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В. Баринов: «Борьба за чемпионство в РПЛ может обостриться»

20 апреля 2019, 16:32

Российский актёр и болельщик «Локомотива» Валерий Баринов рассказал о чемпионской гонке в РПЛ

Будет серьёзная игра. Вся четвёрка играет между собой: если «Зенит» победит, а «Локомотив» проиграет, то чемпионом будут петербуржцы. Что касается игры с ЦСКА, то она будет равной. У нас не играет Баринов, но у них нет Фернандеса. Марио — очень важная фигура для «армейцев». Важно, что футболистов не нужно мотивировать на матч, они прекрасно понимают всю ответственность. Предстоящая игра — это игра характеров, но и тренерская мысль будет очень важна. Никогда не даю прогнозы, но борьба за чемпионство может обостриться.

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Все комментарии
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   37 / 959
20 апреля в 17:31
ЦСКА отступать некуда.
Удачи ЦСКА.
cska plus
cska plus
   20 / 959
20 апреля в 17:24
Адекватный актёр не как назаров.
КЭТиК
КЭТиК
   204 / 959
20 апреля в 16:37
В этом туре многое решится
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   22 / 959
20 апреля в 16:37
Результаты на 3 исхода в обоих матчах. Будет жарко!
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