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РФС будет проводить аттестацию футбольных академий

сегодня, 14:57

Глава РФС Александр Дюков сообщил, что организация будет аттестовывать футбольные школы и академии.

Рассмотрев в целом вопрос развития детско-юношеского футбола, мы приняли стратегические решения. В их числе положение об аттестации футбольных школ и академий. У нас большое количество детско-юношеских спортивных школ, но по большом счету они функционируют самостоятельно: у них своя методика, тренеры зачастую не соответствуют квалификации, которая должна быть. Эти школы часто остаются за чертой мониторинга академий профессиональных клубов.

Принимая положение об аттестации, мы делаем шаг к созданию региональных центров подготовки специалистов. Задача этих центров в том, чтобы в том регионе, который они представляют, они отвечали за работу, опеку и помощь школам.

Ранее Дюков прокомментировал решение проводить на постоянной основе финал Кубка России на московском стадионе «Лужники».

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Все комментарии
EAGuar As
EAGuar As
   66 / 965
сегодня в 15:16
Финансировать нужно .
Brigar
Brigar
   92 / 965
сегодня в 14:59
Вообще задушат поборами и своими сынками.
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