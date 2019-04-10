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Гендиректор «Сочи»: «В ФНЛ постоянно что-то происходит с арбитрами»

сегодня, 18:42

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко поделился мнением о ситуации с арбитрами в ФНЛ.

В лиге всё время что-то происходит с арбитрами. Это же люди. Поэтому мы ничего не комментируем. Есть соответствующие органы, которые смотрят и принимают решения.

«Сочи» жаловался на судейство?

Любая команда всегда либо довольна судейством, либо нет. Люди пытаются рассудить две команды. Кому-то кажется одно, кому-то другое. Говорить о судействе неблагодарное дело.

Двух человек, возможно, отстранили до конца сезона после последних двух матчей вашей команды. Вам об этом что-то известно?

Мне известно, что было рассмотрение, а чем оно закончилось…. У меня информации нет. 

В ФНЛ участились случаи необъективности и предвзятости судей?

Я так не сказал бы. Люди могут как ошибаться, так и что-то недоглядеть во время игры. Совпадение или нет, не могу сказать. Мы просто играем и стараемся выполнить задачу. 

После матча 30-го тура «Сочи» - «Тюмень» судья этой встречи Максим Чембулатов был отстранен до конца сезона. До завершения разбирательств также не сможет обслуживать матчи другой рефери - Иван Сиденков из Санкт-Петербурга, работавший в предыдущем матче «Сочи». Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров сегодня подчеркнул, что в лиге участились случаи «необъективности и предвзятости».

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Все комментарии
Т34
Т34
   59 / 963
сегодня в 18:52
ЦCКА Лапочкин навсегда

Сегодня 15:45
Вот выйдите в вышку если, то просто офигеете, когда попадете под свисток Лампочкина с пищевиком!
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Федун посмотрит нужны ли они в вышке.
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   2 / 963
сегодня в 18:45
Вот выйдите в вышку если, то просто офигеете, когда попадете под свисток Лампочкина с пищевиком!
cska plus
cska plus
   6 / 963
сегодня в 18:44
У нас в России крупный специалист по арбитрам федун, надо у него спросить.
oncha
oncha
   62 / 963
сегодня в 18:43
Судейский беспредел, насаженный свиньями.
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