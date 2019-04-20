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«Барселона» обыграла «Реал Сосьедад»

20 апреля 2019, 23:37
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона2 : 1Логотип футбольный клуб Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)Реал СосьедадМатч завершен

«Барселона» одержала победу над «Реалом Сосьедад» в матче 33-го тура чемпионата Испании.

«Барселона» (77 очков) занимает первое место в турнирной таблице, «Реал Сосьедад» (41 очко) - десятый.

Барселона, стадион Камп Ноу

«Барселона» - «Реал Сосьедад» 2:1 (1:0)
Голы: Ленгле 45, Альба 64 - Хуанми 62

«Барселона»: тер Штеген, Нелсон Семеду, Пике, Ленгле, Альба, Ракитич, Видаль (Серхи Роберто 90), Артур Рамос (Бускетс 56), Лионель Месси, Суарес, Дембеле (Коутиньо 72)
Главный тренер: Вальверде Эрнесто.

«Реал Сосьедад»: Рульи, Сальдуа, Диего Льоренте (Мугуруза 87), Элустондо, Муньос, Субельдия (Сангальи 54), Пардо, Хуанми (Рамирес 87), Мерино, Ойарсабаль, Виллиан Жозе
Главный тренер: Альгвасил Иманол.

Предупреждение: Мерино 15

Ранее мадридский «Атлетико» одержал победу над «Эйбаром».

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Все комментарии
Ruslik1982
Ruslik1982 ответил ЮЗИК
   70 / 959
21 апреля в 14:36
Странно что Месси не забил
Месси забивает только сильным клубам
Funny_Smailik
Funny_Smailik ответил Ангел неБесГрешен
   213 / 959
21 апреля в 11:41
Барса чемпион!
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
       22 / 959
    21 апреля в 09:23
    Барса чемпион!
    Sergey Z
    Sergey Z
       136 / 959
    21 апреля в 09:20
    Барсу с победой!!!
    ОПС
    ОПС
       444 / 959
    21 апреля в 08:01
    Ожидалось.
    Звезда по имени Солнце
    Звезда по имени Солнце
       131 / 959
    21 апреля в 07:22
    Победа в режиме экономии.
    95-shishani-95
    95-shishani-95
       100 / 959
    21 апреля в 07:17
    Тренер «сливочных» считает, что клуб должен действовать более активно в переговорах по игроку, чтобы опередить «Барселону», которая также заинтересована в услугах 19-летнего защитника «Аякса»
    ----------------------------------
    Надеюсь, что Реал действительно подпишет этого суперзащитника!!!
    Самедов Агил
    Самедов Агил
       107 / 959
    21 апреля в 06:53
    Прогматизм вальверде.. Вот для чего он приглашён в барсу. Но сосьедад молодцы
    ЮЗИК
    ЮЗИК
       247 / 959
    21 апреля в 05:49
    Странно что Месси не забил
    kotmyshka
    kotmyshka
       124 / 959
    21 апреля в 05:03
    неожиданно?
    Бабушка Маня
    Бабушка Маня
       254 / 959
    21 апреля в 04:53
    А Месси не забил
    Барсамания1988
    Барсамания1988 ответил juvenale
       373 / 959
    21 апреля в 04:49
    Ну вы то уже никого опрокинуть не можете)))) что вам остается?))))
    Санчо Панса
    Санчо Панса
       92 / 959
    21 апреля в 04:30
    Причем в весьма непростом для себя матче! Тот самый случай, когда Реал Сосьедад смотрелся лучше в матче против Барселоны, чем Манчестер Юнайтед. С очередной победой, сине-гранатовые! До чемпионства по сути рукой подать.
    Барсамания1988
    Барсамания1988 ответил allemz
       373 / 959
    21 апреля в 02:46
    Это тот который 2 мяча привез в матче с тотенхемом и помог отлететь в 1/4
    Барсамания1988
    Барсамания1988 ответил Ty4ka98
       373 / 959
    21 апреля в 02:44
    Особенно кимпембе))) который мяч спиной встречал и руки в стороны, тем самым помог псж отлететь в 1/8
    EAGuar As
    EAGuar As
       62 / 959
    21 апреля в 01:45
    С победой .
    da da da
    da da da
       234 / 959
    21 апреля в 00:49
    Альба хорош,уже который сезон))
    juvenale
    juvenale ответил Летучий-Голландец.
       38 / 959
    21 апреля в 00:23
    Наверное мало кто ждал от Барсы феноменальной игры сегодня) Этого стоило ожидать, играли после лч. Ну и очень много эконорежим включали походу игры каталонцы)
    что-то мне кажется Ливерпульль вас опрокинет)))атака то у них в поряде
    Wolf77785
    Wolf77785
       42 / 959
    21 апреля в 00:21
    Молодцы, спокойно победили, надо будет глянуть обзор!
    ALBA BARCELONA 21
    ALBA BARCELONA 21 ответил nba05
       125 / 959
    21 апреля в 00:18
    На удивление, сегодня слишком тихо на ветке))
    Месси когда уйдет,долго будет тишина на ветке.Глоров много.Роналду ушел и там почти тишина.
    allemz
    allemz ответил nba05
       39 / 959
    21 апреля в 00:07
    в ответной игре с ТТХ его стабильность бросалась в глаза ;)
    Да, но даже с учетом одной неуверенной игры в этом сезоне, он сильнее того же Стоунза и Отаменди. Пеп угадал с его приобретением, не раз на классе спасал МС от голов на контрах и стандартах. Он в одиночку сделает больше полезных действий чем те же Стоунз или Отаменди. Возможно, именно усталость предшествовала косячной игре против кур.
    nba05
    nba05
       196 / 959
    21 апреля в 00:05
    На удивление, сегодня слишком тихо на ветке))
    la_masia
    la_masia ответил ALBA BARCELONA 21
       146 / 959
    21 апреля в 00:03
    Вальверде куда смотрит,Суарес заколебал,он только мешает,не успевает,не забивает итд итп.Давно пора его твердо посадить на скамейку.
    Посмотри статистику Суареса и не мешай Муравью тренировать)
    Ruslik1982
    Ruslik1982 ответил ALBA BARCELONA 21
       70 / 959
    20 апреля в 23:59
    Вальверде куда смотрит,Суарес заколебал,он только мешает,не успевает,не забивает итд итп.Давно пора его твердо посадить на скамейку.
    20 голов и 6 передач в чемпионате. Не смеши. Суареса нужно держать тёпленьким, много раз в нужные моменты он тащил.
    Летучий-Голландец.
    Летучий-Голландец. ответил allemz
       158 / 959
    20 апреля в 23:58
    Отличный игрок, но вот с Тоттен конкретно накосячил)
    Две его ошибки привели к голам.
    Но от этого, он не перестаёт быть классным защитником
    -Inquisitоr-
    -Inquisitоr-
       106 / 959
    20 апреля в 23:57
    Осталось одержать две победы в пяти матчах, дабы официально подтвердить статус испанских королей, хотя в этом и так долгие годы уже никто не сомневается, а ежели ненавистники что-то и визжат из кустов, то от злобы и бессилия, ибо понимают, что равных Барселоне в Испании никого нет уже долгие годы... В честной борьбе лишь Атлетико смог отобрать титул 5 лет назад, однако и победоносной каталонской команде иногда нужна передышка...
    nba05
    nba05 ответил allemz
       196 / 959
    20 апреля в 23:57
    Дешам по каким-то причинам не вызывает Ляпорта, непонятно. Даже на ЧМ не поехал, хотя это самый стабильный защ в составе МС.
    в ответной игре с ТТХ его стабильность бросалась в глаза ;)
    allemz
    allemz ответил Ty4ka98
       39 / 959
    20 апреля в 23:56
    Та ладно, они взяли ЧМ. Вообще жесткая конкуренция у французов за место в старте защитников. Лангле, Ляпорт, Юмтити, Варан, Кимбемпе – все серьезные ребята.
    Дешам по каким-то причинам не вызывает Ляпорта, непонятно. Даже на ЧМ не поехал, хотя это самый стабильный защ в составе МС.
    Vasya Oblomov
    Vasya Oblomov
    20 апреля в 23:54
    с победой!
    Летучий-Голландец.
    Летучий-Голландец. ответил ALBA BARCELONA 21
       158 / 959
    20 апреля в 23:53
    А других вариантов то и нет больше)
    Не выпускать же Боатенга..
    Единственное, можно Месси поставить в центр и выпустить Малколма.
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