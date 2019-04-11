Федун, Гинер и Галицкий прибыли на исполком РФС

сегодня, 11:04

Председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун, президент ЦСКА Евгений Гинер и владелец «Краснодара» Сергей Галицкий прибыли на заседание исполнительного комитета Российского футбольного союза ( РФС ) в Москве.