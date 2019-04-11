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Моуриньо: «Салах не стал бы никого намеренно травмировать»

сегодня, 19:39

Бывший наставник МЮ Жозе Моуриньо положительно относится к использованию системы видеопомощи арбитрам (VAR) в последних матчах Лиги чемпионов.

В матче «Манчестер Юнайтед» и «Барселоны» система была великолепна. Судья на линии совершил ошибку, а VAR помог арбитрам. Но я сразу увидел, что там был гол. VAR хорошо себя зарекомендовал не только в Лиге чемпионов, но и во многих европейских чемпионатах, помогая принимать правильные решения/

Однако бывают вещи, которые даже не нужно просматривать дважды, чтобы понять, что там произошло, а VAR при этом может совершить ошибку, как это было в матче между «Ливерпулем» и «Порту». Я хорошо знаю Мохаммеда Салаха как человека, который не стал бы никого травмировать намеренно. Он выходит на поле только для того, чтобы играть в футбол. Данилу повезло, что он смог продолжить встречу, а египтянину — что VAR трактовал эпизод в его пользу, потому что за этот фол он должен был получить красную карточку, что, в свою очередь, лишило бы его встречи с «Порту» и, следовательно, полуфинала.

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Все комментарии
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответил Roman73
   97 / 965
сегодня в 19:57
Скучаю по тем временам) Реал, хоть и играл подло, но страсти не на шутку накалялись тогда.
А сейчас во многих случаях происходит избиение сливочных. Последние года 4 уж точно) что конечно не может не радовать))
Ice van Reed
Ice van Reed ответил Roman73
   67 / 965
сегодня в 19:52
А теперь представим , как Моуриньо настраивал Пепе и Рамоса на матчи с Барселоной.
Рамо и красная Карточка в Эль-класико , давно синонимы, до Маура это было и после!!!
Roman73
Roman73
   180 / 965
сегодня в 19:48
А теперь представим , как Моуриньо настраивал Пепе и Рамоса на матчи с Барселоной.
No problem
No problem
   124 / 965
сегодня в 19:44
Да ну на....
А как же его почитатели скажут,когда его якобы намеренно сломал Рамос лол.
1 команда
1 команда
   45 / 965
сегодня в 19:44
Мауриньо что, в голове у Салаха побывал?
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