Черчесов - о критике: «У нас сколько жителей - столько и тренеров»

сегодня, 20:01

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов выступил на Всероссийском уроке и рассказал о том, как его команда справляется с критикой.

Наверное, ужасно обидно, когда критикуют вашу команду, но невозможно всегда выигрывать. Как ваша команда справляется с тем, что их всегда хвалят, а потом сильно ругают?

У нас было наоборот: сначала сильно ругали, а потом сильно хвалили. Вот это чуть лучше – когда вот так происходит. Без критики не бывает, тем более, ладно если условная закрытая фирма, внутри какие-то процессы происходят, никто этого не видит, а когда сборная страны… У нас сколько жителей – столько и тренеров. У меня иногда складывалось ощущение, что кроме меня все в этом деле разбираются. Другое дело, что критика бывает разной: бывает конструктивной, бывает просто пишут что хотят. Другое дело, как к этому относится – в каждом критическом материале есть доля истины. Внимательно отслеживая, естественно, находишь какие-то вещи, на которые надо обращать внимание. Другое дело, что если ты доходишь до определенного статуса, то без этого не бывает, к этому надо адаптироваться, определенный иммунитет иметь. Самое главное для футболистов - доказывать свою состоятельность.

Вы как-то успокаивали команду перед ЧМ , когда был шквал негативных публикаций? Футболисты сидят в интернете, всё видят…