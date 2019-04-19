ГлавнаяНовости

Тренер «Зенита»: «Шесть очков отрыва - это ничто»

19 апреля 2019, 18:15
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар2 : 3Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Тренер «Зенита» Уильям Оливейра рассказал, что «сине-бело-голубые» хотят удачно сыграть с «Краснодаром» и ЦСКА, чтобы опережать их при равенстве очков по личным встречам.

— Отрыв в 6 очков от того же «Краснодара» еще не совсем комфортный?

— Он будет очень хорошим, когда до конца чемпионата останется один тур. А пока это, конечно, ничего. Поэтому мы будем стараться сделать этот отрыв как можно большим.

— Владислав Радимов недавно подметил — благодаря личным встречам отрыв «Зенита», скажем, от «Локомотива» составляет, по сути, не 6, а 7 очков.

— Это для нас, конечно, плюс. Поэтому по итогам двух встреч с «Краснодаром» такое преимущество тоже лучше иметь. Его надо добиться. Как и потом с ЦСКА. И вообще хочется доказать, что по личным встречам с конкурентами мы тоже на первом месте.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Бердыев: «Нам повезло с первым голом»
Сегодня, 18:55 Комментарии0
Федотов: «Всё сломал пенальти»
Сегодня, 18:52 Комментарии1
Директор «Енисея»: «Наш клуб никогда не играет договорные матчи»
Сегодня, 17:39 Комментарии7
Адиев: «Удаление помешало нам победить»
Сегодня, 16:43 Комментарии6
Р. Билялетдинов: «К декабрю „Зенит“ проиграл всё, что только можно»
Сегодня, 16:39 Комментарии20
Аленичев: «Было видно, что ребята поймали кураж»
Сегодня, 16:34 Комментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Leningrad 84
Leningrad 84
   56 / 959
19 апреля в 20:33
Шесть очков отрыв - это кое-что!
Но Краснодар и ЦСКА надо обыгрывать!
cska plus
cska plus
   20 / 959
19 апреля в 20:02
И это правда.
anfield1984
anfield1984
   935 / 959
19 апреля в 19:32
Забейте в ютубе «твоя палка - ничто».
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   22 / 959
19 апреля в 19:24
Очень толковые размышления...
Zlatan35
Zlatan35
   18 / 959
19 апреля в 19:10
нормальный, приличный отрыв, главное не расслабляться
mihaluch
mihaluch
   61 / 959
19 апреля в 18:54
Кое что понимает,что иКраснодар и ЦСКА опасные соперники.
Zenit_84
Zenit_84
   91 / 959
19 апреля в 18:49
Хорошо, что понимаете это...
beefs
beefs
   194 / 959
19 апреля в 18:39
В этом году запланировано, что чемпионом будет Зенит...
112910415
112910415
   97 / 959
19 апреля в 18:28
играть на ничью и оглядываться на преследователей!
Литейный 4
Литейный 4
   4 / 959
19 апреля в 18:23
Правильно. Надо не смотря на других свои матчи выигрывать. Гыгыгы
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100