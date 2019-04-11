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РФС обсудил идею постоянного проведения финала Кубка России в «Лужниках»

сегодня, 14:47

Президент РФС Александр Дюков прокомментировал решение проводить на постоянной основе финал Кубка России на московском стадионе «Лужники».

Была одна из идей все время проводить финал Кубка России в «Лужниках». Сегодня на исполкоме произошло столкновение идей на эту тему. Конечно, проведение финала на «Лужниках» подняло бы престиж турнира. Но есть и другие подходы. Региональные клубы считают, что в таком случае московские команды получают преимущество. Мнения разделились. Приняли решение создать рабочую группу на исполкоме на эту тему. Выработаем системное решение, чтобы оно стало прозрачным и понятным. Не последний вопрос — и финансовая составляющая. В «Лужниках» по расходам будут самые дорогие. Необходимо обеспечить и заполняемость арены.

Напомним, что финал Кубка России в сезоне 2018/19 пройдет в Самаре

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Все комментарии
Антиспамм
Антиспамм
   122 / 965
сегодня в 15:00
Надо же чем-то занять изумрудно-платиновую бесполезность.
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
   25 / 965
сегодня в 14:52
НАФИГ ЛУЖНИКИ !
ЛУЧШЕ НА УЭМБЛИ ИЛИ НА КАМП-НОУ !

ГЫ-ГЫ
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