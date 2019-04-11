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Елагин: «Если не пригласят комментировать АПЛ, стреляться не буду»

сегодня, 14:53

Российский комментатор Александр Елагин, специализирующийся на матчах АПЛ, рассказал, что его пока не приглашали работать на Rambler, который со следующего сезона будет транслировать матчи чемпионата Англии.

Я человек зависимый: пригласят — пойду, не пригласят — не пойду. Никто мне ничего по этому поводу не говорил и никуда не приглашал. Возможно, и не будут приглашать. Почему такого не может быть? Я на слухи внимания не обращаю. Миллион этих слухов. Пока со мной никто не связывался, мне никто ничего не говорил. Если не пригласят, значит моя работа закончилась. Это жизнь, я стреляться не буду.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
   40 / 965
сегодня в 15:24
Я тоже не расстроюсь, если этот гнусавый не будет комментировать матчи АПЛ)))
Abverin
Abverin ответил Sebastian Eniston
   42 / 965
сегодня в 15:02
Елагин столько лет комментирует АПЛ а прогнозы у него нулевые. Не разбирается он в Премьер-Лиге.)
На это тоже нужен своеобразный профессионализм.
allemz
allemz ответил Балтийский
   26 / 965
сегодня в 15:01
Лучше бы так комментировать РПЛ боролись.
А чо там комментировать? Соккеровских хватает. За чемпом не слежу, но да, по однотипным комментам вроде "стыдно за спартак" трудно с точностью определить уровень лиги)
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
   84 / 965
сегодня в 14:57
Елагин столько лет комментирует АПЛ а прогнозы у него нулевые. Не разбирается он в Премьер-Лиге.)
Балтийский
Балтийский
   124 / 965
сегодня в 14:56
Лучше бы так комментировать РПЛ боролись.
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