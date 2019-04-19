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Яя Туре может продолжить карьеру в чемпионате России

19 апреля 2019, 19:19

Футбольный агент Дмитрий Селюк сообщил, что его подопечный Яя Туре может перебраться в чемпионат России.

В декабре прошлого года 35-летний Туре разорвал контракт с греческим «Олимпиакосом» и с того момента является свободным агентом.

Думаю, где-то дней через 10-15 будет информация. Есть реальный вариант с российским чемпионатом. Какой клуб? Я не стесняюсь рассказать, но есть определенные нюансы, которые нужно решить. Это юридические формальности. Но я хочу, чтобы он приехал в Россию.

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Все комментарии
Garrincha58
Garrincha58 ответил dok66
   319 / 959
20 апреля в 09:08
Селюк в своем репертуаре . Утку кинул, смотрит реакцию
бедный Уткин
Garrincha58
Garrincha58
   319 / 959
20 апреля в 09:07
в Краснодар вместо Каборе
Шуnя771
Шуnя771
   34 / 959
20 апреля в 09:00
Да кому он нужен...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   8 / 959
20 апреля в 08:41
У нас в Лиге тренеры моложе (Мурад Мусаев)...Чем игроки у Селюка...)))
dok66
dok66
   667 / 959
20 апреля в 08:24
Селюк в своем репертуаре . Утку кинул, смотрит реакцию
удав
удав
   118 / 959
20 апреля в 08:05
зачем?чтоб ходил пешком по полю а потом еще несколько лет после отъезда поливал нашу страну грязью?
Andrey113190
Andrey113190
   781 / 959
20 апреля в 07:33
Пока такие Селюки рулят трансферами, проворачивают схемы и пилят бабки на всех участников таких сделок на "пользу российского футбола" - ничего хорошего на трансферном рынке России ждать не приходится, кроме "сбитых 36-летних летчиков" и прочего футбольного "хлама", который не нужен нигде...
Все только ради бабла и откатов.....
Туре через неделю - 36!!!!, и последние года 3-4 он просто "забил" на футбол....
нечитайло
нечитайло
   837 / 959
20 апреля в 07:04
Невероятно
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Али Самаркандский
   65 / 959
20 апреля в 05:48
Спартак, однозначно. Для нового сериала
Остапчук 67
Остапчук 67
   763 / 959
20 апреля в 05:30
Глупость.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
   500 / 959
20 апреля в 05:20
Енисей?
ОПС
ОПС
   444 / 959
20 апреля в 05:05
А зачем он в России нужен?
nikoladolgov
nikoladolgov
   267 / 959
20 апреля в 04:24
Опять в Анжи ?
Василий 50
Василий 50
   308 / 959
20 апреля в 04:23
Туре уже не игрок, а проблема.
mihaluch
mihaluch
   61 / 959
20 апреля в 04:19
Чтобы сделать Россию великой расисткой державой, надо взять Туре. Да его и близко к российским границам подпускать не надо.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   22 / 959
20 апреля в 03:37
Что делать в России этому плаксе Онону?
Gahi
Gahi
   175 / 959
20 апреля в 02:02
Этот тихоход точно с баламутит любой клуб, если туда попадет?
blitz
blitz
   614 / 959
20 апреля в 01:08
Замерзнет Яя в нашем чемпионате.
dzvinka
dzvinka
   69 / 959
20 апреля в 00:58
расизм расизмом, но когда хоцца поднять бабла - это не помеха))) да Я-я?))
drug01
drug01
   117 / 959
20 апреля в 00:28
Только в Спартак!!!!
Гавроша
Гавроша
   30 / 959
19 апреля в 23:57
В спартак конечно.
a3r3v3
a3r3v3
   654 / 959
19 апреля в 23:28
Ему только семечки продавать на вокзале
Ars Ars 1
Ars Ars 1
   530 / 959
19 апреля в 23:12
кричал что Аршавина отправит в Барсу, в итоге пропал... тот еще циркач.

вместо пенсионеров мертвых лучше б своих в Европу увозил, Дима... а то только на словах развиваете спорт. тьфу.
ЮЗИК
ЮЗИК
   247 / 959
19 апреля в 23:02
Бананами его закидают
STVA 1
STVA 1 ответил kotmyshka
   43 / 959
19 апреля в 22:32
сомнительно...
Гонит Селюк)))
Leha-ha50
Leha-ha50
   10 / 959
19 апреля в 22:13
Блефует Димка - определенно.
FILL3286
FILL3286
   31 / 959
19 апреля в 22:11
КОНЕБОМЖИ БУДУТ ДЕЛИТЬ МЕЖДУ СОБОЙ НЕГРА,ХОТЯ ГИНЕРУ В ЭТОМ ПЛАНЕ РАВЕЫХ НЕТ)))))) ХА ХА ХА ХА
13 RUS
13 RUS
   177 / 959
19 апреля в 22:10
К пупсикам его,самое то будет
Заполярный
Заполярный ответил Союзник противников
   303 / 959
19 апреля в 22:03
Зачем нам профессиональный стукач Ты-Ты???
И ТАК СВОИХ ДЕВАТЬ НЕКУДА
trimetil
trimetil
   456 / 959
19 апреля в 21:53
Селюк уже который год пытается пристроить Туре в РПЛ. Только есть одна проблема, этот негр помешан на борьбе с расизмом. Я думаю, во всех клубах прекрасно понимают, что если его подписать, то он тут такой скандал устроит на фоне расизма...
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