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Карпин: «Не думаю, что возврат во времена СССР - самый правильный вариант»

сегодня, 14:33

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал о своих воспоминаниях о СССР.

— 20 лет вам было в 1989 году. Жуткое время: тотальный дефицит, страна трещит по швам. Но было ли тогда у вас что-то, что вы сегодня хотели бы заполучить обратно?

— 89-й и последующие годы, когда происходил развал Советского Союза, — время не самое приятное. А если говорить о том, что было до этого… Многим хочется вернуться в СССР прежде всего потому, что нечего было делить, у всех всё было плюс-минус одинаковое, начиная от квартиры и заканчивая мелочами. Ну, за исключением политической верхушки. Некому и нечему было завидовать. Поэтому и жили дружно, без озлобленности, как-то по-людски все было. Вот как раз этого, может быть, не хватает. Но это жизнь, и нужно жить ее дальше. Не думаю, что возврат в те времена — это самый правильный вариант. Но, с другой стороны, все то, что сейчас слышишь и видишь по ТВ – это катастрофа…Взять конфликт России и Украины — по-моему, это вообще за гранью. И поэтому, кстати, тоже многие вспоминают СССР, это было время, когда все жили дружно — украинцы, русские, армяне, грузины, азербайджанцы, все-все-все. 

— Это глобальные вещи. А есть что-то личное, не в масштабах страны? Ну, например, радость обладания первыми «фирмовыми» кроссовками?

— А это и есть личное, эти глобальные проблемы влияют же на все остальное. Чего-то у меня не было, да. Ни у кого не было. Любая покупка была событием. Первый велосипед — радость. Провели дома стационарный телефон — запредельное счастье. Купили стиральную машину — жизнь удалась! С одной стороны, радость, да. Но с другой, разве это хорошо? Возвращаться к тем временам, когда три года стоишь в очереди на телефон, — ну, это же бред.

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Все комментарии
1 команда
1 команда
   45 / 965
сегодня в 15:06
Нашли у кого спрашивать.
Игорь Солнцев
Игорь Солнцев
   38 / 965
сегодня в 15:05
Многим хочется вернуться в СССР прежде всего потому, что нечего было делить, у всех всё было плюс-минус одинаковое, начиная от квартиры и заканчивая мелочами.


Сейчас у многих и этого нет.
cska plus
cska plus
   6 / 965
сегодня в 14:56
Трудно спорить с волериком, хотя такое бывает редко.
Palex
Palex
   59 / 965
сегодня в 14:52
Да нормальное время было,уж не хуже сегодняшнего.
parallels
parallels
   3 / 965
сегодня в 14:44
валера же эстонец. хотя и там союз был, вогнав страну в дно. сейчас поднимаются помаленьку, заборчики на границе с россией возводят. невысокие, но чтобы были, а то мало ли)
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