В. Баринов: «Борьба за чемпионство в РПЛ может обостриться»

Российский актёр и болельщик «Локомотива» Валерий Баринов рассказал о чемпионской гонке в РПЛ .

Будет серьёзная игра. Вся четвёрка играет между собой: если «Зенит» победит, а «Локомотив» проиграет, то чемпионом будут петербуржцы. Что касается игры с ЦСКА , то она будет равной. У нас не играет Баринов, но у них нет Фернандеса. Марио — очень важная фигура для «армейцев». Важно, что футболистов не нужно мотивировать на матч, они прекрасно понимают всю ответственность. Предстоящая игра — это игра характеров, но и тренерская мысль будет очень важна. Никогда не даю прогнозы, но борьба за чемпионство может обостриться.