Яя Туре может продолжить карьеру в чемпионате России

Футбольный агент Дмитрий Селюк сообщил, что его подопечный Яя Туре может перебраться в чемпионат России.
В декабре прошлого года 35-летний Туре разорвал контракт с греческим «Олимпиакосом» и с того момента является свободным агентом.
Думаю, где-то дней через 10-15 будет информация. Есть реальный вариант с российским чемпионатом. Какой клуб? Я не стесняюсь рассказать, но есть определенные нюансы, которые нужно решить. Это юридические формальности. Но я хочу, чтобы он приехал в Россию.
Все только ради бабла и откатов.....
Туре через неделю - 36!!!!, и последние года 3-4 он просто "забил" на футбол....
Все только ради бабла и откатов.....
Туре через неделю - 36!!!!, и последние года 3-4 он просто "забил" на футбол....
вместо пенсионеров мертвых лучше б своих в Европу увозил, Дима... а то только на словах развиваете спорт. тьфу.
вместо пенсионеров мертвых лучше б своих в Европу увозил, Дима... а то только на словах развиваете спорт. тьфу.