Моуриньо: «Салах не стал бы никого намеренно травмировать»

Бывший наставник МЮ Жозе Моуриньо положительно относится к использованию системы видеопомощи арбитрам (VAR) в последних матчах Лиги чемпионов.
В матче «Манчестер Юнайтед» и «Барселоны» система была великолепна. Судья на линии совершил ошибку, а VAR помог арбитрам. Но я сразу увидел, что там был гол. VAR хорошо себя зарекомендовал не только в Лиге чемпионов, но и во многих европейских чемпионатах, помогая принимать правильные решения/
Однако бывают вещи, которые даже не нужно просматривать дважды, чтобы понять, что там произошло, а VAR при этом может совершить ошибку, как это было в матче между «Ливерпулем» и «Порту». Я хорошо знаю Мохаммеда Салаха как человека, который не стал бы никого травмировать намеренно. Он выходит на поле только для того, чтобы играть в футбол. Данилу повезло, что он смог продолжить встречу, а египтянину — что VAR трактовал эпизод в его пользу, потому что за этот фол он должен был получить красную карточку, что, в свою очередь, лишило бы его встречи с «Порту» и, следовательно, полуфинала.
А сейчас во многих случаях происходит избиение сливочных. Последние года 4 уж точно) что конечно не может не радовать))
А сейчас во многих случаях происходит избиение сливочных. Последние года 4 уж точно) что конечно не может не радовать))
А как же его почитатели скажут,когда его якобы намеренно сломал Рамос лол.
А как же его почитатели скажут,когда его якобы намеренно сломал Рамос лол.