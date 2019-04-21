«Урал» обыграл «Рубин» и покинул зону переходных матчей

«Урал» одержал победу над «Рубином» в матче 24-го тура РПЛ.
Команда из Екатеринбурга покинула зону переходных матчей. Туда опустились «Крылья Советов». Теперь «Урал» и «Рубин» делят десятое место с 30 очками.
Екатеринбург, стадион «Екатеринбург-Арена»
«Урал» - «Рубин» 2:1 (1:1)
Голы: Егорычев 1, Бикфалви 85 - Полоз 4
«Урал»: Годзюр, Кулаков, Страндберг, Ароян, Поляков, Димитров, Бумаль Майега (Бикфалви 53), Егорычев (Жигулёв 85), Эль-Кабир, Погребняк (Емельянов 66), Панюков
Главный тренер: Парфенов Дмитрий.
«Рубин»: Коновалов, Цаллагов, Байрамян, Сорокин, Степанов, Уремович, Камболов, Башкиров (Могилевец 66), Подберёзкин (Акбашев 72), Коновалов, Полоз (Бухаров 79)
Главный тренер: Бердыев Курбан.
Предупреждения: Байрамян 10, Степанов 19, Бухаров 81
Судья: Волошин Николай.
В другом матче тура «Зенит» обыграл «Краснодар».
Или просто работать не хочет.
Или просто работать не хочет.
Хотя всё катилось к массовому братанию.
Хотя всё катилось к массовому братанию.
С уверенность можно говорить о том, что это происходит из-за отсутствия болельщиков.
С уверенность можно говорить о том, что это происходит из-за отсутствия болельщиков.
Урал с победой!!! В концовке если бы не жадничали могли еще штучки три положить.
Урал с победой!!! В концовке если бы не жадничали могли еще штучки три положить.
Урал больше хотел победить, чем Рубин - отжать дежурную ничейку..:)
Урал больше хотел победить, чем Рубин - отжать дежурную ничейку..:)
КББ не смог даже очко удержать.)))
КББ не смог даже очко удержать.)))