«Реал» разгромил «Атлетик», Бензема оформил хет-трик

«Реал» одержал крупную победу над «Атлетиком» из Бильбао в матче 33-го тура чемпионата Испании.
«Реал» (64 очка) располагается на третьем месте, «Атлетик» (46 очков) - седьмой.
Мадрид, стадион Сантьяго Бернабеу
«Реал» - «Атлетик» 3:0 (0:0)
Голы: Бензема 47, Бензема 76, Бензема 90+1
«Реал»: Навас, Карвахаль, Варан, Вальехо, Марсело, Модрич, Каземиро, Кроос (Иско 70), Лукас (Бэйл 70), Бензема, Асенсио (Диас 84)
Главный тренер: Зидан Зинедин.
«Атлетик»: Эррерин, Леке, Альварес, Мартинес, Берчиче, Сан Хосе, Эчебаррия, Муньяин, Гарсия (Адурис 76), Кордоба (Лопес 76), Уильямс
Главный тренер: Гаритано Гаиска.
Предупреждения: Кордоба 3, Берчиче 15, Гарсия 45, Мартинес 53, Кроос 69, Навас 82
Судья: Мелеро Лопес Марио.
Напомним, что вчера «Барселона» одержала победу над «Реалом Сосьедад».
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С Победой, Мадридисты! Бенз жжет!
С Победой, Мадридисты! Бенз жжет!
Топовый игрок!
Топовый игрок!