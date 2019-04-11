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Карпин: «Пускай молодежь лучше играет в гаджеты, чем спивается»

сегодня, 17:39

Рулевой «Ростова» Валерий Карпин поделился мнением о зависимости молодых игроков от компьютерных игр.

Большой проблемы я тут не вижу. Понятно, что на различных командных мероприятиях гаджетами пользоваться никто не может. А в свободное время… Давайте так: сейчас, как вы сами сказали, главная проблема — это гаджеты, а раньше, в наше время, не было гаджетов, и все бухали. Что хуже? Пускай лучше играет в гаджеты, чем валяется в парке под забором.

Ранее специалист рассказал о своих воспоминаниях о СССР

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников ответил 25процентный клоун
   33 / 964
сегодня в 18:35
ну он хотябы на коленях у друга не хлестал 12 ти летний Макалайн
Это впереди.А пока так.Как я понимаю,это не первая его "невинная шалость"?
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Союзник противников
   14 / 964
сегодня в 18:30
ну он хотябы на коленях у друга не хлестал 12 ти летний Макалайн
Узб@гоеный
Узб@гоеный
   44 / 964
сегодня в 18:23
Карпин вспоминает свою бурную бромонтановую молодость в Спартаке.
valt134
valt134
   398 / 964
сегодня в 18:23
Эх,Валерий... И раньше бухали и сейчас бухают. И будут бухать. Это-Россия. Нас начали спаивать после второй мировой. Так легче нами управлять.
kasyak7
kasyak7
   493 / 964
сегодня в 18:22
Валерка оказывается раньше валялся под забором в нетрезвом виде.Ха))) спалился
Союзник противников
Союзник противников
   33 / 964
сегодня в 18:19
А вот так??? Им ничего не страшно,даже вялотекущий суд над КокоМамой :

Полузащитник "Спартака" Аяз Гулиев сломал нос гражданину США Майклу Коу Джону Эли в ходе дорожного конфликта, сообщает "...". 22-летний спортсмен, находившийся за рулем автомобиля, не остановился на пешеходном переходе, после чего его машина задела американца. Затем между ними началась драка, при этом Гулиев утверждает, что конфликт случился по вине иностранца - тот якобы ударил по автомобилю.

- Бедолага не мог вымолвить ни слова, видимо, потому что он американец, не говорил по-русски. У пешехода все лицо было в крови, мы были в ужасе! - приводит "МК" слова очевидцев.

Гулиев был доставлен в отделение полиции, у него отобрали права. Американцу потребовалась помощь медиков - у него диагностировали перелом костей носа. Он отказался от госпитализации и также проследовал в полицию.
Гулиев несколько раз извинился перед иностранцем, дал денег и предложил оплатить визиты к врачам. Тот написал заявление, что не имеет претензий к россиянину.
баба яга ЗА
баба яга ЗА
   860 / 964
сегодня в 18:17
Валера, не все бухали, не все валялись под забором
LOpp
LOpp
   20 / 964
сегодня в 18:12
Все должно быть в меру
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2
   82 / 964
сегодня в 18:08
Начни уже играть,Ростов!
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
   135 / 964
сегодня в 18:07
Любая зависимость ненормально, будь то гаджеты или алкоголь. Да и игроманов ничуть не реже переклинивает, чем алкашей - и тех и тех нужно лечить. Здоровый человек не будет зависать в играх много, на свете есть куда интереснее времяпрепровождение с друзьями, любимым человеком или занимаясь полезным делом.
la-respect0
la-respect0
   422 / 964
сегодня в 18:07
Так то одно другому не помеха )))
Питермен
Питермен
   217 / 964
сегодня в 18:05
Главное, чтобы за пупсиков не болели
Спартач-болельщик
Спартач-болельщик
   623 / 964
сегодня в 18:01
...голосонул за бухло...
...в меру он даже полезен ,. а в играх меры нет .....
25процентный клоун
25процентный клоун ответил ПерекатиПоле
   14 / 964
сегодня в 17:57
ка там у вас говорят сейчас: он сел ко мне на колени и мы выпили Макалайна 12ти летнего на бурденшафт за дружбу сбг))))
Mr. Kovyl
Mr. Kovyl
   180 / 964
сегодня в 17:56
Бывший спартаковец правду говорит , они там почти все в молодости в спартаке по всей тарасовки валялись
25процентный клоун
25процентный клоун
   14 / 964
сегодня в 17:55
раньше бухали и до полуфинала ЛЧ доходили а теперь на людей с гаджетами и под бухлом нападают,и от вильярреалов влетают.пускай лучше пьют без гаджетов,и на колени к парням не садятся
Бестрофейный
Бестрофейный ответил ПерекатиПоле
   77 / 964
сегодня в 17:48
Обколются своими гаджетами и насильничают друг-друга в
Или в бане шалят.
cska plus
cska plus
   6 / 964
сегодня в 17:44
Тут волерик прав.
GKN
GKN
   197 / 964
сегодня в 17:43
А лучше пусть играют в футбол
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
   123 / 964
сегодня в 17:42
Обколются своими гаджетами и насильничают друг-друга в
1 команда
1 команда
   46 / 964
сегодня в 17:40
Что одна тяжелая психическая болезнь, что другая. Это все равно, что выбирать что лучше, дурак полный или идиот.
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