Безденежных: «Вернблум - мерзкий игрок»

Полузащитник «Уфы» Игорь Безденежных рассказал о самом неудобном сопернике в своей карьере.

Наверное, Вернблум (бывший футболист ЦСКА ). Он самый противный игрок, с кем доводилось играть. Кажется, что не только я так считаю. Он действительно, если можно так сказать, мерзкий игрок.

Мерзкий в плане игры. Он может исподтишка ударить, провоцирует часто. У меня примерно такой же стиль игры, могу также врезать или еще что-то, но в пределах разумного. С Вернблумом каждый стык может закончиться травмой.