Карпин: «Стало меньше уважения со стороны молодых игроков»

Наставник «Ростова» Валерий Карпин рассказал о дедовщине в своей карьере.

Я бы не назвал это дедовщиной. Но молодые уважали старших, прислушивались к ним, делали, что велено. Если говорить про чисто футбольные дела — носить мячи, форму, помогать обслуживающему персоналу, молодые всегда понимали, что они за это ответственны. Сейчас этого нет. Я не считаю, что это хорошо. Уважения тоже стало меньше. Дедовщина — это когда кого-то унижают. А здесь ничего такого уничижительного не происходило. И если раньше молодые не могли даже косо посмотреть на старших, то сейчас могут себе позволить даже что-то ответить.