Пресс-атташе «Енисея» потроллил Аленичева

Пресс-атташе «Енисея» Станислав Меркис оценил концовку сезона для красноярской команды, которой грозит вылет из РПЛ.
Впереди шесть игр: «Оренбург», «Локо», «Анжи», «Краснодар», «Динамо» и «Зенит». С Питером так вообще попадаем на праздник к чемпионам, наверное, портить настроение нельзя в такой день. Да и «Краснодар» сражается за еврокубки. И вообще всем этим клубам очки будут нужнее, наверное.
Напомним, после матча со «Спартаком» (0:2) главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев заявил, что «красно-белым» очки были нужнее.
Налетай, торопись, покупай живопись !
Налетай, торопись, покупай живопись !
– Вы же в курсе, что все нас уже похоронили. Было бы неправильно сказать, что нам что-то светит. Вряд ли мы догоним "Уфу", учитывая, что впереди у нас соперники не слабее "Спартака". Я реально оцениваю ситуацию." Безусловно после таких слов, главный тренер клуба, который платит ему зарплату (наверное не маленькую) заслуживает оваций от пресс-атташе, я уж молчу про то, что "Спартаку нужнее"
– Вы же в курсе, что все нас уже похоронили. Было бы неправильно сказать, что нам что-то светит. Вряд ли мы догоним "Уфу", учитывая, что впереди у нас соперники не слабее "Спартака". Я реально оцениваю ситуацию." Безусловно после таких слов, главный тренер клуба, который платит ему зарплату (наверное не маленькую) заслуживает оваций от пресс-атташе, я уж молчу про то, что "Спартаку нужнее"
после поражения Спартака-2 Арсеналу, пошел в раздевалку тульской команды отмечать победу и возвращение в РПЛ.
после поражения в Питере взял с собой в самолет до Москвы Дзюбу.
странный Аленичев какой-то.
после поражения Спартака-2 Арсеналу, пошел в раздевалку тульской команды отмечать победу и возвращение в РПЛ.
после поражения в Питере взял с собой в самолет до Москвы Дзюбу.
странный Аленичев какой-то.
Парфёнов - и с Тосно и с Уралом "шатает" свой бывший клуб как хочет......
Карпин - тоже не отстаёт...2 победы в сезоне над "народной"......
А Аленичев....ну что тут скажешь.....без комментариев...)))
Парфёнов - и с Тосно и с Уралом "шатает" свой бывший клуб как хочет......
Карпин - тоже не отстаёт...2 победы в сезоне над "народной"......
А Аленичев....ну что тут скажешь.....без комментариев...)))