Кокорин: «А пресса писала, что мы 2,5 миллиона потратили!»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин упрекнул журналистов в распространении недостоверной информации. 8 октября форвард, его брат Кирилл, полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и играющий в любительской лиге Александр Протасовицкий приняли участие в ряде драк, перед которыми посетили кафе и клуб «Эгоист».
Сегодня стало известно, что компания футболистов в тот день потратила почти 400 тыс. рублей
А пресса писала, что мы 2,5 миллиона потратили!
Вот для примера:
Если взять множество 1-го слона и 10-ти муравьёв, то средний вес одного муравья составит около 500 кг.
Так что нечего прибедняться - хорошо живём!
Вот для примера:
Если взять множество 1-го слона и 10-ти муравьёв, то средний вес одного муравья составит около 500 кг.
Так что нечего прибедняться - хорошо живём!
Ха ха ха
Мы пропили всего то 2х летнюю зарплату
Обычного жителя средней полосы России
Ха ха ха
Мы пропили всего то 2х летнюю зарплату
Обычного жителя средней полосы России