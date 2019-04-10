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Черчесов: «Сборная России прошлыми заслугами не пользуется»

сегодня, 19:47

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов во время Всероссийского урока в рамках проекта «ПроеКТОриЯ» рассказал, как он мотивировал команду после успеха на ЧМ-2018.

После ЧМ футболисты, наверное, вознеслись к небесам. Как после этого работать с командой? Как их опустить на землю?

В космосе был только я, если читать газеты. Меня туда отправили, не спросив.

Если без шуток, то понятно, что ЧМ – это особое соревнование. Первое в мире по всем видам спорта. Особый ажиотаж всегда присутствует. Понятно, что мы достаточно эмоционально турнир сыграли, понятно, что мы лето хорошее подарили. Другое дело, что после лета бывает осень. И зима. Те игры, которые после ЧМ проводили: и ротация состава, кто-то сам заканчивает, кто-то уже не в состоянии по определенным причинам – такие вещи нельзя никогда не упускать. Естественно, нужно следить за мотивационным моментом, который есть в команде или нет. Как только мотивация заканчивается… Мотивация бывает двух видов: мотивация, которая сверху спускается или которая внутри команды проявляется и внутри каждого игрока – вот эта мотивация мне больше нравится, нежели когда я должен каждое утро мотивировать: «Ребята, не забывайте, что у нас ЧМ». Наверное, это смешно.

Профессиональный спорт – штука интересная и объективная, поэтому нам нельзя почивать на лаврах и не упускать ни одного момента. Если начинаем застаиваться, уже кто-то тебя опережает. Поэтому ребята все в команде понимают, что мы прошлыми заслугами не пользуемся.

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Brigar
Brigar
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сегодня в 20:05
А список прошлых заслуг можно огласить?
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