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Безденежных: «Вернблум - мерзкий игрок»

сегодня, 17:57

Полузащитник «Уфы» Игорь Безденежных рассказал о самом неудобном сопернике в своей карьере.

Наверное, Вернблум (бывший футболист ЦСКА). Он самый противный игрок, с кем доводилось играть. Кажется, что не только я так считаю. Он действительно, если можно так сказать, мерзкий игрок.

Мерзкий в плане игры. Он может исподтишка ударить, провоцирует часто. У меня примерно такой же стиль игры, могу также врезать или еще что-то, но в пределах разумного. С Вернблумом каждый стык может закончиться травмой.

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Все комментарии
Санкт-Ватутинки
Санкт-Ватутинки
   62 / 964
сегодня в 18:30
Самый гнилой игрок российского футбола последних лет. Прекрасно, что свалил!
Некит_Зенит
Некит_Зенит ответил cska plus
   372 / 964
сегодня в 18:30
Трус, боится сам себя назвать мерзким, Понтус игрок и боец.
Не согласен. Боец да, вечно всех вынесет а потом орет и руками машет мол я ниче не делал. Тьфу противно на таких игроков смотреть. Вот тока не надо ща стрелки переводить на гарсию, он такой же.
Юрниекс
Юрниекс
   158 / 964
сегодня в 18:25
Самый мерзкий- был свинячий защитник Ковтун. Он просто косил соперников. А Верблум- боец,ни себя не жалел ни других. А кто такой безденежный...я и не знаю. Получил видимо пинкм от великого Верблума вот и шипит,заодно о себе напоминает...
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1
   497 / 964
сегодня в 18:18
Шведский вариант Диего Косты. Классный игрок и гниль человек.
cska plus
cska plus ответил LOpp
   6 / 964
сегодня в 18:18
Все об этом знают! Если бы не продажные, гинеровские судьи, то верблюд через матч получал бы красную карточку.
Даже группа федуновских судей его шарахались, боялись в лоб получить.
cska plus
cska plus ответил makkie
   6 / 964
сегодня в 18:16
Показательно, что грубияну все сходило с рук!
Кстати, самый мерзкий тип это ваш губошлёп, спроси у своих.
cska plus
cska plus
   6 / 964
сегодня в 18:15
Трус, боится сам себя назвать мерзким, Понтус игрок и боец.
parallels
parallels
   3 / 964
сегодня в 18:14
мой хит-парад выглядит примерно так:
Селихов, Айртон, Джикия, Жиго, Рассказов, Мельгарехо, Зобнин, Глушаков, Ханни, Адриано, Зе Луиш
Рефери
Рефери ответил makkie
   455 / 964
сегодня в 18:12
Источник: ХК "Ак Барс"
поправили, спасибо
makkie
makkie
   29 / 964
сегодня в 18:11
Показательно, что грубияну все сходило с рук!
LOpp
LOpp
   20 / 964
сегодня в 18:10
Все об этом знают!
Если бы не продажные, гинеровские судьи, то верблюд через матч получал бы красную карточку.
Питермен
Питермен
   217 / 964
сегодня в 18:09
Провокация в адрес цска, проплаченная Федуном, чтобы хоть как-то отомстить за тотальный разгром на глазах полного стадиона федунботов
makkie
makkie
   29 / 964
сегодня в 18:09
Источник: ХК "Ак Барс"
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