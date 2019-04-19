Калиниченко: «Склоняюсь к уверенной победе „Локомотива“ над ЦСКА»

Бывший игрок «Спартака» Максим Калиниченко дал прогноз на матч 24-го тура РПЛ «Локомотив» - ЦСКА.
Потеря Фернандеса скажется на игре ЦСКА, он является системообразующим игроком, его прострелов и проходов может не хватить армейцам, тем более учитывая не самое лучшее психологическое состояние команды. «Локомотив» явно находится в более выгодном состоянии. Должен сказаться опыт «Локомотива», как в тренерском плане, так и в плане футболистов, армейцам будет тяжело, у них менее качественная обойма. Склоняюсь тут к уверенной победе «Локомотива».
На игру проданы все билеты.
КРАСНО СИНИЙ САМЫЙ СИЛЬНЫЙ.
КРАСНО СИНИЙ САМЫЙ СИЛЬНЫЙ.
Удачи ЦСКА.
Удачи ЦСКА.