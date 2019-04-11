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Федун, Гинер и Галицкий прибыли на исполком РФС

сегодня, 11:04

Председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун, президент ЦСКА Евгений Гинер и владелец «Краснодара» Сергей Галицкий прибыли на заседание исполнительного комитета Российского футбольного союза (РФС) в Москве.

На заседании будут рассмотрены следующие вопросы: проведение финала Кубка России-2019, анализ финансовой деятельности РФС за 2018 год, утверждение бюджета на 2019 год, реализация плана мероприятий по Стратегии развития футбола до 2030 года, развитие детско-юношеского футбола в стране. Также будет определен список кандидатов от РФС в составы комитетов и комиссий УЕФА.

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Все комментарии
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   42 / 965
сегодня в 12:15
РФС арендует комнатушку у Газпрома.
oncha
oncha
   60 / 965
сегодня в 12:11
Сионистская шайка пришла поднимать русский футбол.
серый1925
серый1925
   802 / 965
сегодня в 12:07
ну и толку?
Михаил Славнов
Михаил Славнов
   26 / 965
сегодня в 12:04
Фердун уже не стесняется прямо на исполкоме подкупать, чего там, все свои.
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   2 / 965
сегодня в 11:54
Фердун лишний!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   21 / 965
сегодня в 11:45
Кресла в кабинетах будут раздавать. Свои люди нужны везде...
la_masia
la_masia ответил МКС
   62 / 965
сегодня в 11:45
Верно
МКС
МКС
   109 / 965
сегодня в 11:36
А где же Миллер спросите вы?

А что ему там делать

Если председатель исполкома РФС его подчиненный
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
   89 / 965
сегодня в 11:11
Фердун тут как тут с чемоданчиком.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   13 / 965
сегодня в 11:09
Федун еще пару судей завербует наверняка, не зря смотается.
oncha
oncha
   60 / 965
сегодня в 11:08
Этих людей вообще не должно быть в руководстве РФС.
Бестрофейный
Бестрофейный
   79 / 965
сегодня в 11:07
С чемоданом денег и повышением цен на все и вся.
КЭТиК
КЭТиК
   193 / 965
сегодня в 11:06
Какая у нас повестка дня!
Против ЦСКА
Против ЦСКА
   381 / 965
сегодня в 11:05
И что?
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