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Промес не смог спасти «Севилью» от разгромного поражения в игре с «Хетафе»

21 апреля 2019, 16:59
ХетафеЛоготип футбольный клуб Хетафе3 : 0Логотип футбольный клуб СевильяСевильяМатч завершен

«Хетафе» переиграл «Севилью» в матче 33-го тура испанского чемпионата.

После этого матча «Севилья» занимает пятую строчку в таблице (52 очка), а «Хетафе» - четвертую (54 очка).

Хетафе, стадион «Колисео Алфонсо Перес»

«Хетафе» - «Севилья» - 3:0 (2:0)
Голы: Хайме Мата 35 (пенальти), Молина 45+4 (пенальти), Молина 53

«Хетафе»: Сория, Даконам, Гонсалес, Кабрера, Игнаси Микел, Мата (Родригес 85), Сибасаки (Портильо 61), Арамбарри, Максимович, Молина (Фламини 77), Дурго.
Главный тренер: Хосе Бордалас.

«Севилья»: Вацлик, Гомес, Кьер, Эскудеро, Меркадо, Амаду (Меса 67), Банега (Промес 46), Навас, Эль-Хаддади (Рог 69), Бен-Йеддер, Васкес.
Главный тренер: Хоакин Капаррос.

Предупреждения: Амаду 23, Эвер Банега 30, Меркадо 32, Васкес 33, Эскудеро 33, Хайме Мата 38, Эскудеро 45+3, Гонсалес 50, Кабрера Сасиа 51.

Удаления: Эскудеро 45+3, Джене 71.

Судья: Лаос Матеу.

Напомним, что в матче 32-го тура Примеры «Севилья» одолела «Бетис».

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Все комментарии
Палыч82
Палыч82
   791 / 959
21 апреля в 22:28
Не ну тут Федун "гинернул" чуть ли не хлеще самого Леонтовича,) Теперь ещё б красно-белым в бесплатную аренду Квинси забрать,)
Гавроша
Гавроша
   30 / 959
21 апреля в 21:38
Вот оно пупсик в команде - всем подряд влетают!

И что значит не смог спасти - он что, гол забил?
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил ЦCКА навсегда
   6 / 959
21 апреля в 20:52
Пока Аякс творит историю в ЛЧ, промес проигрывает Стандарду, Славии, Хетафе!
RMUKMU
RMUKMU ответил Шишанутый
   110 / 959
21 апреля в 20:22
Вотэто да!! Хетафе какие красавцы!! Какой матч выдали. Эта команда засулживает того чтобы попасть в Лч! А можно еще матч с Барсой вспомнить (1-2) где судья лишил Хетафе ничьи отменив чистый гол в ворота Барсы когда два каталонских игрока в своей штрафной столкнулись а он подумал что игрок Хетафе фолил и дал фол в атаке.
12 мая возьмут реванш.
RMUKMU
RMUKMU
   110 / 959
21 апреля в 20:19
Браво подмадридцы. Разгромили главного конкурента за ЛЧ. Календарь очень сложный, но надеюсь не сбавят обороты.
Лаос странные решения принимал. Руки в штрафной повлияли на эпизоды, но они были случайными и желтых карточек не заслуживали. И Даконама перед игрой с Реалом удалили не за что, получилось опасно, но случайно, умысла не было никакого
Шишанутый
Шишанутый
   7 / 959
21 апреля в 19:14
Вотэто да!! Хетафе какие красавцы!! Какой матч выдали. Эта команда засулживает того чтобы попасть в Лч! А можно еще матч с Барсой вспомнить (1-2) где судья лишил Хетафе ничьи отменив чистый гол в ворота Барсы когда два каталонских игрока в своей штрафной столкнулись а он подумал что игрок Хетафе фолил и дал фол в атаке.
Galaxy real way
Galaxy real way
   636 / 959
21 апреля в 19:03
Хетафе классный сезон проводит
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда ответил Звезда по имени Солнце
   12 / 959
21 апреля в 18:25
Смешной заголовок. Правильнее сказать Промес помог Севилье получить разгромное поражение, ведь как раз он не успел закрыть свой фланг, когда забивался третий гол.
Этот кривоногий и в створ не попал, когда вратаря перекидывал!
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда ответил FILL3286
   12 / 959
21 апреля в 18:23
как и галавин
    Klaksvikar Itrottarselag
    Klaksvikar Itrottarselag
       549 / 959
    21 апреля в 17:55
    В Испании Хетафе не любят за скучный футбол, а в РПЛ он назывался бы Краснодаром.
    Звезда по имени Солнце
    Звезда по имени Солнце
       131 / 959
    21 апреля в 17:51
    Смешной заголовок. Правильнее сказать Промес помог Севилье получить разгромное поражение, ведь как раз он не успел закрыть свой фланг, когда забивался третий гол.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
       8 / 959
    21 апреля в 17:32
    Промес продолжает демонстрировать всё самое ценное приобретённое за 3 последних года......
    30 игр - 1 гол....))))))

    Мои сомнения в исходе недавнего дерби исчезли когда прочитал вот это:
    "Полузащитник «Севильи» Куинси Промес пожелал «Спартаку» удачи в матче 22-го тура РПЛ с ЦСКА.
    «Удачи, моя любовь», – написал голландец в сторис инстаграма."

    ЦСКА не мог не выиграть...))))
    Литейный 4
    Литейный 4
       4 / 959
    21 апреля в 17:29
    Какое спасенье? Губошлеп это якорь в Севилье. Он только поспособствовал разгрому. Гыгыгы
    Apsny
    Apsny
       45 / 959
    21 апреля в 17:27
    В стиле Севильи, а оборона забивная оказалась)
    волгoдoн
    волгoдoн
       353 / 959
    21 апреля в 17:24
    регулярно так "не смог спасти"
    бестолковый нигер растворился в ла-лиге
    dzvinka
    dzvinka
       69 / 959
    21 апреля в 17:23
    заголовок божественнен, соккерский весь такой.
    вячеслав остапенко
    вячеслав остапенко
       184 / 959
    21 апреля в 17:20
    Поздравляю Хетафе с победой
    FILL3286
    FILL3286 ответил ЦCКА навсегда
       31 / 959
    21 апреля в 17:20
    Разве спасал когда-то? :)
    как и галавин
    AMT
    AMT
    21 апреля в 17:19
    Что-то совсем Промес плох
    Ваня лучший
    Ваня лучший
       65 / 959
    21 апреля в 17:18
    Не помог спастись, значит помог поиграть с разгромным счётом, да?
    ДСА
    ДСА
       132 / 959
    21 апреля в 17:12
    Матч за место в Лиге Чемпионов получился.
    ЦCКА навсегда
    ЦCКА навсегда
       12 / 959
    21 апреля в 17:11
    Разве спасал когда-то? :)
    mihaluch
    mihaluch
       61 / 959
    21 апреля в 17:09
    Промес далеко не спасатель,а так себе.
    loko7
    loko7
       314 / 959
    21 апреля в 17:06
    На него особо и не рассчитывают, раз он даже в основе не выходит.
    Leha-ha50
    Leha-ha50
       10 / 959
    21 апреля в 17:05
    Вышел Промес, результат ушел!!!
    mangoх12
    mangoх12
       32 / 959
    21 апреля в 17:01
    спасти ? Он только навел чернь на клуб)) Вовремя его Федунок спихнул)
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