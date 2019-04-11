Моуриньо: «Салах не стал бы никого намеренно травмировать»

Бывший наставник МЮ Жозе Моуриньо положительно относится к использованию системы видеопомощи арбитрам ( VAR ) в последних матчах Лиги чемпионов.

В матче «Манчестер Юнайтед» и «Барселоны» система была великолепна. Судья на линии совершил ошибку, а VAR помог арбитрам. Но я сразу увидел, что там был гол. VAR хорошо себя зарекомендовал не только в Лиге чемпионов, но и во многих европейских чемпионатах, помогая принимать правильные решения/