Черчесов: «Сборная России прошлыми заслугами не пользуется»

сегодня, 19:47

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов во время Всероссийского урока в рамках проекта «ПроеКТОриЯ» рассказал, как он мотивировал команду после успеха на ЧМ -2018.

После ЧМ футболисты, наверное, вознеслись к небесам. Как после этого работать с командой? Как их опустить на землю?