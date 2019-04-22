Глушаков: «Колю и Аяза с дебютными голами за „Спартак“!»

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков поздравил Николая Рассказова и Аяза Гулиева с дебютными голами за основной состав «красно-белых». Также Глушаков поприветствовал защитника Андрея Ещенко, вернувшегося в строй после травмы. В матче 24-го тура РПЛ московский клуб обыграл «Енисей» (2:0).
Красно-белые, с победой! Колю и Аяза с дебютными голами за «Спартак»! Андрей — с возвращением. Тебя не хватало. Впереди важнейшие матчи, болеем за «Спартак».
Кононов все объяснил - матч с Ростовом Гулиев пропустил, разбирались. Вчера вышел в основе.
Кононов все объяснил - матч с Ростовом Гулиев пропустил, разбирались. Вчера вышел в основе.
- Спасибо, нет,нет,нет !!! Только не в баню!!!
- Спасибо, нет,нет,нет !!! Только не в баню!!!