Финал Кубка России изначально хотели провести на «ВТБ Арене»

Президент РФС Александр Дюков прокомментировал решение исполком организации провести финал Кубка России на «Самара Арене».

Заявки на проведение финала были поданы несколькими городами, в том числе от «ВТБ Арены», Саранска, Ростова, Екатеринбурга, Калининграда и Самары. Почему выбрали Самару? Это новый стадион, как и другие. Была задача загрузки арен. На других стадионах запланированы матчи с участием национальной сборной. Исходя из этого выбор сделан в пользу Самары. В этом городе раньше не проводился финал Кубка.

Мы были готовы удовлетворить заявку «ВТБ Арены». Но вы знаете мнение болельщиков «Динамо» о том, что было бы правильно провести первый матч с участием «Динамо». Исходя из пожеланий болельщиков было решено не проводить финал Кубка. Может быть, на «ВТБ Арене» пройдет Суперкубок или один из матчей сборной.