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Черчесов - о критике: «У нас сколько жителей - столько и тренеров»

сегодня, 20:01

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов выступил на Всероссийском уроке и рассказал о том, как его команда справляется с критикой.

Наверное, ужасно обидно, когда критикуют вашу команду, но невозможно всегда выигрывать. Как ваша команда справляется с тем, что их всегда хвалят, а потом сильно ругают?

У нас было наоборот: сначала сильно ругали, а потом сильно хвалили. Вот это чуть лучше – когда вот так происходит. Без критики не бывает, тем более, ладно если условная закрытая фирма, внутри какие-то процессы происходят, никто этого не видит, а когда сборная страны… У нас сколько жителей – столько и тренеров. У меня иногда складывалось ощущение, что кроме меня все в этом деле разбираются.

Другое дело, что критика бывает разной: бывает конструктивной, бывает просто пишут что хотят. Другое дело, как к этому относится – в каждом критическом материале есть доля истины. Внимательно отслеживая, естественно, находишь какие-то вещи, на которые надо обращать внимание.

Другое дело, что если ты доходишь до определенного статуса, то без этого не бывает, к этому надо адаптироваться, определенный иммунитет иметь. Самое главное для футболистов - доказывать свою состоятельность.

Вы как-то успокаивали команду перед ЧМ, когда был шквал негативных публикаций? Футболисты сидят в интернете, всё видят…

У нас был разговор на этот счет. Понятно, тут много говорить не надо, мы уже давно работаем, кто-то со мной в клубах работал, поэтому знают – если мы что-то делаем, значит, это всё продумано, просчитано. Тем более до этого был Кубок Конфедераций – такой мини-ЧМ, где мы определенные вещи проделали, определенный анализ был. Какие-то вещи мы сдвинули на день-два, и как раз это и сработало. Футболисты знают, верят, доверяют. В этом плане мы их не успокаивали, а чуть-чуть правильно направляли.

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Все комментарии
oncha
oncha ответил Литейный 4
   62 / 962
сегодня в 20:54
Спартача грех не покритиковать. Гыгыгы
Только аккуратно, он же Заслуженный.
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 962
сегодня в 20:44
Спартача грех не покритиковать. Гыгыгы
Игорь Солнцев
Игорь Солнцев
   48 / 962
сегодня в 20:42
Невозможно всегда выигрывать. Всегда это когда было?
EAGuar As
EAGuar As
   45 / 962
сегодня в 20:40
Нормально это
Сантус
Сантус
   88 / 962
сегодня в 20:30
Стасик,нужно бы протащить в Думе закон о запрете критики сборной,вернее руководства.Вот тогда будет лепота....
Sergey Z
Sergey Z
   106 / 962
сегодня в 20:21
Бред несёт!!!
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   362 / 962
сегодня в 20:09
Стас Россию с Бразилией путает. Подавляющему большинству населения нашей страны глубоко плевать на футбол.
drug01
drug01
   119 / 962
сегодня в 20:05
Но Черчесов такой один!!!!!
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