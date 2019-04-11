Карпин: «Пускай молодежь лучше играет в гаджеты, чем спивается»

Рулевой «Ростова» Валерий Карпин поделился мнением о зависимости молодых игроков от компьютерных игр.
Большой проблемы я тут не вижу. Понятно, что на различных командных мероприятиях гаджетами пользоваться никто не может. А в свободное время… Давайте так: сейчас, как вы сами сказали, главная проблема — это гаджеты, а раньше, в наше время, не было гаджетов, и все бухали. Что хуже? Пускай лучше играет в гаджеты, чем валяется в парке под забором.
Ранее специалист рассказал о своих воспоминаниях о СССР.
Полузащитник "Спартака" Аяз Гулиев сломал нос гражданину США Майклу Коу Джону Эли в ходе дорожного конфликта, сообщает "...". 22-летний спортсмен, находившийся за рулем автомобиля, не остановился на пешеходном переходе, после чего его машина задела американца. Затем между ними началась драка, при этом Гулиев утверждает, что конфликт случился по вине иностранца - тот якобы ударил по автомобилю.
- Бедолага не мог вымолвить ни слова, видимо, потому что он американец, не говорил по-русски. У пешехода все лицо было в крови, мы были в ужасе! - приводит "МК" слова очевидцев.
Гулиев был доставлен в отделение полиции, у него отобрали права. Американцу потребовалась помощь медиков - у него диагностировали перелом костей носа. Он отказался от госпитализации и также проследовал в полицию.
Гулиев несколько раз извинился перед иностранцем, дал денег и предложил оплатить визиты к врачам. Тот написал заявление, что не имеет претензий к россиянину.
Полузащитник "Спартака" Аяз Гулиев сломал нос гражданину США Майклу Коу Джону Эли в ходе дорожного конфликта, сообщает "...". 22-летний спортсмен, находившийся за рулем автомобиля, не остановился на пешеходном переходе, после чего его машина задела американца. Затем между ними началась драка, при этом Гулиев утверждает, что конфликт случился по вине иностранца - тот якобы ударил по автомобилю.
- Бедолага не мог вымолвить ни слова, видимо, потому что он американец, не говорил по-русски. У пешехода все лицо было в крови, мы были в ужасе! - приводит "МК" слова очевидцев.
Гулиев был доставлен в отделение полиции, у него отобрали права. Американцу потребовалась помощь медиков - у него диагностировали перелом костей носа. Он отказался от госпитализации и также проследовал в полицию.
Гулиев несколько раз извинился перед иностранцем, дал денег и предложил оплатить визиты к врачам. Тот написал заявление, что не имеет претензий к россиянину.
...в меру он даже полезен ,. а в играх меры нет .....
...в меру он даже полезен ,. а в играх меры нет .....