрами в ФНЛ .

В лиге всё время что-то происходит с арбитрами. Это же люди. Поэтому мы ничего не комментируем. Есть соответствующие органы, которые смотрят и принимают решения.

«Сочи» жаловался на судейство?

Любая команда всегда либо довольна судейством, либо нет. Люди пытаются рассудить две команды. Кому-то кажется одно, кому-то другое. Говорить о судействе неблагодарное дело.

Двух человек, возможно, отстранили до конца сезона после последних двух матчей вашей команды. Вам об этом что-то известно?

Мне известно, что было рассмотрение, а чем оно закончилось…. У меня информации нет.

В ФНЛ участились случаи необъективности и предвзятости судей?

Я так не сказал бы. Люди могут как ошибаться, так и что-то недоглядеть во время игры. Совпадение или нет, не могу сказать. Мы просто играем и стараемся выполнить задачу.