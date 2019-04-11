ГлавнаяНовости

ФНЛ назвала лучшего футболиста марта

сегодня, 10:26

Лучшим футболистом ФНЛ в марте стал полузащитник «Балтики» Александр Саплинов. Новичок калининградцев в прошлом месяце принял участие в четырёх матчах из пяти и во всех отметился результативными действиями, которые принесли команде очки. На счету Саплинова гол в матче с «Авангардом» (2:1), дубль в ворота «Спартака-2» (2:0), победный гол в компенсированное время встречи с «Химками» (2:1), а также голевая передача в гостевой игре с «Факелом» (1:1). 

На втором месте оказался голкипер «Ротора» Мирослав Лобанцев, который марте не пропустил ни одного гола в пяти матчах. На третьем месте — нападающий «Шинника» Ишхан Гелоян.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Пике, Сон, Фирмино и де Йонг поспорят за звание игрока недели в ЛЧ
Сегодня, 01:21 Комментарии16
Арнор Сигурдссон признан лучшим игроком 22-го тура РПЛ
Вчера, 09:08 Комментарии23
Мбаппе и Балотелли поспорят за звание лучшего игрока Лиги 1 в марте
08 апреля Комментарии0
Болельщики «Локомотива» выбрали лучшего игрока в марте
05 апреля Комментарии5
Гвардиола, Клопп и еще три тренера поспорят за звание лучшего в АПЛ
05 апреля Комментарии4
Мане и Варди претендуют на звание лучшего игрока АПЛ в марте
05 апреля Комментарии3
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Балтийский
Балтийский ответил 3ton
   170 / 963
сегодня в 10:40
Будущий игрок Тарасовки
Сейчас в тарасовку идти, все равно, что в пердив.
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА ответил 3ton
   28 / 963
сегодня в 10:35
Будущий игрок Тарасовки
НЕТ, ЕМУ СТЫДНО ЗА СПАРТАК !

дубль в ворота «Спартака-2» (2:0)


ГЫ-ГЫ
3ton
3ton
   498 / 963
сегодня в 10:27
Будущий игрок Тарасовки
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100