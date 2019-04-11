ФНЛ назвала лучшего футболиста марта

сегодня, 10:26

Лучшим футболистом ФНЛ в марте стал полузащитник «Балтики» Александр Саплинов. Новичок калининградцев в прошлом месяце принял участие в четырёх матчах из пяти и во всех отметился результативными действиями, которые принесли команде очки. На счету Саплинова гол в матче с «Авангардом» (2:1), дубль в ворота «Спартака-2» (2:0), победный гол в компенсированное время встречи с «Химками» (2:1), а также голевая передача в гостевой игре с «Факелом» (1:1).



На втором месте оказался голкипер «Ротора» Мирослав Лобанцев, который марте не пропустил ни одного гола в пяти матчах. На третьем месте — нападающий «Шинника» Ишхан Гелоян.