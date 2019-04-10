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Агент Мамаева: «У ребят настрой позитивный»

сегодня, 20:27

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, подвел итоги первых заседаний по делу футболиста.

Сегодня мы заслушали двух свидетелей, вчера — трёх. Большинство свидетелей указывают те или иные обстоятельства, которые подтверждают позицию защиты. Во-первых, это то, что не было никакого сговора и всё происходило хаотично. Во-вторых, два свидетеля указывают факт психологического давления в ходе допросов.

Все показания баристы абсолютно сумбурные. Также показания, которые давались в ходе следствия, абсолютно противоречат сегодняшним. На них невозможно построить достоверные выводы, для процесса доказывания они, на мой взгляд, никакой процессуальной роли не имеют.

У ребят настрой позитивный на ускоренное продолжение процесса по данному делу. Безусловно, у них присутствует усталость, но учитывая, что они долгое время находятся под стражей, это ничто по сравнению с тем, что было на прошлом этапе. Все настроены приезжать в суд, участвовать в исследовании доказательств и подойти к финальной точке. Также, безусловно, эмоционально поддерживает их то, что они видят жён, такое будет положительно влиять на любого человека.

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Все комментарии
Морозовский
Морозовский
   20 / 962
сегодня в 20:55
ГРЯЗЬ В МОДЕ.
Т34
Т34
   58 / 962
сегодня в 20:50
Никак уже скинулись по половине ляма на сабантуй. Ой рано!
1 команда
1 команда
   50 / 962
сегодня в 20:44
Жаль, что мозгов в СИЗО не прибавится.
Don trambon
Don trambon
   155 / 962
сегодня в 20:40
ну а то. в ожидании 9 мая и амнистии. и тогда не 400к пропьют, а раз в 10 больше, уж ручки потирают.
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