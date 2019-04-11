РФС обсудил идею постоянного проведения финала Кубка России в «Лужниках»

Президент РФС Александр Дюков прокомментировал решение проводить на постоянной основе финал Кубка России на московском стадионе «Лужники».

Была одна из идей все время проводить финал Кубка России в «Лужниках». Сегодня на исполкоме произошло столкновение идей на эту тему. Конечно, проведение финала на «Лужниках» подняло бы престиж турнира. Но есть и другие подходы. Региональные клубы считают, что в таком случае московские команды получают преимущество. Мнения разделились. Приняли решение создать рабочую группу на исполкоме на эту тему. Выработаем системное решение, чтобы оно стало прозрачным и понятным. Не последний вопрос — и финансовая составляющая. В «Лужниках» по расходам будут самые дорогие. Необходимо обеспечить и заполняемость арены.