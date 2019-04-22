ГлавнаяНовости

Пресс-атташе «Енисея» потроллил Аленичева

22 апреля 2019, 10:47
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)ЕнисейМатч завершен

Пресс-атташе «Енисея» Станислав Меркис оценил концовку сезона для красноярской команды, которой грозит вылет из РПЛ.

Впереди шесть игр: «Оренбург», «Локо», «Анжи», «Краснодар», «Динамо» и «Зенит». С Питером так вообще попадаем на праздник к чемпионам, наверное, портить настроение нельзя в такой день. Да и «Краснодар» сражается за еврокубки. И вообще всем этим клубам очки будут нужнее, наверное.

 Напомним, после матча со «Спартаком» (0:2) главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев заявил, что «красно-белым» очки были нужнее.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Бердыев: «Нам повезло с первым голом»
Сегодня, 18:55 Комментарии1
Федотов: «Всё сломал пенальти»
Сегодня, 18:52 Комментарии1
Директор «Енисея»: «Наш клуб никогда не играет договорные матчи»
Сегодня, 17:39 Комментарии7
Адиев: «Удаление помешало нам победить»
Сегодня, 16:43 Комментарии6
Р. Билялетдинов: «К декабрю „Зенит“ проиграл всё, что только можно»
Сегодня, 16:39 Комментарии20
Аленичев: «Было видно, что ребята поймали кураж»
Сегодня, 16:34 Комментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
димон 37
димон 37 ответил serh62
23 апреля в 12:32
Это ты про игаря джентельмена который торпедовцу в лицо дал и даже же не получил или про березу который ногами пинал соперника?
Шуnя771
Шуnя771
   34 / 959
23 апреля в 08:37
Жжёт батенька!
амурец
амурец
   81 / 959
23 апреля в 07:20
хорошо сказал
Zayac_65
Zayac_65
   641 / 959
23 апреля в 05:07
Уровень Аленя пердив... выше головы не прыгнешь!
Miaf
Miaf
   620 / 959
22 апреля в 20:51
ЕЩе долго будут на багаже Аленичева, но по мне лучше уж Дмитрий , чем Бесхребетный пиджак..
particular
particular
   1 / 959
22 апреля в 18:26
Крыса с блокнотом, которая жирует на редких успехах и смакует неудачи команды... Гнать...
ЮЗИК
ЮЗИК
   247 / 959
22 апреля в 18:25
Давно пора ему сваливать от туда
Сп62
Сп62 ответил Djon_V
   466 / 959
22 апреля в 17:42
Это всего лишь шутка.
berda2003
berda2003
   469 / 959
22 апреля в 17:21
что он вообще делает в Енисее? как морская свинка, столько лет в спартаке, а свиньёй не стал, тем более морской... с таким характером ему в хоспис...
нечитайло
нечитайло
   837 / 959
22 апреля в 17:11
Это уже вылет
Djon_V
Djon_V
   716 / 959
22 апреля в 17:08
Ну это конечно лишнее Аленичев сказанул, думать надо прежде чем говорить. Как правильно сказал пользователь в 12:49, да как вообще теперь команда будет биться за тренера?! После такого надо увольнять не думая, тем более в игровом плане ничего не потеряют
Брулин
Брулин
   29 / 959
22 апреля в 17:06
А если он так специально сказал !!! Чтоб игроков разозлить ???!!! А кто нибудь об этом подумал ?
serh62
serh62 ответил ОПС
   78 / 959
22 апреля в 16:59
Так говорить, как Аленичев, подло по отношению к своей команде.
а ты видел хоть одного нормального , после того как побывал в спартаке? все они подлые, и игроки и руководство.
Dirty_Harry
Dirty_Harry
22 апреля в 16:27
Просто они б...ть сильнее надо уж было так сказать.
beefs
beefs
   194 / 959
22 апреля в 16:01
Чего там сливать когда команды нет, вернее уже все думают о дальнейшей судьбе...
Против ЦСКА
Против ЦСКА
   726 / 959
22 апреля в 15:53
А что им остается?
Caniggia
Caniggia
   59 / 959
22 апреля в 15:23
Алень, конечно, фигню сморозил. Так говорить нельзя! Бороться нужно до конца, тем более теоретические шансы остались. Его теперь весь Красноярск хочет казнить, наверное.
Питермен
Питермен
   21 / 959
22 апреля в 15:06
Какой позорный филиал Федуна, что-то Леонид совсем его запустил
Бабушка Маня
Бабушка Маня
   254 / 959
22 апреля в 15:03
Хорошо подтрунил
nikoladolgov
nikoladolgov
   267 / 959
22 апреля в 14:55
Алень сегодня добрый ....
Налетай, торопись, покупай живопись !
drug01
drug01
   117 / 959
22 апреля в 14:54
Добрый дядька? Значит открыто сдал игру????
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил ПерекатиПоле
   6 / 959
22 апреля в 14:48
Гусь был временщик. Пьяный водитель за это время потренировался на клубах второй 8ки.
Garrincha58
Garrincha58
   319 / 959
22 апреля в 14:12
просто Аленичев уже наверное знает что ему придётся свалить из Красноярска по любому
За адекватность
За адекватность ответил Igo0rek
   68 / 959
22 апреля в 13:44
На самом деле, это неуважение и нарушение профессиональной этики. Так саркастично и неуважительно относиться к ДЕЙСТВУЮЩЕМУ главному тренеру команды, от работников клуба, которые работают непосредственно с пиаром и болельщиками - это перебор. Тем более, когда делают это публично!
Объективности ради: "Разве "Енисею" они не нужны?
– Вы же в курсе, что все нас уже похоронили. Было бы неправильно сказать, что нам что-то светит. Вряд ли мы догоним "Уфу", учитывая, что впереди у нас соперники не слабее "Спартака". Я реально оцениваю ситуацию." Безусловно после таких слов, главный тренер клуба, который платит ему зарплату (наверное не маленькую) заслуживает оваций от пресс-атташе, я уж молчу про то, что "Спартаку нужнее"
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   184 / 959
22 апреля в 13:40
Согласен с Оленичевым
LOpp
LOpp
   23 / 959
22 апреля в 13:28
Аленичев в Спартаке:
после поражения Спартака-2 Арсеналу, пошел в раздевалку тульской команды отмечать победу и возвращение в РПЛ.

после поражения в Питере взял с собой в самолет до Москвы Дзюбу.

странный Аленичев какой-то.
kust07
kust07
   82 / 959
22 апреля в 13:24
бедняга Алень
Doping87
Doping87
   90 / 959
22 апреля в 13:09
5 баллов! Сударь истину глаголит.
Leha-ha50
Leha-ha50
   10 / 959
22 апреля в 12:55
Распродажа началась!!! В очередь , господа!!!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   8 / 959
22 апреля в 12:53
У каждого из "бывших" свой характер...амбиции...задачи...

Парфёнов - и с Тосно и с Уралом "шатает" свой бывший клуб как хочет......
Карпин - тоже не отстаёт...2 победы в сезоне над "народной"......
А Аленичев....ну что тут скажешь.....без комментариев...)))
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100