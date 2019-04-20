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Карпин - после разгромного поражения: «Претензий к команде нет»

20 апреля 2019, 16:38
ОренбургЛоготип футбольный клуб Оренбург3 : 0Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал гостевое поражение от «Оренбурга» (0:3) в матче 24-го тура РПЛ.

Игра «Оренбурга»? Они так всегда действуют и добиваются своего за счет самоотдачи, дисциплины.

Что касается игры, претензий к ребятам нет. Бывают и такие матчи, когда команда не должна проигрывать, но проигрывает. В первом голе ошиблись, во втором был полуметровый офсайд, а третий — пошли в атаку, и соперник этим воспользовался. Еще раз скажу — больших претензий к команде нет.

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Все комментарии
Борис Доенко
Борис Доенко
   583 / 959
20 апреля в 20:41
Тренер не может наладить действие команды в течении длительного времени. Нафига такой тренер? Или команда - 77?
ABir
ABir
   176 / 959
20 апреля в 19:22
Очень долго отмечали победу над Спартаком. А дальше, как всегда
Dominators
Dominators ответил Klaksvikar Itrottarselag
   543 / 959
20 апреля в 18:50
Состав приличный, домашний стадион-красавец - биток, скаутская служба на уровне, а стабильной игры как не было так и нет.
Ты забыл про самое главное ,-деньги . При наличии их отсутствия . Никто бы не продавал Ингассона и Скопинцева ,ЕСЛИ БЫЛИ ДЕНЬГИ
Dominators
Dominators
   543 / 959
20 апреля в 18:46
Понятно ,что тренер обязан всегда защищать своих игроков , но все равно печально .
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   549 / 959
20 апреля в 18:45
Состав приличный, домашний стадион-красавец - биток, скаутская служба на уровне, а стабильной игры как не было так и нет.
drive45
drive45
   698 / 959
20 апреля в 18:07
Остались вопросы к тренеру.Физически команды на игру не хватает, много движений мало достижений, точность передач наверно самая низкая в чемпионате и наконец где стабильность и качество игры. Ждем удачной работы над ошибками, стабильности и уверенности во всех линиях и на участках игрового поля.
tolctoy
tolctoy
   262 / 959
20 апреля в 17:55
    tolctoy
    tolctoy ответил морозз
       262 / 959
    20 апреля в 17:52
    Выложился Ростов с Валерой по полной в игре со Спартаком и не смог перегрузиться, вот так то вот!
    Да где там ростов выложился,там по полной программе питерский судья выложился.
    beefs
    beefs
       194 / 959
    20 апреля в 17:34
    А к себе????
    МКС
    МКС
       162 / 959
    20 апреля в 17:26
    Правильно Георгич

    Зато Спартак 2 раза обиграли

    Теперь будет что внукам рассказать
    pomor45
    pomor45
       75 / 959
    20 апреля в 17:09
    Может Карпин уже приступил к переговорам с Федуном?
    pomor45
    pomor45
       75 / 959
    20 апреля в 17:09
    Претензий к своей команде нет - все претензии к сопернику.
    Литейный 4
    Литейный 4
       4 / 959
    20 апреля в 17:04
    Валера как истинный спартач привык к громким поражениям. Гыгыгы
    морозз
    морозз
       94 / 959
    20 апреля в 16:57
    Выложился Ростов с Валерой по полной в игре со Спартаком и не смог перегрузиться, вот так то вот!
    вoлгoдoн
    вoлгoдoн
       135 / 959
    20 апреля в 16:49
    Лишь у китайца пака есть претензии.
    А в Валеру верим! Это хитрый план.
    cevin cigan
    cevin cigan
       380 / 959
    20 апреля в 16:41
    А при 5-0 будут???
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