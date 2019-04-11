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Финал Кубка России изначально хотели провести на «ВТБ Арене»

сегодня, 14:31

Президент РФС Александр Дюков прокомментировал решение исполком организации провести финал Кубка России на «Самара Арене»

Заявки на проведение финала были поданы несколькими городами, в том числе от «ВТБ Арены», Саранска, Ростова, Екатеринбурга, Калининграда и Самары. Почему выбрали Самару? Это новый стадион, как и другие. Была задача загрузки арен. На других стадионах запланированы матчи с участием национальной сборной. Исходя из этого выбор сделан в пользу Самары. В этом городе раньше не проводился финал Кубка.

Мы были готовы удовлетворить заявку «ВТБ Арены». Но вы знаете мнение болельщиков «Динамо» о том, что было бы правильно провести первый матч с участием «Динамо». Исходя из пожеланий болельщиков было решено не проводить финал Кубка. Может быть, на «ВТБ Арене» пройдет Суперкубок или один из матчей сборной.

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Т34
Т34 ответил parallels
   57 / 965
сегодня в 15:08
опозорились болелы дмо. могли бы и нормально попросить - а не визжать, как спартачи.
Не стали планировать на "ВТБ Арене" скорее по причине, что неизвестно когда она будет готова в этом десятилетии. А по поводу визжания могу тебе сказать, что есть один человек, если он человек, не буду тебе его называть, потому что последует жалоба и мне бан, который визжит больше, чем все свинарни России вместе взятые.
parallels
parallels
   3 / 965
сегодня в 14:41
опозорились болелы дмо. могли бы и нормально попросить - а не визжать, как спартачи.
la_masia
la_masia
   61 / 965
сегодня в 14:33
А что, уже трава выросла у динамиков?
Им надо было озимые сажать, уже бы играли давно.
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