Карпин: «Пускай молодежь лучше играет в гаджеты, чем спивается»

Рулевой «Ростова» Валерий Карпин поделился мнением о зависимости молодых игроков от компьютерных игр.

Большой проблемы я тут не вижу. Понятно, что на различных командных мероприятиях гаджетами пользоваться никто не может. А в свободное время… Давайте так: сейчас, как вы сами сказали, главная проблема — это гаджеты, а раньше, в наше время, не было гаджетов, и все бухали. Что хуже? Пускай лучше играет в гаджеты, чем валяется в парке под забором.