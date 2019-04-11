РФС будет проводить аттестацию футбольных академий

Глава РФС Александр Дюков сообщил, что организация будет аттестовывать футбольные школы и академии.

Рассмотрев в целом вопрос развития детско-юношеского футбола, мы приняли стратегические решения. В их числе положение об аттестации футбольных школ и академий. У нас большое количество детско-юношеских спортивных школ, но по большом счету они функционируют самостоятельно: у них своя методика, тренеры зачастую не соответствуют квалификации, которая должна быть. Эти школы часто остаются за чертой мониторинга академий профессиональных клубов.

Принимая положение об аттестации, мы делаем шаг к созданию региональных центров подготовки специалистов. Задача этих центров в том, чтобы в том регионе, который они представляют, они отвечали за работу, опеку и помощь школам.