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Тренер Сафонова: «Самоуверенность может погубить Матвея»

21 апреля 2019, 17:36
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар2 : 3Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Алексей Чистяков, тренер вратарей, который первым работал с голкипером «Краснодара» Матвеем Сафоновым, оценил игру стража ворот в матче 24-го тура РПЛ против «Зенита» (2:3).

Мне приятно, что Матвей стал первым номером в «Краснодаре», меня это не удивило. Но гол со штрафного, который забил Ракицкий, – вина Сафонова на сто процентов. Он неправильно сработал ногами, не так развернулся корпусом. В других моментах он сыграл здорово, классно выбирал позицию, много выручал, но для того чтобы стать вратарём номер один, нужна выдержка до конца, игра без ошибок. Он хороший, перспективный, но ещё не классный голкипер.

Азмун сказал, что Сафонов – самый сильный вратарь, против которого он играл? Это от эйфории победы. Матвей много выручал, тут к нему нет вопросов, но были и ошибки, а гол – венец всему. Удар был с 30 метров, тем более не в самую паутину, а на средней высоте – это самый удобный мяч для вратаря. Он сработал абсолютно неправильно, в первую очередь ногами.

Есть много моментов, которые надо шлифовать, например, когда он обыгрывал Дзюбу – это было неправильно. Вратарь не должен так рисковать. Я понимаю, что он хочет ориентироваться на Нойера, дескать, он же себе так позволяет, но Матвею так играть рано. Эта самоуверенность может его погубить, не дать возможность выйти на тот уровень, о котором все сейчас говорят и на который он претендовать может. Это вопрос психологии. Мне кажется, что он уже уверен в том, что сильнее Синицына. Нельзя, чтобы это переросло в самоуспокоенность, так что надо подтянуть его на более высокий уровень, чтобы он увидел свои недостатки.

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Все комментарии
Fleischjager
Fleischjager
   370 / 959
22 апреля в 01:26
расскажи дурень пожалуйста в каком матче ты такой удар поймал 73
Палыч82
Палыч82 ответил mihaluch
   791 / 959
21 апреля в 22:32
Ни разу не видел чтобы Акинфеев тащил такие мячи которые вытаскивал Сафонов.
Сила вратаря не в эффектных прыжках, а в грамотном выборе позиции. Это ещё Яшин своей игрой доказал
Союзник противников
Союзник противников ответил mihaluch
   17 / 959
21 апреля в 18:53
Ни разу не видел чтобы Акинфеев тащил такие мячи которые вытаскивал Сафонов.
А что ты вообще ещё видел? Молод ещё...и Акинфеев болит в твоей душе.
Союзник противников
Союзник противников
   17 / 959
21 апреля в 18:53
Здравый комментарий! Ну что же,не Матвей первый,и не он последний,кого хвалебный хор голосов в России может погубить.Не хотелось бы.
mihaluch
mihaluch
   61 / 959
21 апреля в 18:15
Ни разу не видел чтобы Акинфеев тащил такие мячи которые вытаскивал Сафонов.
NbKA555
NbKA555
   48 / 959
21 апреля в 18:06
Все верно!Это лишь один матч,хоть и фантастические в его исполнении!Про Шунина много тоже говорили...Второй Яшин и все такое...
Морозовский
Морозовский
   5 / 959
21 апреля в 17:43
Запросто.
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