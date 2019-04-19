Тренер «Зенита»: «Шесть очков отрыва - это ничто»

19 апреля 2019, 18:15

Тренер «Зенита» Уильям Оливейра рассказал, что «сине-бело-голубые» хотят удачно сыграть с «Краснодаром» и ЦСКА , чтобы опережать их при равенстве очков по личным встречам.

— Отрыв в 6 очков от того же «Краснодара» еще не совсем комфортный?

— Он будет очень хорошим, когда до конца чемпионата останется один тур. А пока это, конечно, ничего. Поэтому мы будем стараться сделать этот отрыв как можно большим.

— Владислав Радимов недавно подметил — благодаря личным встречам отрыв «Зенита», скажем, от «Локомотива» составляет, по сути, не 6, а 7 очков.