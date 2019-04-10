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Боярский: «Д’Артаньян бы заколол Кокорина на дуэли? Нет, за что?»

сегодня, 17:15

Знаменитый болельщик «Зенита» Михаил Боярский поделился мнением о ситуации, в которой оказались Александр Кокорин и Павел Мамаев. Сегодня продолжается судебное разбирательство по делу футболистов, которые остаются под арестом.

Обидно безумно за парней. Очень жаль. Думаю, что СМИ сделали всё возможное, чтобы показать всей стране проблему, которая существовала всегда: пацанская недальновидность. Так сложилась ситуация, что эта мужская обычная потасовка стала лакмусовой бумажкой в отношении спортсменов и зрителей. Портить им жизнь в дальнейшем - это перебор.

Во многих видах спорта существуют нелицеприятные инциденты. Мужики поцапались, были нетрезвыми. Всё это ужасно, усугубляет только. Я сам неоднократно защищался и нападал, но на уровне двора. Это мужские разборки должны быть, а не общественные. Всё правильно - нужно наказать, ведь нельзя так делать, но есть момент остановки.

Реабилитировать они себя могут только достойной игрой. Это сразу снимет с них вину. Хотел бы, чтобы они вернулись по-мужски и с покаянием, а затем доказали свою состоятельность.

Д’Артаньян бы заколол Кокорина на дуэли? Нет, за что? За то, что он вместо шпаги взял стул? Я тоже взял бы стул - подрались бы стульями.

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Все комментарии
Twisted
Twisted
   429 / 963
сегодня в 17:44
А разве Д'Артаньян стал бы лизоблюдом воровской преступной власти?
4RT
4RT
   281 / 963
сегодня в 17:42
Он бы его табуретом охреначил
Т34
Т34
   61 / 963
сегодня в 17:33
Парни... Пацанская недальновидность...Какие пацаны?! У них уже яйцы сивые. Мужики по 30 лет, а их все пацанами называют. У них уже свои пацаны бегают! Когда же этот скулеж прекратится? Они по уму даже до пацанов не доросли, мозгов, как у курицы. Накосячили- расплачивайтесь! Такие же, как эти недоразвитые умом футболисты, " пацаны"толпой садятся в электрички, в пригородные поезда, чтобы показать себя, придраться к молодому, задеть старика или хилого мужичка, обидеть женщину или девушку, а потом выскочить через остановку. Ты, Боярский, пожалеешь их, если вдруг посадят? Никогда. А чем отличается тот же Кокорин от этих уродов? Только тем, что он играет за твой зенит? Тем, что он медийная личность, футболист-миллионер, а неизвестно кто? Закон для всех одинаков!
Denkuz
Denkuz ответил la_masia
   39 / 963
сегодня в 17:28
Читай выше в новостях, кто там у кокорина на коленках сидел)
Зачем это читать, это интересно только, п--..ам.
la_masia
la_masia ответил Abverin
   87 / 963
сегодня в 17:25
Читай выше в новостях, кто там у кокорина на коленках сидел)
Abverin
Abverin
   50 / 963
сегодня в 17:22
25процентный клоун Топ-10 в конкурсе прогнозов за сегодня
Сегодня 17:18
Да прокололи его уже,как пить дать


В тарасовке это принято, а не у приличных людей.
25процентный клоун
25процентный клоун
   20 / 963
сегодня в 17:18
Да прокололи его уже,как пить дать
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