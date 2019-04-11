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«Валенсия» обыграла «Вильярреал», Черышев отдал голевую передачу

вчера, 23:52
ВильярреалЛоготип футбольный клуб Вильярреал1 : 3Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсияМатч завершен

В рамках первого матча 1/4 финала Лиги Европы «Вильярреал» дома уступил «Валенсии». Ответная встреча состоится 18 апреля.

Вильярреал, стадион Эстадио де ла Серамика

«Вильярреал» - «Валенсия» 1:3 (1:1)
Голы: Касорла 36 (пенальти) - Гонсалу Гедеш 6, Васс 90+1, Гонсалу Гедеш 90+3

Нереализованный пенальти: - Парехо 6

«Вильярреал»: Андрес, Гаспар (Педраса 80), Гонсалес, Руис, Хави Кинтилья, Касерес (Морланес 72), Касорла, Чуквуэзе, Иборра (Бакка 68), Форнальс, Морено
Главный тренер: Кальеха Хавьер.

«Валенсия»: Нето, Ронкалья (Пиччини 58), Гарай, Паулиста, Гайя, Ферран Торрес (Коклен 61), Парехо, Васс, Гонсалу Гедеш, Родриго, Гамейро (Черышев 69)
Главный тренер: Марселино.

Предупреждения: Касорла 28, Гайя 40, Гонсалес 62, Хави Кинтилья 84

Судья: Оливер Майкл.

В прошлом раунде «Вильярреал» выбил «Зенит», а «Валенсия» прошла «Краснодар».

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Все комментарии
Горожане
Горожане
   665 / 980
сегодня в 00:47
Валенсия красавчики!
Egorium
Egorium
   70 / 980
сегодня в 00:26
Валенсию с победой!
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Антиспамм
   13 / 980
сегодня в 00:23
раньше Валенсия всех в ЛЧ рвала,а ты ее поздрпвляешь с победой над тухленькой командой из дна лалиги,както странно? не находишь? Я вот Валенсию знаю как большой клуб ,и не поздравляю
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Scuderia Ferrari
   13 / 980
сегодня в 00:05
я тооько по активности на питерских ветках,при чем тут факты?((
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил 25процентный клоун
   5 / 980
вчера в 23:59
С чего ты взял, что Семак наш? Он до 2005 был наш, потом в ПСЖ пошёл
Пусик тарасовский
Пусик тарасовский
   394 / 980
вчера в 23:58
Хоть свиньи врядли когда будут в ЛЕ, но всё равно за них стыдно!
VadimR
VadimR
   586 / 980
вчера в 23:57
Вообще то Денис не только классно через полполя вырезал передачу, но по сути организовал и второй мяч мышей, увел защитника в центр, освободил зону, пропустил туда передачу! Вообще молодец Денис, уважуха! Кстати многие гонят на тренера, что Черышева не ценит и не ставит в основной состав, по мне так даже лучше, он игрок джокер, и травм будет меньше!
Антиспамм
Антиспамм
   108 / 980
вчера в 23:57
Валенсию с победой!
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Scuderia Ferrari
   13 / 980
вчера в 23:57
стыдно за вашего Семака(((
25процентный клоун
25процентный клоун
   13 / 980
вчера в 23:57
стыдно за Семака(((((
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
   5 / 980
вчера в 23:53
Молодец Дениска!
Желаю Валенсии взять ЛЕ!
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