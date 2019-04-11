Безденежных: «Вернблум - мерзкий игрок»

Полузащитник «Уфы» Игорь Безденежных рассказал о самом неудобном сопернике в своей карьере.
Наверное, Вернблум (бывший футболист ЦСКА). Он самый противный игрок, с кем доводилось играть. Кажется, что не только я так считаю. Он действительно, если можно так сказать, мерзкий игрок.
Мерзкий в плане игры. Он может исподтишка ударить, провоцирует часто. У меня примерно такой же стиль игры, могу также врезать или еще что-то, но в пределах разумного. С Вернблумом каждый стык может закончиться травмой.
Селихов, Айртон, Джикия, Жиго, Рассказов, Мельгарехо, Зобнин, Глушаков, Ханни, Адриано, Зе Луиш
Селихов, Айртон, Джикия, Жиго, Рассказов, Мельгарехо, Зобнин, Глушаков, Ханни, Адриано, Зе Луиш
Если бы не продажные, гинеровские судьи, то верблюд через матч получал бы красную карточку.
Если бы не продажные, гинеровские судьи, то верблюд через матч получал бы красную карточку.