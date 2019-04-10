Боярский: «Д’Артаньян бы заколол Кокорина на дуэли? Нет, за что?»

Знаменитый болельщик «Зенита» Михаил Боярский поделился мнением о ситуации, в которой оказались Александр Кокорин и Павел Мамаев. Сегодня продолжается судебное разбирательство по делу футболистов, которые остаются под арестом.

Обидно безумно за парней. Очень жаль. Думаю, что СМИ сделали всё возможное, чтобы показать всей стране проблему, которая существовала всегда: пацанская недальновидность. Так сложилась ситуация, что эта мужская обычная потасовка стала лакмусовой бумажкой в отношении спортсменов и зрителей. Портить им жизнь в дальнейшем - это перебор.

Во многих видах спорта существуют нелицеприятные инциденты. Мужики поцапались, были нетрезвыми. Всё это ужасно, усугубляет только. Я сам неоднократно защищался и нападал, но на уровне двора. Это мужские разборки должны быть, а не общественные. Всё правильно - нужно наказать, ведь нельзя так делать, но есть момент остановки.

Реабилитировать они себя могут только достойной игрой. Это сразу снимет с них вину. Хотел бы, чтобы они вернулись по-мужски и с покаянием, а затем доказали свою состоятельность.

Д’Артаньян бы заколол Кокорина на дуэли? Нет, за что? За то, что он вместо шпаги взял стул? Я тоже взял бы стул - подрались бы стульями.