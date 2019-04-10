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Адвокат Кокорина: «Ребята стремятся к тому, чтобы настал момент истины»

сегодня, 20:37

Татьяна Стукалова, адвокат нападающего «Зенита» Александра Кокорина, подвела итоги первых заседаний по делу футболиста.

Ребята активно участвуют, задают вопросы. Они стремятся к тому, чтобы справедливость восторжествовала и настал момент истины. Какие они давали показания вначале, на том они и настаивают, это наглядно видно в судебном процессе.

Только 213-я статья («Хулиганство» — Прим.) позволила удержать их под стражей. 17 апреля будет слушаться жалоба о мере пресечения.

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trimetil
trimetil
   347 / 962
сегодня в 20:59
Дело, которое можно было расследовать за две недели и вынести приговор за два часа в суде, мусолят уже полгода и конца этому не видно. Суд допрашивает свидетелей по 4-5 часов. Свидетели не выдерживают давления, путаются в показаниях, срываются. Им задают откровенно глупые вопросы ("Кто еще сидел у Кокорина на коленях?").
Я так понимаю, люди, о которых законодательно уже нельзя плохо отзываться, готовят очередной антисоциальный закон, а это шоу для них, как прикрытие.
Бестрофейный
Бестрофейный
   80 / 962
сегодня в 20:52
Фердун и верхушка скоро покажут момент истины.
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