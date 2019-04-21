«Эвертон» учинил разгром «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» потерпел неожиданно крупное поражение от «Эвертона» в матче 35-го тура АПЛ.
За три тура до завершения сезона МЮ занимает 6-е место в турнирной таблице. «Эвертон» теперь делит 7-ю позицию с «Уотфордом».
Ливерпуль, стадион «Гудисон Парк»
«Эвертон» - «Манчестер Юнайтед» 4:0 (2:0)
Голы: Ришарлисон 13, Сигурдссон 28, Динь 56, Уолкотт 64
«Эвертон»: Пикфорд, Коулмен, Кин, Зума, Динь (Ягелка 84), Шнейдерлин, Гейе (МакКарти 76), Ришарлисон (Уолкотт 51), Сигурдссон, Бернард, Калверт-Льюин
Главный тренер: Силва Марку.
«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Линделеф, Смоллинг, Джонс (Янг 46), Диогу Далот, Погба, Матич, Фред (МакТоминэй 46), Рэшфорд (Перейра 77), Лукаку, Марсьяль
Главный тренер: Сульшер Оле-Гуннар.
Предупреждения: Гейе 23, МакТоминэй 68
Судья: Тирни Пол.
В другом матче тура «Манчестер Сити» обыграл «Тоттенхэм».
Посмотри что было после ПСЖ, перед матчами с Барсой и между двумя матчами ЛЧ - у МЮ проигрыши или натужные победы над середняками(при этом по игре смотрелись даже хуже этих середняков).
Так что не нужно значимость победы над МЮ восхвалять, они сейчас хуже середняков... абсолютно любая команда из 1/4 могла их переиграть, не только Барса, но даже тот же Порто мог 2-3 забить манкам.
В этом матче с Эвертоном люди удивляются счёту, а не победе Эвертона. Эвертон хорошо играет... обыграли Арсенал и Челси, сыграли в ничью с Ливерпулем. Поэтому нет ничего удивительного в том что вынесли кризисный МЮ.
Посмотри что было после ПСЖ, перед матчами с Барсой и между двумя матчами ЛЧ - у МЮ проигрыши или натужные победы над середняками(при этом по игре смотрелись даже хуже этих середняков).
Так что не нужно значимость победы над МЮ восхвалять, они сейчас хуже середняков... абсолютно любая команда из 1/4 могла их переиграть, не только Барса, но даже тот же Порто мог 2-3 забить манкам.
В этом матче с Эвертоном люди удивляются счёту, а не победе Эвертона. Эвертон хорошо играет... обыграли Арсенал и Челси, сыграли в ничью с Ливерпулем. Поэтому нет ничего удивительного в том что вынесли кризисный МЮ.
на багаже моуриньо видимо ехал
на багаже моуриньо видимо ехал
Если уже даже магия Сульшера, которого САФ консультирует, не работает, то, видимо, состав совсем безнадежен.
Оставить можно трех человек: Рэшфорда, Дэ Хеа и МакТомминея.
Остальной состав нужно просто менять полностью!
Если уже даже магия Сульшера, которого САФ консультирует, не работает, то, видимо, состав совсем безнадежен.
Оставить можно трех человек: Рэшфорда, Дэ Хеа и МакТомминея.
Остальной состав нужно просто менять полностью!