«Ливерпуль» на выезде обыграл «Кардифф»

«Ливерпуль» одержал победу над «Кардиффом» в матче 35-го тура чемпионата Англии.
«Ливерпуль» (88 очков) располагается на первом месте, «Кардифф» (31 очков) - третий снизу.
Кардифф, стадион Кардифф Сити
«Кардифф» - «Ливерпуль» 0:2 (0:0)
Голы: Вейналдум 57, Милнер 81 (пенальти)
«Кардифф»: Этеридж, Пелтиер, Моррисон, Экюэль-Манга, Беннетт, Гуннарссон, Хойлетт (Мерфи 83), Камараса, Роллс (Бакуна 78), Мендес-Лэнг, Ниасс (Зохоре 67)
Главный тренер: Уорнок Нил.
«Ливерпуль»: Алиссон, Александер-Арнольд (Гомес 86), Матип, ван Дейк, Робертсон, Хендерсон, Вейналдум, Кейта (Фабиньо 71), Салах, Роберто Фирмино, Мане
Главный тренер: Клопп Юрген.
Предупреждения: Гуннарссон 80, Милнер 90+1
Судья: Аткинсон Мартин.
Ранее «Эвертон» разгромил «Манчестер Юнайтед».
Удачи и в ЛЧ, и в АПЛ в этом сезоне!!!
Надеюсь, что игра Майкла Оливера за МС не позволит МС стать чемпионами АПЛ в этом сезоне!!!
Удачи и в ЛЧ, и в АПЛ в этом сезоне!!!
Надеюсь, что игра Майкла Оливера за МС не позволит МС стать чемпионами АПЛ в этом сезоне!!!
Кабинет 1:2 МЮ
Кабинет 1:2 МЮ