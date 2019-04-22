Пресс-атташе «Енисея» потроллил Аленичева

Пресс-атташе «Енисея» Станислав Меркис оценил концовку сезона для красноярской команды, которой грозит вылет из РПЛ .

Впереди шесть игр: «Оренбург», «Локо», «Анжи», «Краснодар», «Динамо» и «Зенит». С Питером так вообще попадаем на праздник к чемпионам, наверное, портить настроение нельзя в такой день. Да и «Краснодар» сражается за еврокубки. И вообще всем этим клубам очки будут нужнее, наверное.