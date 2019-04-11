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Карпин: «Стало меньше уважения со стороны молодых игроков»

сегодня, 17:32

Наставник «Ростова» Валерий Карпин рассказал о дедовщине в своей карьере.

Я бы не назвал это дедовщиной. Но молодые уважали старших, прислушивались к ним, делали, что велено. Если говорить про чисто футбольные дела — носить мячи, форму, помогать обслуживающему персоналу, молодые всегда понимали, что они за это ответственны. Сейчас этого нет. Я не считаю, что это хорошо. Уважения тоже стало меньше. Дедовщина — это когда кого-то унижают. А здесь ничего такого уничижительного не происходило. И если раньше молодые не могли даже косо посмотреть на старших, то сейчас могут себе позволить даже что-то ответить.

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Все комментарии
борька
борька
   307 / 964
сегодня в 18:16
Сейчас стариковство идет от денежного мешка!
У кого заработок ниже, тот и носки стирает! Здесь возраст, не помеха!
Спартач-болельщик
Спартач-болельщик ответил kolpankolpan
   623 / 964
сегодня в 18:11
Да знаем мы про уважение .Кержаков Вернидубу за водкой бегал.Аршавин носки стирал.Карпин в письме отказался играть за сборную СНГ на Чемпионате Мира!.Потребовал тренера нового в замен Павла Садырина.В общем уважения было сколько хочешь.Только запивай.Пусть лучше в гаджеты играют.
...ага !...сначала был Желудков с компанией , которые отстранили Садырина , за то , что он их впервые в истории к чемпионству привёл....
...вся зараза из "культурной " столицы лезет.....
cska1948
cska1948
   61 / 964
сегодня в 17:56
Футбольная молодёжь в клубах ведёт себя точно так же, по отношению к "старикам", как и молодёжь в повседневной жизни.
Nafnafik
Nafnafik
   53 / 964
сегодня в 17:52
А за что уважать? Поняли, что чемпионом страны можно стать и к юбилею и купить, как в 90-е годы.
Каталонский_ногамяч
Каталонский_ногамяч
   867 / 964
сегодня в 17:52
Вот раньше личности играли в футбол, вроде деда в Спартаке, Кантона и Рой Кин в МЮ, Кан в Баварии, Пуйоль в Барсе. Вот они то точно не дарили молодежи. Это щас всех распустили. В итоге имеем что имеем - поколение разбалованных недоигроков, вроде кокорина с мамаевым
OLESOCC
OLESOCC ответил Abverin
   666 / 964
сегодня в 17:50
Они получают много, стоит ли им преклоняться перед кем-то.
Сейчас деньги решают всё и везде!.
kolpankolpan
kolpankolpan
   309 / 964
сегодня в 17:49
Да знаем мы про уважение .Кержаков Вернидубу за водкой бегал.Аршавин носки стирал.Карпин в письме отказался играть за сборную СНГ на Чемпионате Мира!.Потребовал тренера нового в замен Павла Садырина.В общем уважения было сколько хочешь.Только запивай.Пусть лучше в гаджеты играют.
cska plus
cska plus
   6 / 964
сегодня в 17:43
Тут волерик не прав.
Abverin
Abverin
   42 / 964
сегодня в 17:36
Они получают много, стоит ли им преклоняться перед кем-то.
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