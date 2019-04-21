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«Ливерпуль» на выезде обыграл «Кардифф»

21 апреля 2019, 19:50
КардиффЛоготип футбольный клуб Кардифф0 : 2Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

«Ливерпуль» одержал победу над «Кардиффом» в матче 35-го тура чемпионата Англии.

«Ливерпуль» (88 очков) располагается на первом месте, «Кардифф» (31 очков) - третий снизу.

Кардифф, стадион Кардифф Сити

«Кардифф» - «Ливерпуль» 0:2 (0:0)
Голы: Вейналдум 57, Милнер 81 (пенальти)

«Кардифф»: Этеридж, Пелтиер, Моррисон, Экюэль-Манга, Беннетт, Гуннарссон, Хойлетт (Мерфи 83), Камараса, Роллс (Бакуна 78), Мендес-Лэнг, Ниасс (Зохоре 67)
Главный тренер: Уорнок Нил.

«Ливерпуль»: Алиссон, Александер-Арнольд (Гомес 86), Матип, ван Дейк, Робертсон, Хендерсон, Вейналдум, Кейта (Фабиньо 71), Салах, Роберто Фирмино, Мане
Главный тренер: Клопп Юрген.

Предупреждения: Гуннарссон 80, Милнер 90+1

Судья: Аткинсон Мартин.

Ранее «Эвертон» разгромил «Манчестер Юнайтед».

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Все комментарии
cannongun
cannongun
   119 / 959
22 апреля в 12:17
ничё, банановая кожура Клоппа случится с Хаддерсфилдом
амурец
амурец
   81 / 959
22 апреля в 02:48
может Ливерпуль возьмёт АПЛ
Ruslik1982
Ruslik1982 ответил Маgоmеd Аydаmirоv
   70 / 959
22 апреля в 02:30
Почему этот чертав очкарик клоп не даёт Шакири играть футбол ? он даже на замены не даёт ему выйти , у него что конфликт с этим игрокам? Кто знает ответьте..
может потому, что с Шакири просирали матчи?
Ruslik1982
Ruslik1982
   70 / 959
22 апреля в 02:27
бедолаги Клопп и Гвардиола, каждый тур ждут осечки и никак... АПЛ удивляет, 88 очков у команды и не чемпион еще, борьба за каждое место в еврокубках
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin ответил Шишанутый
   160 / 959
22 апреля в 01:53
Да ладно че там не предсказуемо. Я пракически каждый матч Апл угадываю победитля а вдругих лигах редко угадываю. Сити чемеон Апл 99%. Если кто и оступится так это Ливер у них психология неудачников 20 лет без побед в Апл.
Да, ладно, Эвертон-МЮ предсказал? Или может Арсенал-Пэлас? Я не говорю, что в Ла-Лиге или Сериа А нет не предсказуемых результатов, но это бывает куда реже АПЛ.
Шишанутый
Шишанутый ответил Kirill Erokhin
   7 / 959
22 апреля в 01:41
Ну насчет Леганес, то Барса уже чемпион, может себе позволить расслабится, сами фанаты Барсы говорят, что перед Ливерпулем, могут слить Сельте, так как преимущество позволяет. Насчет судей, я Ла-Лигу не смотрю, но матч Барса-ПСЖ помню. Ливерпуль полностью изменил игру чтобы выносит всех, и то потеряли очки с Вест Хем и Лестером, а МС вообще умудрился проиграть Кристалл Пэллас, АПЛ один из самых не предсказуемых чемпионатов, и даже если Сити выиграет у МЮ, не факт, что они не могут оступиться с тем же Лестером или Брайтоном, который будет вести борьбу за выживание, даже с этими командами шансов потерять очков больше чем потерять их с Тоттенхем или Ман Юнайтед.
Да ладно че там не предсказуемо. Я пракически каждый матч Апл угадываю победитля а вдругих лигах редко угадываю. Сити чемеон Апл 99%. Если кто и оступится так это Ливер у них психология неудачников 20 лет без побед в Апл.
95-shishani-95
95-shishani-95
   100 / 959
22 апреля в 00:15
Отлично!!!
Удачи и в ЛЧ, и в АПЛ в этом сезоне!!!
Надеюсь, что игра Майкла Оливера за МС не позволит МС стать чемпионами АПЛ в этом сезоне!!!
IKER-RAUL
IKER-RAUL
21 апреля в 23:40
молодцы красные, дожали синих! так держать! понравилась поддержка болел Кардифа, хорошо болели
fanliverpoolfan
fanliverpoolfan ответил Директор американской фирмы Transceptor Technology
   67 / 959
21 апреля в 23:12
Да может и было,не слежу за Ла лигой.
Директор американской фирмы Transceptor Technology
Директор американской фирмы Transceptor Technology ответил fanliverpoolfan
   833 / 959
21 апреля в 23:10
Было, было. Точно было. В сезоне 2010/2011, кажись. Барса набрала 99 очков, шедший следом Реал - 96. Третьей пришла к финишу Валенсия с 71 очком.
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin ответил Шишанутый
   160 / 959
21 апреля в 23:03
Не чего не редкость. В Апл Сити с Ливером всех подряд выносят как в Испании Барса и Реал (когда он в норм состоянии). Вилляреал не стабилен. Прошлый год пятый а сейчас за выживанее борется. Барса на своем поле кому угодно разгром может учинить и тому же Ливеру. Но на выезде она не так хороша. Там и Виляреал и Леганес и много кто могут ей проблем создать. Плюс судьи все время подсуживают им конечно у них так много очков!
Ну насчет Леганес, то Барса уже чемпион, может себе позволить расслабится, сами фанаты Барсы говорят, что перед Ливерпулем, могут слить Сельте, так как преимущество позволяет. Насчет судей, я Ла-Лигу не смотрю, но матч Барса-ПСЖ помню. Ливерпуль полностью изменил игру чтобы выносит всех, и то потеряли очки с Вест Хем и Лестером, а МС вообще умудрился проиграть Кристалл Пэллас, АПЛ один из самых не предсказуемых чемпионатов, и даже если Сити выиграет у МЮ, не факт, что они не могут оступиться с тем же Лестером или Брайтоном, который будет вести борьбу за выживание, даже с этими командами шансов потерять очков больше чем потерять их с Тоттенхем или Ман Юнайтед.
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin
   160 / 959
21 апреля в 22:49
А вообще город Кардифф для Ливерпуля удачный город в 2001 г, ФА Кап и ЕФЛ Кап выиграли, в 2006 г снова ФА Кап, правда это было на Миллениум, но Кардифф Сити Стэдиум тоже неплохо вышло.
Шишанутый
Шишанутый ответил Kirill Erokhin
   7 / 959
21 апреля в 22:46
Первые три действительно сильнее остальных, и если посмотреть как они играли с клубами ниже уровнем понятно становится, почему у них так много очков. В прошлом сезоне Барса обыграла даже финишировавший 5 Виллареаль 5-1, вот уровень Барсы и уровень команды, которая по занявшему месту не должна сильно уступать в классе, хотя Челси тоже проиграл Сити 0-6, но в АПЛ это редкость между командами топ 6.
Не чего не редкость. В Апл Сити с Ливером всех подряд выносят как в Испании Барса и Реал (когда он в норм состоянии). Вилляреал не стабилен. Прошлый год пятый а сейчас за выживанее борется. Барса на своем поле кому угодно разгром может учинить и тому же Ливеру. Но на выезде она не так хороша. Там и Виляреал и Леганес и много кто могут ей проблем создать. Плюс судьи все время подсуживают им конечно у них так много очков!
Neymar 10
Neymar 10
   228 / 959
21 апреля в 22:30
если бы не сити то ливер стал бы чемпионом в этом году . но увы и ах ))
violent
violent
   743 / 959
21 апреля в 22:15
ето понятно
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin ответил Шишанутый
   160 / 959
21 апреля в 22:02
Сезон 09/10. А так в Ла лиге постояно 90+ очков наберают и не достаточно для чемпеонства. Там борьба упорная идет!
Первые три действительно сильнее остальных, и если посмотреть как они играли с клубами ниже уровнем понятно становится, почему у них так много очков. В прошлом сезоне Барса обыграла даже финишировавший 5 Виллареаль 5-1, вот уровень Барсы и уровень команды, которая по занявшему месту не должна сильно уступать в классе, хотя Челси тоже проиграл Сити 0-6, но в АПЛ это редкость между командами топ 6.
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008 ответил Князь Всея Турина
   73 / 959
21 апреля в 21:54
Салах ещё молод, чтобы переходить в команду стариков-пешеходов. Обсудим это через 10 лет)
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008 ответил Scuderia Ferrari
   73 / 959
21 апреля в 21:50
Ливерпуль 3:1 МЮ
Кабинет 1:2 МЮ
Шишанутый
Шишанутый ответил Kirill Erokhin
   7 / 959
21 апреля в 21:42
В каком году? Я посмотрел 3 последние сезона чемпион набирал 93, 91 очко, а 2 по 90 и один год 79, когда было 96 очков не достаточно для чемпионства ?
Сезон 09/10. А так в Ла лиге постояно 90+ очков наберают и не достаточно для чемпеонства. Там борьба упорная идет!
Шишанутый
Шишанутый ответил fanliverpoolfan
   7 / 959
21 апреля в 21:40
Назови в каком чемпионате шас не известен чемпион?
В Бундеслиге.
fanliverpoolfan
fanliverpoolfan ответил Князь Всея Турина
   67 / 959
21 апреля в 21:36
Как Аякс договорентуса?
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб ответил Scuderia Ferrari
   28 / 959
21 апреля в 21:29
Скажи об этом таким, как FILL, Камерунец, 25процентный клоун и прочие активисты клуба, занимающего 5 место в нынешнем сезоне РФПЛ. ;))
А ещё всем не нравятся так называемые стрелочники, которые вместо ответа за себя кивают на других. Такие люди тоже у окружения вряд ли симпатию вызывают.
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
   622 / 959
21 апреля в 21:26
Ювентус должен срочно купить Салаха,он приносит много пользы,особенно в штрафной. ухгугу
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина ответил fanliverpoolfan
   622 / 959
21 апреля в 21:25
И после жесткой порки от Аяксидов,кабинетные умудряються заходить на чужие ветки и гадить,ору)
вас в следующем туре Хадерсы отпотрошат на энфилде... Оххоха.
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина ответил abrek123
   622 / 959
21 апреля в 21:23
Ливеру молится надо на манчестер юнайтед чтоб те хоть очки отобрали у сити иначе потом тоже легкие соперники как у Ливерпуля остаются..Ман Юнайтед- Ман Сити игра решит кто станет чемпионом в этом сезоне...)))
там ещё МЮ надо взывать ко всем чертям,что бы победить и иметь шанс быть в ЛЧ.
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
   622 / 959
21 апреля в 21:22
пусть уж клопповник становится чемпионом,а т о лЫсый интерн возомнит из себя Великого Магистра и потребует ещё денег на усиление.
abrek123
abrek123
   77 / 959
21 апреля в 21:22
Ливеру молится надо на манчестер юнайтед чтоб те хоть очки отобрали у сити иначе потом тоже легкие соперники как у Ливерпуля остаются..Ман Юнайтед- Ман Сити игра решит кто станет чемпионом в этом сезоне...)))
beginner-32
beginner-32
21 апреля в 21:20
Может, звёзды сойдутся.
lobsterdam
lobsterdam
   220 / 959
21 апреля в 21:19
ну, естественно, как же без пеналя-то! клоповник из последних сил дожал во 2 тайме, "30 лет без побед" мотивируют!
fanliverpoolfan
fanliverpoolfan ответил Kirill Erokhin
   67 / 959
21 апреля в 21:17
Я тоже не припомню такого,но видать шитанутый жестко ударился об голову княже.вахахахаха
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