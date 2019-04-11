Федун, Гинер и Галицкий прибыли на исполком РФС

Председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун, президент ЦСКА Евгений Гинер и владелец «Краснодара» Сергей Галицкий прибыли на заседание исполнительного комитета Российского футбольного союза (РФС) в Москве.
На заседании будут рассмотрены следующие вопросы: проведение финала Кубка России-2019, анализ финансовой деятельности РФС за 2018 год, утверждение бюджета на 2019 год, реализация плана мероприятий по Стратегии развития футбола до 2030 года, развитие детско-юношеского футбола в стране. Также будет определен список кандидатов от РФС в составы комитетов и комиссий УЕФА.
А что ему там делать
Если председатель исполкома РФС его подчиненный
А что ему там делать
Если председатель исполкома РФС его подчиненный