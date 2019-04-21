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«Реал» разгромил «Атлетик», Бензема оформил хет-трик

21 апреля 2019, 19:07
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)3 : 0Логотип футбольный клуб Атлетик (Бильбао)АтлетикМатч завершен

«Реал» одержал крупную победу над «Атлетиком» из Бильбао в матче  33-го тура чемпионата Испании.

«Реал» (64 очка) располагается на третьем месте, «Атлетик» (46 очков) - седьмой.

Мадрид, стадион Сантьяго Бернабеу

«Реал» - «Атлетик» 3:0 (0:0)
Голы: Бензема 47, Бензема 76, Бензема 90+1

«Реал»: Навас, Карвахаль, Варан, Вальехо, Марсело, Модрич, Каземиро, Кроос (Иско 70), Лукас (Бэйл 70), Бензема, Асенсио (Диас 84)
Главный тренер: Зидан Зинедин.

«Атлетик»: Эррерин, Леке, Альварес, Мартинес, Берчиче, Сан Хосе, Эчебаррия, Муньяин, Гарсия (Адурис 76), Кордоба (Лопес 76), Уильямс
Главный тренер: Гаритано Гаиска.

Предупреждения: Кордоба 3, Берчиче 15, Гарсия 45, Мартинес 53, Кроос 69, Навас 82

Судья: Мелеро Лопес Марио.

Напомним, что вчера «Барселона» одержала победу над «Реалом Сосьедад».

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Все комментарии
Pancher_95
Pancher_95 ответил cevin cigan
   362 / 959
22 апреля в 22:57
Ну серьезно, я на этом сайте аж с 2010 года, а они всегда об одном и том же, что я написал)))
Санчо Панса
Санчо Панса
   92 / 959
22 апреля в 18:36
Карим это просто машина по забиванию голов в последних матчах! Критика пошла на пользу Бензу) Я очень и очень за него рад. Да, таких разгромных побед в этом сезоне не так уж и много у королевичей! Да еще и без пропущенных мячей) Молодцы, парни!
амурец
амурец ответил Pancher_95
   81 / 959
22 апреля в 02:47
Мля, сколько тут сижу, у вас барсуков у всех одно и тоже, задний привод, геи, и.т.п. одним словом вы п.сы ))) ей богу
видать очень близкая им тема
рус фан
рус фан
   230 / 959
21 апреля в 23:47
Бенз второй раз в своей реальской карьере закладывает больше двадцати голов за сезон в чемпе, два гола сверху и хет трик в целом, сегодня он лучший игрок матча, Бэйл опять имел возможности забить и мазал, реалистов с победой.
BARCDJIN
BARCDJIN ответил Pancher_95
   183 / 959
21 апреля в 23:43
Мля, сколько тут сижу, у вас барсуков у всех одно и тоже, задний привод, геи, и.т.п. одним словом вы п.сы ))) ей богу
вы....
аха-ах)
BARCDJIN
BARCDJIN
   183 / 959
21 апреля в 23:43
ПОЛЕНО тащит оооо


АХа-ха)
NOVA
NOVA
   169 / 959
21 апреля в 23:36
а что если бы по краям Вини + Браим?? мне кажется очень перспективная молодежь то, да и еще гуэса купят летом в нападение!!! почему бы и не попробовать, как аякс например!!
NOVA
NOVA
   169 / 959
21 апреля в 23:34
всегда бы так!!! надеюсь в следующем сезоне Реал будет играть еще лучше чем сегодня!!!
Палыч82
Палыч82 ответил Знатог
   791 / 959
21 апреля в 22:40
Бензин игрок уровня чемпионата страны. и не более того.
Если имелась ввиду Испания, то это мега-уровень,)
Ruslan3132
Ruslan3132 ответил Kavaro
   87 / 959
21 апреля в 21:38
Реал был Реалом ещё до рождения деда Роналду, и останется Реалом даже после того как внуки Рона уйдут на тот свет. А если кто то персонально болеет за Роналду, пусть болеет, мне как то до лампочки.
Как все верно сказал )) Есть персофанчики, которым тяжело это донести, и тут, и даже среди моих товарищей, с которыми можем собраться посмотреть матчи, до споров доходит ))) Но ты прав, надо не обращать внимания, че с них взять ))
Ruslan3132
Ruslan3132
   87 / 959
21 апреля в 21:35
опять 1 тайм вату катали, 2й тайм феерили ) ЗИзу на ставках играет что ли? )))
С Победой, Мадридисты! Бенз жжет!
League1
League1
   321 / 959
21 апреля в 21:28
Не зря видимо Зидан всегда верил в своего младшего брата и всегда его защищал..
RedRedTeam
RedRedTeam ответил Kavaro
   305 / 959
21 апреля в 20:58
Реал был Реалом ещё до рождения деда Роналду, и останется Реалом даже после того как внуки Рона уйдут на тот свет. А если кто то персонально болеет за Роналду, пусть болеет, мне как то до лампочки.
Но роландо сделал Ювентус чемпионом, даже ее сын сделал молодежный Ювентус чемпионом. Уже на него молятся поклонители рона.
eleven LC
eleven LC
   126 / 959
21 апреля в 20:45
Не плохая игра,а Бензема в этом зезоне просто крут уже 30 голов наклепал!
cevin cigan
cevin cigan ответил Pancher_95
   380 / 959
21 апреля в 20:28
Мля, сколько тут сижу, у вас барсуков у всех одно и тоже, задний привод, геи, и.т.п. одним словом вы п.сы ))) ей богу
Любимая тема у барсуков!Кто о чём думает и что у кого болит.....
Pancher_95
Pancher_95 ответил Apsny
   362 / 959
21 апреля в 20:20
    наблюдатель_13
    наблюдатель_13 ответил Kavaro
    21 апреля в 20:16
    Что им даёт Зизу в перерывах?
    Свой коронный, головой в грудь))
    амурец
    амурец
       81 / 959
    21 апреля в 20:14
    молодцы Реал, а Бензема смотрю разошёлся
    This is BarCa
    This is BarCa
       901 / 959
    21 апреля в 20:13
    Не ушел из тени как Неймар, а подождал пока солнце сместится.
    Топовый игрок!
    Знатог
    Знатог
       366 / 959
    21 апреля в 20:10
    Бензин игрок уровня чемпионата страны. и не более того.
    gfrasulov
    gfrasulov ответил cevin cigan
    21 апреля в 20:05
    Я рад,что ты так считаешь,но не всё так чудесно,как хотелось бы. Даже забивая первый гол,Кроос не бежал в контр-атаку, а шёл пешком(а нужно было лететь!!!),хорошо что забили..... Реал раньше этот элемент делал на раз-два! Выход в атаку за три секунды-это был фирменным знаком команды!
    Я больше о том, что начинает появляться мысль...идея в построении игры...а то ведь совсем непонятное творилось..как будто не знали что делать с мячом...А проблем еще конечно выше крыши...
    Y.N.W.A.
    Y.N.W.A.
       57 / 959
    21 апреля в 20:02
    Бензема легенда) Всегда в него верил. Стата Роналду в Реала в том числе большая заслуга Карима. А сейчас он просто показывает свой класс хейтерам.
    cevin cigan
    cevin cigan ответил gfrasulov
       380 / 959
    21 апреля в 19:59
    Говоря никакущий...хотел бы заметить, что от матча к матчу все же заметен прогресс...я бы сказал во всех аспектах игры
    Я рад,что ты так считаешь,но не всё так чудесно,как хотелось бы. Даже забивая первый гол,Кроос не бежал в контр-атаку, а шёл пешком(а нужно было лететь!!!),хорошо что забили..... Реал раньше этот элемент делал на раз-два! Выход в атаку за три секунды-это был фирменным знаком команды!
    Kavaro
    Kavaro
    21 апреля в 19:53
    Что им даёт Зизу в перерывах?
    gfrasulov
    gfrasulov ответил NGY
    21 апреля в 19:52
    С победой парни. Бенз стрельнул! Атлетик конечно никакуший, если уже даже такому Реалу разгромно проигрывает.
    Говоря никакущий...хотел бы заметить, что от матча к матчу все же заметен прогресс...я бы сказал во всех аспектах игры
    Kavaro
    Kavaro ответил Happyboy Barca
    21 апреля в 19:50
    ты это вашим фанам говори которые твердили что без рона реала не будет на ваших форумах два типа фанов 1 фаны реала 2 фаны роналду
    Реал был Реалом ещё до рождения деда Роналду, и останется Реалом даже после того как внуки Рона уйдут на тот свет. А если кто то персонально болеет за Роналду, пусть болеет, мне как то до лампочки.
    ДАША Д
    ДАША Д
       121 / 959
    21 апреля в 19:34
    Хорошо сыграли во втором тайме
    cevin cigan
    cevin cigan ответил gentlewolf
       380 / 959
    21 апреля в 19:32
    Тогда вот так: Бензема был - раб тактической схемы Реала.
    Жестоко!!!
    Groove000
    Groove000
       302 / 959
    21 апреля в 19:30
    Красава Бенз, 31 год, а он вдруг проснулся)
    gentlewolf
    gentlewolf ответил cevin cigan
       242 / 959
    21 апреля в 19:28
    Я обобщил.
    Тогда вот так: Бензема был - раб тактической схемы Реала.
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