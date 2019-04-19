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Калиниченко: «Склоняюсь к уверенной победе „Локомотива“ над ЦСКА»

19 апреля 2019, 19:32
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Бывший игрок «Спартака» Максим Калиниченко дал прогноз на матч 24-го тура РПЛ «Локомотив» - ЦСКА.

Потеря Фернандеса скажется на игре ЦСКА, он является системообразующим игроком, его прострелов и проходов может не хватить армейцам, тем более учитывая не самое лучшее психологическое состояние команды. «Локомотив» явно находится в более выгодном состоянии. Должен сказаться опыт «Локомотива», как в тренерском плане, так и в плане футболистов, армейцам будет тяжело, у них менее качественная обойма. Склоняюсь тут к уверенной победе «Локомотива».

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Все комментарии
Баба Яга против
Баба Яга против ответил Красно Синий воин
   388 / 959
20 апреля в 04:49
ДААААА! МЫ ЧЕМПИОНЫ В КХЛ. КРАСНО СИНИЙ САМЫЙ СИЛЬНЫЙ.
Колхоз лига не показатель.Тут одни деньги.
Баба Яга против
Баба Яга против
   388 / 959
20 апреля в 04:48
Склоняюсь к тому что Локо "склонится" перед великим ЦСКА.
Красно Синий воин
Красно Синий воин
   74 / 959
19 апреля в 22:58
ДААААА! МЫ ЧЕМПИОНЫ В КХЛ.

КРАСНО СИНИЙ САМЫЙ СИЛЬНЫЙ.
pomor45
pomor45
   75 / 959
19 апреля в 22:03
Будет ничья: 1 - 1
SHMEL
SHMEL
   156 / 959
19 апреля в 21:51
    25процентный клоун
    25процентный клоун
       19 / 959
    19 апреля в 21:29
    удачи армейцам,паровозам делать в ЛЧ нечего,как и нам
    Ваня лучший
    Ваня лучший
       65 / 959
    19 апреля в 20:52
    Когда сильно склоняешься уважаемый старый хряк Максим Калиниченко, можно так и остаться в этой позе, в которой Спартак пребывает уже много много лет. Эта поза смешна, но зато стабильна, что очень радует и смешит страну.
    ЮЗИК
    ЮЗИК
       247 / 959
    19 апреля в 20:41
    Это ещё не свершившийся факт
    Kuprin
    Kuprin
       343 / 959
    19 апреля в 20:34
    Таких экспертов пруд пруди))
    Заполярный
    Заполярный ответил Красно Синий воин
       303 / 959
    19 апреля в 20:26
    В домик Жиго пускает, как в дерби с ЦСКА.
    ТЫ ХОТЬ САМ ТО ПОНЯЛ, ЧТО НАПИСАЛ. ЖИГО ЗАЩИТНИК. А ВОТ ИГОРЬ43 СПЕЦ ПО ДОМИКАМ ВРАТАРЬ
    161регион
    161регион
       191 / 959
    19 апреля в 20:19
    Думаю лошади с дрезиновыми ничейку сгоняют)))
    Юрниекс
    Юрниекс
       325 / 959
    19 апреля в 20:15
    Хрюндели повылазили...Похрюкивают обижено,обиженные ЦСКА. Да ладно.хрен с ними, с обиженными..А по игре с Локо, уверен,что не проиграем. Или 2-1 в нашу,или 2-2. Локо- не свиньи,с ними легко не будет, но я почему то уверен, что нам стыдно не будет..
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА
       37 / 959
    19 апреля в 20:03
    Очень удивился бы, услышав от бывшего СпаМовца обратное.
    Удачи ЦСКА.
    cska plus
    cska plus
       20 / 959
    19 апреля в 19:59
    Я удивился если бы хрюща сказал иначе.
    Serg_Diamond
    Serg_Diamond
       274 / 959
    19 апреля в 19:47
    Момент истины. Готов ли ЦСКА к серьёзной борьбе? Выросли ли они из коротких штанишек или так и останутся в нашей памяти командной сопляков? Способны ли они обыграть команду заслуженных пенсионеров ж/д? Так ли эти парни хороши, как про них рассказывали взахлёб журналисты после первого круга или это всё чьи-то эротические фантазии? Не пора ли поставить крест на их амбициях играть в следующем сезоне в ЛЧ? Что они смогут противопоставить на случай судейского произвола? Нашли ли они себе оправдание на случай проигрыша? Будут ли и дальше сваливать неудачи на судейство и случайность? Кто они - лузеры или герои? Пацаны или тряпки? Момент истины.
    Красно Синий воин
    Красно Синий воин ответил FILL3286
       74 / 959
    19 апреля в 19:46
    В домик Жиго пускает, как в дерби с ЦСКА.
    Красно Синий воин
    Красно Синий воин
       74 / 959
    19 апреля в 19:45
    Не говори гоп пока не перепрыгнешь.
    AmIIIeR89
    AmIIIeR89
       88 / 959
    19 апреля в 19:43
    Фернандес конечно потеря большая, но Ефремов очень качественную игру показал с Оренбургом
    ДСА
    ДСА
       132 / 959
    19 апреля в 19:40
    Посмотрим.
    Т34
    Т34
    19 апреля в 19:36
    Паровоз переедет коней. Ну, и победы ему!
    FILL3286
    FILL3286
       31 / 959
    19 апреля в 19:35
    игорь43 треху пропустит в ДОМИК!!
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