Елагин: «Если не пригласят комментировать АПЛ, стреляться не буду»

Российский комментатор Александр Елагин, специализирующийся на матчах АПЛ , рассказал, что его пока не приглашали работать на Rambler, который со следующего сезона будет транслировать матчи чемпионата Англии.

Я человек зависимый: пригласят — пойду, не пригласят — не пойду. Никто мне ничего по этому поводу не говорил и никуда не приглашал. Возможно, и не будут приглашать. Почему такого не может быть? Я на слухи внимания не обращаю. Миллион этих слухов. Пока со мной никто не связывался, мне никто ничего не говорил. Если не пригласят, значит моя работа закончилась. Это жизнь, я стреляться не буду.