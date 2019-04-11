«Валенсия» обыграла «Вильярреал», Черышев отдал голевую передачу

В рамках первого матча 1/4 финала Лиги Европы «Вильярреал» дома уступил «Валенсии». Ответная встреча состоится 18 апреля.
Вильярреал, стадион Эстадио де ла Серамика
«Вильярреал» - «Валенсия» 1:3 (1:1)
Голы: Касорла 36 (пенальти) - Гонсалу Гедеш 6, Васс 90+1, Гонсалу Гедеш 90+3
Нереализованный пенальти: - Парехо 6
«Вильярреал»: Андрес, Гаспар (Педраса 80), Гонсалес, Руис, Хави Кинтилья, Касерес (Морланес 72), Касорла, Чуквуэзе, Иборра (Бакка 68), Форнальс, Морено
Главный тренер: Кальеха Хавьер.
«Валенсия»: Нето, Ронкалья (Пиччини 58), Гарай, Паулиста, Гайя, Ферран Торрес (Коклен 61), Парехо, Васс, Гонсалу Гедеш, Родриго, Гамейро (Черышев 69)
Главный тренер: Марселино.
Предупреждения: Касорла 28, Гайя 40, Гонсалес 62, Хави Кинтилья 84
Судья: Оливер Майкл.
В прошлом раунде «Вильярреал» выбил «Зенит», а «Валенсия» прошла «Краснодар».
Желаю Валенсии взять ЛЕ!
Желаю Валенсии взять ЛЕ!