Тренер «Зенита»: «Шесть очков отрыва - это ничто»

Тренер «Зенита» Уильям Оливейра рассказал, что «сине-бело-голубые» хотят удачно сыграть с «Краснодаром» и ЦСКА, чтобы опережать их при равенстве очков по личным встречам.
— Отрыв в 6 очков от того же «Краснодара» еще не совсем комфортный?
— Он будет очень хорошим, когда до конца чемпионата останется один тур. А пока это, конечно, ничего. Поэтому мы будем стараться сделать этот отрыв как можно большим.
— Владислав Радимов недавно подметил — благодаря личным встречам отрыв «Зенита», скажем, от «Локомотива» составляет, по сути, не 6, а 7 очков.
— Это для нас, конечно, плюс. Поэтому по итогам двух встреч с «Краснодаром» такое преимущество тоже лучше иметь. Его надо добиться. Как и потом с ЦСКА. И вообще хочется доказать, что по личным встречам с конкурентами мы тоже на первом месте.
Но Краснодар и ЦСКА надо обыгрывать!
Но Краснодар и ЦСКА надо обыгрывать!