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Кокорин: «А пресса писала, что мы 2,5 миллиона потратили!»

сегодня, 19:34

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин упрекнул журналистов в распространении недостоверной информации. 8 октября форвард, его брат Кирилл, полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и играющий в любительской лиге Александр Протасовицкий приняли участие в ряде драк, перед которыми посетили кафе и клуб «Эгоист».

Сегодня стало известно, что компания футболистов в тот день потратила почти 400 тыс. рублей

А пресса писала, что мы 2,5 миллиона потратили!

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Дармштадище-Ингольштадище
Дармштадище-Ингольштадище ответил time out
   332 / 957
сегодня в 20:39
А не хрен шляться по таким клубам и они вымрут. А если их посещают безмозглые кокорины, почему бы и не навариться на тупых болванах.
государство должно регулировать, вот смотри, можно даже не возвращаться обратно в ссср, но взять оттуда всё полезное мы просто обязаны. единый ГОСТ. единый прейскурант. идём дальше. государство устанавливает одну единственную цену на тоже кофе например, 20 руб. контроль осуществляют спец. наздорные органы. если какой - нибудь паразит, так называемый предприниматель, повысил цену - тут же идёт в тюрьму. всё. и так с всеми сферами деятельности. ну ты же понимаешь, кто там на верху сидит, конечно он не даст это сделать.
МапС
МапС ответил МКС
   188 / 957
сегодня в 20:19
Писали о каких то 2х лямах Ха ха ха Мы пропили всего то 2х летнюю зарплату Обычного жителя средней полосы России
Да знаем мы как среднюю зарплату у нас считают.
Вот для примера:
Если взять множество 1-го слона и 10-ти муравьёв, то средний вес одного муравья составит около 500 кг.
Так что нечего прибедняться - хорошо живём!
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1
   581 / 957
сегодня в 20:13
Вы не два с половиной, а все 25 потратите, на докторов своих туфтовых, пока чалиться будете. Причем - каждый.
time out
time out ответил Дармштадище-Ингольштадище
   81 / 957
сегодня в 20:02
в этих "клубах" которые пора сжечь, кофе стоит 1000р, так что траты можно сказать понятные
А не хрен шляться по таким клубам и они вымрут. А если их посещают безмозглые кокорины, почему бы и не навариться на тупых болванах.
BARCDJIN
BARCDJIN
   250 / 957
сегодня в 20:00
терпите рабы, так зажигают в россиии кокорины.
Дармштадище-Ингольштадище
Дармштадище-Ингольштадище
   332 / 957
сегодня в 19:56
в этих "клубах" которые пора сжечь, кофе стоит 1000р, так что траты можно сказать понятные
МКС
МКС
   107 / 957
сегодня в 19:47
Писали о каких то 2х лямах

Ха ха ха

Мы пропили всего то 2х летнюю зарплату

Обычного жителя средней полосы России
ermak6848
ermak6848
   152 / 957
сегодня в 19:44
что-то так долго думают сколько им впарить отсидки
Узб@гоеный
Узб@гоеный
   51 / 957
сегодня в 19:43
Лучше скажите сколько Пак зарабатывает.
Alladins
Alladins
   44 / 957
сегодня в 19:42
У нас только чиновники и футболисты могут по утрам в кафейнях такие суммы оставлять.
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