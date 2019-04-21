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«Урал» обыграл «Рубин» и покинул зону переходных матчей

21 апреля 2019, 18:22
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)2 : 1Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

«Урал» одержал победу над «Рубином» в матче 24-го тура РПЛ.

Команда из Екатеринбурга покинула зону переходных матчей. Туда опустились «Крылья Советов». Теперь «Урал» и «Рубин» делят десятое место с 30 очками.

Екатеринбург, стадион «Екатеринбург-Арена»

«Урал» - «Рубин» 2:1 (1:1)
Голы: Егорычев 1, Бикфалви 85 - Полоз 4

«Урал»: Годзюр, Кулаков, Страндберг, Ароян, Поляков, Димитров, Бумаль Майега (Бикфалви 53), Егорычев (Жигулёв 85), Эль-Кабир, Погребняк (Емельянов 66), Панюков
Главный тренер: Парфенов Дмитрий.

«Рубин»: Коновалов, Цаллагов, Байрамян, Сорокин, Степанов, Уремович, Камболов, Башкиров (Могилевец 66), Подберёзкин (Акбашев 72), Коновалов, Полоз (Бухаров 79)
Главный тренер: Бердыев Курбан.

Предупреждения: Байрамян 10, Степанов 19, Бухаров 81

Судья: Волошин Николай.

В другом матче тура «Зенит» обыграл «Краснодар».

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Все комментарии
Stormtrooper-26
Stormtrooper-26
   725 / 959
22 апреля в 09:39
Мне искренне жаль нынешний Рубин...во что он превратился...? Кто все эти игроки в его составе? Сплошь ноунеймы... А ведь не так давно Казань достойно представляла Россию в Лиге Чемпионов и была грозой авторитетов в РПЛ. Эх... Угробили команду, в общем. Я бы за такое в тюрьму сажал, чесслово.
dok66
dok66
   667 / 959
22 апреля в 07:18
Поздравляю уральцев !
nikoladolgov
nikoladolgov
   267 / 959
21 апреля в 23:58
Бердыев видно потерял свои четки ....
Или просто работать не хочет.
Shamil79
Shamil79
   684 / 959
21 апреля в 21:15
каковы пкрспектвы Рубна?
Контуженый
Контуженый
   629 / 959
21 апреля в 20:23
Судье проиграли. Судья тридварас
Аксинья
Аксинья ответил Leha-ha50
   51 / 959
21 апреля в 19:55
Туркмен стремительно падает вниз - СУДЬБААААААААА!!! Урал с победой!!! В концовке если бы не жадничали могли еще штучки три положить.
Для трех очков хватило и этого...КББ наверно не знал что в одну реку нельзя входить дважды или жадность глаза застлила...
Karkaz
Karkaz
   492 / 959
21 апреля в 19:27
Тренера Рубина надо убирать давно уже
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
   190 / 959
21 апреля в 19:19
Рубин по итогам чемпа свалится на 13 место. Прикол
mihaluch
mihaluch
   61 / 959
21 апреля в 19:17
"Урал" наконец то стал побеждать,хотя всё было расположено к ничьей.
Байкал-38.
Байкал-38.
   219 / 959
21 апреля в 19:07
Урал красавцы, взломали "автобус"!
112910415
112910415
   97 / 959
21 апреля в 19:04
браво !
Брулин
Брулин
   29 / 959
21 апреля в 18:58
Помнится Курбаном Палыча попрекали) Ну и где сейчас Курбан, а где Палыч?
Узбагоеный
Узбагоеный
   102 / 959
21 апреля в 18:56
Рубин и Спартак в Пердив.
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   24 / 959
21 апреля в 18:53
Уральцев с победой.
Хотя всё катилось к массовому братанию.
Санчо Панса
Санчо Панса
   92 / 959
21 апреля в 18:48
Молодцы, уральцы! В начале этого сезона им катастрофически не везло, но сейчас судьба им возвращает должок) Кому как не Бикфалви забивать мячи и приносить победы черно-оранжевым? С непростой и очень важной победой, Урал! Бекиевич повержен)
Sergey Z
Sergey Z
   136 / 959
21 апреля в 18:47
Урал с нужной победой!!!
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
   80 / 959
21 апреля в 18:47
Рассыпается наш фарм-клуб Рубин.
С уверенность можно говорить о том, что это происходит из-за отсутствия болельщиков.
Leha-ha50
Leha-ha50
   10 / 959
21 апреля в 18:43
Туркмен стремительно падает вниз - СУДЬБААААААААА!!!
Урал с победой!!! В концовке если бы не жадничали могли еще штучки три положить.
SHMEL
SHMEL
   156 / 959
21 апреля в 18:42
Очередное унижение петушиного клуба.Пердифф не за горами...Отдельные поздравления Казанскому.
particular
particular
   1 / 959
21 апреля в 18:39
Бодро начали, затем, брали друг друга на измор..:)
Урал больше хотел победить, чем Рубин - отжать дежурную ничейку..:)
ДАША Д
ДАША Д
   121 / 959
21 апреля в 18:33
Перед дном все интереснее и интереснее.
За адекватность
За адекватность
   68 / 959
21 апреля в 18:30
"Мясорубка" за место, дающее право избежать стыковые матчи продолжается. Болельщиков "Урала" с победой, ну а болельщикам "Рубина" можно только посочувствовать. Казалось бы неплохой гандикап в набранных очках от зоны стыковых матчей во второй части сезона тает на глазах.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   37 / 959
21 апреля в 18:30
Ожидаемая победа Урала.
КББ не смог даже очко удержать.)))
EAGuar As
EAGuar As
   62 / 959
21 апреля в 18:30
С победой
Питермен
Питермен
   21 / 959
21 апреля в 18:29
Красивейшая победа над беспределом, поздравляю Урал, рубин в пердив
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   22 / 959
21 апреля в 18:29
Рубину нужно еще одного тренера для защитников найти. Бердыев и Кузьмин не справятся вдвоем...
Остапчук 67
Остапчук 67
   763 / 959
21 апреля в 18:28
Очень нужная победа.
Бабушка Маня
Бабушка Маня
   254 / 959
21 апреля в 18:25
много забили
Evilhuman
Evilhuman
   27 / 959
21 апреля в 18:25
Урал с победой, таким унылым командам как Рубин можно сниматься с чемпа,за ненадобностью
ZjzoRe
ZjzoRe
   428 / 959
21 апреля в 18:24
Супер матч, пытались повторить стиль Краснодара и Зенита, всю игру качели, браво обеим командам. Эрик тащер!
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