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«Эвертон» учинил разгром «Манчестер Юнайтед»

21 апреля 2019, 17:23
ЭвертонЛоготип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)4 : 0Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

«Манчестер Юнайтед» потерпел неожиданно крупное поражение от «Эвертона» в матче 35-го тура АПЛ.

За три тура до завершения сезона МЮ занимает 6-е место в турнирной таблице. «Эвертон» теперь делит 7-ю позицию с «Уотфордом».

Ливерпуль, стадион «Гудисон Парк»

«Эвертон» - «Манчестер Юнайтед» 4:0 (2:0)
Голы: Ришарлисон 13, Сигурдссон 28, Динь 56, Уолкотт 64

«Эвертон»: Пикфорд, Коулмен, Кин, Зума, Динь (Ягелка 84), Шнейдерлин, Гейе (МакКарти 76), Ришарлисон (Уолкотт 51), Сигурдссон, Бернард, Калверт-Льюин
Главный тренер: Силва Марку.

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Линделеф, Смоллинг, Джонс (Янг 46), Диогу Далот, Погба, Матич, Фред (МакТоминэй 46), Рэшфорд (Перейра 77), Лукаку, Марсьяль
Главный тренер: Сульшер Оле-Гуннар.

Предупреждения: Гейе 23, МакТоминэй 68

Судья: Тирни Пол.

В другом матче тура «Манчестер Сити» обыграл «Тоттенхэм».

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заDOOMчивый
заDOOMчивый
   266 / 959
23 апреля в 10:56
На воротах стоял ДДХ или его двойник???
Artuom
Artuom ответил BARCDJIN
   202 / 959
22 апреля в 11:53
Говорю же скрытый кристинофанатец , победа над ПСЖ была не... задолго..очнись...
ПСЖ сами себе проиграли, а не МЮ что-то там сделал. По игре парижане полностью переиграли МЮ, но по глупости сами подарили все три гола.

Посмотри что было после ПСЖ, перед матчами с Барсой и между двумя матчами ЛЧ - у МЮ проигрыши или натужные победы над середняками(при этом по игре смотрелись даже хуже этих середняков).
Так что не нужно значимость победы над МЮ восхвалять, они сейчас хуже середняков... абсолютно любая команда из 1/4 могла их переиграть, не только Барса, но даже тот же Порто мог 2-3 забить манкам.

В этом матче с Эвертоном люди удивляются счёту, а не победе Эвертона. Эвертон хорошо играет... обыграли Арсенал и Челси, сыграли в ничью с Ливерпулем. Поэтому нет ничего удивительного в том что вынесли кризисный МЮ.
BARCDJIN
BARCDJIN ответил Artuom
   183 / 959
22 апреля в 10:41
задолго до встреч с Барсой потухли ;)
Говорю же скрытый кристинофанатец , победа над ПСЖ была не... задолго..очнись...
Artuom
Artuom ответил BARCDJIN
   202 / 959
22 апреля в 10:16
пхаххахах После Барсы видать потухли ...
задолго до встреч с Барсой потухли ;)
cannongun
cannongun ответил kovalev-barin
   119 / 959
22 апреля в 09:53
Мда... Если уже даже магия Сульшера, которого САФ консультирует, не работает, то, видимо, состав совсем безнадежен. Оставить можно трех человек: Рэшфорда, Дэ Хеа и МакТомминея. Остальной состав нужно просто менять полностью!
а как же Лингард?
cannongun
cannongun ответил azkan
   119 / 959
22 апреля в 09:50
Эвертон молодцы! Надеюсь и в гостях в Лондоне Эвертон возьмет очки у ТТХ
здесь не возьмет
cannongun
cannongun
   119 / 959
22 апреля в 09:10
хорошо бы у манков забрать Рэшфорда пока пацан не сднил
sydykoff
sydykoff ответил bsww
22 апреля в 00:58
Если Тоттенхэм выиграет ЛЧ и займет 6 место в АПЛ, то в следующем розыгрыше ЛЧ выкинут 4 место и их место займет Тоттенхэм. В 2012 тоже так было, Челси победитель ЛЧ, шпоры 4 место. В 2013 их место в ЛЧ занял Челси. С одного чемпионата может быть максимум 5 команд, при условии что победитель лиги Европы не будет в четверке.
benderivan
benderivan
21 апреля в 23:26
Ага, то есть когда МЮ при Жозе проигрывал, то Жозе был виноват, а теперь МЮ проигрывает, это уже вина игроков. Спасибо, пользователи Соккера, вы гении.
BARCDJIN
BARCDJIN
   183 / 959
21 апреля в 22:35
пхаххахах После Барсы видать потухли ...
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина ответил Гавроша
   622 / 959
21 апреля в 22:25
Без фюргенсона ну никак игру не отладить.
сейчас Клопп сменил Фергюсона. ох-хо-хо! Вот они на 1 месте,а вы на 6-том. Возвращайте СТАРИКА, может по старой доброй памяти что-то кинут с барского стола.
ReMiX_SPb
ReMiX_SPb
   473 / 959
21 апреля в 22:18
Вообщем друзья мои!Я очень долго болею за МЮ(с 1997 года),но такого я давно не видел! Клуб,которому почти 150 лет, идет на поводу у малолеток и других игроков,давая им з/п,которую в Реале получают звезды футбола!!! Они выиграли всё,что можно,но при этом они понимают,что клуб выше ИХ ВСЕХ!!!пока такого же не будет у нас,бед не миновать!!! Я очень люблю Манчестер Юнайтед, но Я НЕ БУДУ СМОТРЕТЬ НИ ОДНОЙ ИГРЫ в конце сезона!!! Это мой личный протест против руководства команды!!! Сульшер тут не при чем!!!Я верой и правдой служу этому клубу,но бунт должен начаться!!!Если не с нас,то с кого????????
bsww
bsww ответил Шишанутый
   329 / 959
21 апреля в 22:06
Просто они в данный момент на шестом. Ну пусть пятое займут не суть, главное чтобы ЛЕ выйграли. А через чемп пускай Хетафе пробьется в Лч эта команда заслуживает! Великолепный сезон проводят. Возможно лучший в их истории!!
да пускай, они и так ведут борьбу за топ-4 по итогам сезона. Поэтому если не попадут в ЛЧ через ЛаЛигу, то тогда через ЛЕ пускай попадают
Гавроша
Гавроша
   30 / 959
21 апреля в 21:42
Без фюргенсона ну никак игру не отладить.
ZeuSS
ZeuSS ответил Шишанутый
21 апреля в 21:20
А барсафаны кричали что МЮ супер сильный клуб и за голы Месське сразу ЗМ надо дать.
Ор
Шишанутый
Шишанутый ответил bsww
   7 / 959
21 апреля в 21:13
А смысл в 6 месте, если и с 5 места при победе в ЛЕ попадут в ЛЧ.
Просто они в данный момент на шестом. Ну пусть пятое займут не суть, главное чтобы ЛЕ выйграли. А через чемп пускай Хетафе пробьется в Лч эта команда заслуживает! Великолепный сезон проводят. Возможно лучший в их истории!!
матос
матос ответил juvenale
21 апреля в 20:57
сказка сульшера закончилась
по сказке Алегри думай , че нос то суешь везде горбанутый?
bsww
bsww ответил Шишанутый
   329 / 959
21 апреля в 20:51
Пусть лучше Валенсия займет шестое место в Примере и возьмет ЛЕ. Поддержим Черышева!!
А смысл в 6 месте, если и с 5 места при победе в ЛЕ попадут в ЛЧ.
Шишанутый
Шишанутый
   7 / 959
21 апреля в 20:48
А барсафаны кричали что МЮ супер сильный клуб и за голы Месське сразу ЗМ надо дать.
Тэмпо_Морэ
Тэмпо_Морэ
21 апреля в 20:43
Удел МЮ сидеть во второсортных кубках, пока игру не найдут.
Шишанутый
Шишанутый ответил bsww
   7 / 959
21 апреля в 20:40
А вдруг. Челси занимает 5 место в АПЛ и выигрывает ЛЕ. Это уже 5 клубов в ЛЧ или 20 евроочков. Тоттенхэм победитель ЛЧ и получает своём место в ЛЧ, но в АПЛ занимает 6 место. В своё время АПЛ представляли в ЛЧ 5 клубов впервые в истории, когда Ливерпуль выиграл ЛЧ и занял 5 место в АПЛ. А теперь АПЛ может быть впервые представлена 6 клубами в ЛЧ, это уже 24 евроочка. А уж если все 6 клубов АПЛ выйдут и в 1/8 ЛЧ, то ещё +30 евроочков. Почему нельзя просто пофантазировать и узнать у знатоков, что будет, если фантазия станет реальностью
Пусть лучше Валенсия займет шестое место в Примере и возьмет ЛЕ. Поддержим Черышева!!
kotmyshka
kotmyshka
   124 / 959
21 апреля в 20:03
поиздевались...
RamonCSKA
RamonCSKA
   331 / 959
21 апреля в 19:59
удача сульшера кончилась
на багаже моуриньо видимо ехал
kovalev-barin
kovalev-barin
   904 / 959
21 апреля в 19:38
Мда...
Если уже даже магия Сульшера, которого САФ консультирует, не работает, то, видимо, состав совсем безнадежен.
Оставить можно трех человек: Рэшфорда, Дэ Хеа и МакТомминея.
Остальной состав нужно просто менять полностью!
Zlatan35
Zlatan35 ответил заDOOMчивый
   18 / 959
21 апреля в 19:37
Порто наверное будет по слабее МЮ. а ГазПрём дойчланд,так же слабее Лиона. Так что барсукам доставались не самые слабые команды. Порту и ГазПрём в одной группе лузеров встречались,там ещё Сема Шпалович Железнодорожников.
Шальке-04 это позор Германии в еврокубках)
Galaxy real way
Galaxy real way
   636 / 959
21 апреля в 19:27
Просто уничтожили.
Zlatan35
Zlatan35 ответил League1
   18 / 959
21 апреля в 19:27
Дотащили таки барсу за уши до полуфинала. Но в полуфинале слабых уже нет. Остаётся барсе только на судейский отскок надеяться.
Везение закончилось-Лион, МЮ, Порту остались за бортом) Будем надеяться на объективное судейство на уровне 1/2 финала
112910415
112910415
   97 / 959
21 апреля в 19:11
пришла беда откуда не ждали
bsww
bsww ответил sparxx2
   329 / 959
21 апреля в 19:09
Ущипни себя, мечтатель. ШПОРЫ будут на 3 месте, а остальные клоуны пусть междусобойчик устроят.
А вдруг. Челси занимает 5 место в АПЛ и выигрывает ЛЕ. Это уже 5 клубов в ЛЧ или 20 евроочков. Тоттенхэм победитель ЛЧ и получает своём место в ЛЧ, но в АПЛ занимает 6 место. В своё время АПЛ представляли в ЛЧ 5 клубов впервые в истории, когда Ливерпуль выиграл ЛЧ и занял 5 место в АПЛ. А теперь АПЛ может быть впервые представлена 6 клубами в ЛЧ, это уже 24 евроочка. А уж если все 6 клубов АПЛ выйдут и в 1/8 ЛЧ, то ещё +30 евроочков. Почему нельзя просто пофантазировать и узнать у знатоков, что будет, если фантазия станет реальностью
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответил Zlatan35
   266 / 959
21 апреля в 19:00
А перед самой слабой командой МЮ-1/4, ещё одна самая слабая команда Лион 1/8, который после игр с Барселоной проиграл в чемпионате Франции две игры из трёх, Ренну и Дижону-дома. Ренн-11 место, Дижон-18 и это с учётом очёк, которые они набрали в игре с Лионом. Ты прав, действительно повезло, самые слабые команды на стадии плей-офф играли с Барселоной.
Порто наверное будет по слабее МЮ. а ГазПрём дойчланд,так же слабее Лиона. Так что барсукам доставались не самые слабые команды. Порту и ГазПрём в одной группе лузеров встречались,там ещё Сема Шпалович Железнодорожников.
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