Карпин - после разгромного поражения: «Претензий к команде нет»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал гостевое поражение от «Оренбурга» (0:3) в матче 24-го тура РПЛ.
Игра «Оренбурга»? Они так всегда действуют и добиваются своего за счет самоотдачи, дисциплины.
Что касается игры, претензий к ребятам нет. Бывают и такие матчи, когда команда не должна проигрывать, но проигрывает. В первом голе ошиблись, во втором был полуметровый офсайд, а третий — пошли в атаку, и соперник этим воспользовался. Еще раз скажу — больших претензий к команде нет.
Зато Спартак 2 раза обиграли
Теперь будет что внукам рассказать
Зато Спартак 2 раза обиграли
Теперь будет что внукам рассказать
А в Валеру верим! Это хитрый план.
А в Валеру верим! Это хитрый план.