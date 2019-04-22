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Глушаков: «Колю и Аяза с дебютными голами за „Спартак“!»

22 апреля 2019, 00:39
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)ЕнисейМатч завершен

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков поздравил Николая Рассказова и Аяза Гулиева с дебютными голами за основной состав «красно-белых». Также Глушаков поприветствовал защитника Андрея Ещенко, вернувшегося в строй после травмы. В матче 24-го тура РПЛ московский клуб обыграл «Енисей» (2:0).

Красно-белые, с победой! Колю и Аяза с дебютными голами за «Спартак»! Андрей — с возвращением. Тебя не хватало. Впереди важнейшие матчи, болеем за «Спартак».

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Все комментарии
serh62
serh62 ответил ОПС
   78 / 959
22 апреля в 16:55
Вот вам спартаковское слово и дело. На всю страну объявили о ссылке Гулиева в дубль, а в первом же матче он в основе.
омерзительная команда-спартак
serh62
serh62
   78 / 959
22 апреля в 16:52
наверное и с избиением иностранца поздравил эту чурку....
cska plus
cska plus
   20 / 959
22 апреля в 13:59
Что за клуб такой, не клуб а обшина какая то, даже слово не могут сдержать ведь бандюгана вроде решили наказать, отправив в дубль.
cska plus
cska plus
   20 / 959
22 апреля в 13:58
Аяз должен сидеть на нарах по соседству с кокошей.
Союзник противников
Союзник противников ответил rawer
   17 / 959
22 апреля в 13:34
а г-на Глушакова с заслуженной скамейкой
Не расстраивайся,выздоровеет и выйдет,поведёт команду вперёд к законному четвёртому месту! Правда,если бы не гений Гончара,то окопались бы в итоге на пятом...
rawer
rawer
22 апреля в 13:08
а г-на Глушакова с заслуженной скамейкой
Заполярный
Заполярный ответил makkie
   303 / 959
22 апреля в 12:36
На какую всю страну и кто объявлял? Кононов все объяснил - матч с Ростовом Гулиев пропустил, разбирались. Вчера вышел в основе.
И ЗАБИЛ, ТЕМ РАССТРОИЛ КОНЕБОМЖЕЙ
Сергей Саныч
Сергей Саныч ответил Союзник противников
   24 / 959
22 апреля в 11:04
Капитан поздравил салаг.Вербовка продолжается!
Союзник противников
Союзник противников
   17 / 959
22 апреля в 09:44
Капитан поздравил салаг.Вербовка продолжается!
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил ОПС
   10 / 959
22 апреля в 07:28
Вот вам спартаковское слово и дело. На всю страну объявили о ссылке Гулиева в дубль, а в первом же матче он в основе.
Ростову без него влетели.......и сразу простили!!!
makkie
makkie ответил ОПС
   11 / 959
22 апреля в 07:27
Вот вам спартаковское слово и дело. На всю страну объявили о ссылке Гулиева в дубль, а в первом же матче он в основе.
На какую всю страну и кто объявлял?
Кононов все объяснил - матч с Ростовом Гулиев пропустил, разбирались. Вчера вышел в основе.
Leha-ha50
Leha-ha50
   10 / 959
22 апреля в 07:27
Николай с Аязом :
- Спасибо, нет,нет,нет !!! Только не в баню!!!
parallels
parallels
   3 / 959
22 апреля в 06:48
меня больше прикололо, как после гола диктор всеми силами пытался заставить зрителей трижды выкрикнуть фамилию гулиев. на удивление, выкрики были почти не слышны.
ОПС
ОПС
   444 / 959
22 апреля в 04:23
Вот вам спартаковское слово и дело. На всю страну объявили о ссылке Гулиева в дубль, а в первом же матче он в основе.
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