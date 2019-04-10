Кокорин: «А пресса писала, что мы 2,5 миллиона потратили!»

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Нападающий «Зенита» Александр Кокорин упрекнул журналистов в распространении недостоверной информации. 8 октября форвард, его брат Кирилл, полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и играющий в любительской лиге Александр Протасовицкий приняли участие в ряде драк, перед которыми посетили кафе и клуб «Эгоист».

Сегодня стало известно, что компания футболистов в тот день потратила почти 400 тыс. рублей