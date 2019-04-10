Адвокат Кокорина: «Ребята стремятся к тому, чтобы настал момент истины»

Татьяна Стукалова, адвокат нападающего «Зенита» Александра Кокорина, подвела итоги первых заседаний по делу футболиста.
Ребята активно участвуют, задают вопросы. Они стремятся к тому, чтобы справедливость восторжествовала и настал момент истины. Какие они давали показания вначале, на том они и настаивают, это наглядно видно в судебном процессе.
Только 213-я статья («Хулиганство» — Прим.) позволила удержать их под стражей. 17 апреля будет слушаться жалоба о мере пресечения.
Я так понимаю, люди, о которых законодательно уже нельзя плохо отзываться, готовят очередной антисоциальный закон, а это шоу для них, как прикрытие.
Я так понимаю, люди, о которых законодательно уже нельзя плохо отзываться, готовят очередной антисоциальный закон, а это шоу для них, как прикрытие.