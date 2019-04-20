«Барселона» обыграла «Реал Сосьедад»

«Барселона» одержала победу над «Реалом Сосьедад» в матче 33-го тура чемпионата Испании.
«Барселона» (77 очков) занимает первое место в турнирной таблице, «Реал Сосьедад» (41 очко) - десятый.
Барселона, стадион Камп Ноу
«Барселона» - «Реал Сосьедад» 2:1 (1:0)
Голы: Ленгле 45, Альба 64 - Хуанми 62
«Барселона»: тер Штеген, Нелсон Семеду, Пике, Ленгле, Альба, Ракитич, Видаль (Серхи Роберто 90), Артур Рамос (Бускетс 56), Лионель Месси, Суарес, Дембеле (Коутиньо 72)
Главный тренер: Вальверде Эрнесто.
«Реал Сосьедад»: Рульи, Сальдуа, Диего Льоренте (Мугуруза 87), Элустондо, Муньос, Субельдия (Сангальи 54), Пардо, Хуанми (Рамирес 87), Мерино, Ойарсабаль, Виллиан Жозе
Главный тренер: Альгвасил Иманол.
Предупреждение: Мерино 15
Ранее мадридский «Атлетико» одержал победу над «Эйбаром».
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Надеюсь, что Реал действительно подпишет этого суперзащитника!!!
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Надеюсь, что Реал действительно подпишет этого суперзащитника!!!
Две его ошибки привели к голам.
Но от этого, он не перестаёт быть классным защитником
Две его ошибки привели к голам.
Но от этого, он не перестаёт быть классным защитником
Не выпускать же Боатенга..
Единственное, можно Месси поставить в центр и выпустить Малколма.
Не выпускать же Боатенга..
Единственное, можно Месси поставить в центр и выпустить Малколма.