Яя Туре может продолжить карьеру в чемпионате России

19 апреля 2019, 19:19

Футбольный агент Дмитрий Селюк сообщил, что его подопечный Яя Туре может перебраться в чемпионат России.

В декабре прошлого года 35-летний Туре разорвал контракт с греческим «Олимпиакосом» и с того момента является свободным агентом.