Промес не смог спасти «Севилью» от разгромного поражения в игре с «Хетафе»

«Хетафе» переиграл «Севилью» в матче 33-го тура испанского чемпионата.
После этого матча «Севилья» занимает пятую строчку в таблице (52 очка), а «Хетафе» - четвертую (54 очка).
Хетафе, стадион «Колисео Алфонсо Перес»
«Хетафе» - «Севилья» - 3:0 (2:0)
Голы: Хайме Мата 35 (пенальти), Молина 45+4 (пенальти), Молина 53
«Хетафе»: Сория, Даконам, Гонсалес, Кабрера, Игнаси Микел, Мата (Родригес 85), Сибасаки (Портильо 61), Арамбарри, Максимович, Молина (Фламини 77), Дурго.
Главный тренер: Хосе Бордалас.
«Севилья»: Вацлик, Гомес, Кьер, Эскудеро, Меркадо, Амаду (Меса 67), Банега (Промес 46), Навас, Эль-Хаддади (Рог 69), Бен-Йеддер, Васкес.
Главный тренер: Хоакин Капаррос.
Предупреждения: Амаду 23, Эвер Банега 30, Меркадо 32, Васкес 33, Эскудеро 33, Хайме Мата 38, Эскудеро 45+3, Гонсалес 50, Кабрера Сасиа 51.
Удаления: Эскудеро 45+3, Джене 71.
Судья: Лаос Матеу.
Напомним, что в матче 32-го тура Примеры «Севилья» одолела «Бетис».
И что значит не смог спасти - он что, гол забил?
И что значит не смог спасти - он что, гол забил?
Лаос странные решения принимал. Руки в штрафной повлияли на эпизоды, но они были случайными и желтых карточек не заслуживали. И Даконама перед игрой с Реалом удалили не за что, получилось опасно, но случайно, умысла не было никакого
Лаос странные решения принимал. Руки в штрафной повлияли на эпизоды, но они были случайными и желтых карточек не заслуживали. И Даконама перед игрой с Реалом удалили не за что, получилось опасно, но случайно, умысла не было никакого
30 игр - 1 гол....))))))
Мои сомнения в исходе недавнего дерби исчезли когда прочитал вот это:
"Полузащитник «Севильи» Куинси Промес пожелал «Спартаку» удачи в матче 22-го тура РПЛ с ЦСКА.
«Удачи, моя любовь», – написал голландец в сторис инстаграма."
ЦСКА не мог не выиграть...))))
30 игр - 1 гол....))))))
Мои сомнения в исходе недавнего дерби исчезли когда прочитал вот это:
"Полузащитник «Севильи» Куинси Промес пожелал «Спартаку» удачи в матче 22-го тура РПЛ с ЦСКА.
«Удачи, моя любовь», – написал голландец в сторис инстаграма."
ЦСКА не мог не выиграть...))))
бестолковый нигер растворился в ла-лиге
бестолковый нигер растворился в ла-лиге