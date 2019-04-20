Карпин - после разгромного поражения: «Претензий к команде нет»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал гостевое поражение от «Оренбурга» (0:3) в матче 24-го тура РПЛ .

Игра «Оренбурга»? Они так всегда действуют и добиваются своего за счет самоотдачи, дисциплины.

Что касается игры, претензий к ребятам нет. Бывают и такие матчи, когда команда не должна проигрывать, но проигрывает. В первом голе ошиблись, во втором был полуметровый офсайд, а третий — пошли в атаку, и соперник этим воспользовался. Еще раз скажу — больших претензий к команде нет.