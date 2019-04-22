Погба: «Поражение от „Эвертона“ было неуважительным для МЮ»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба прокомментировал поражение своей команды от «Эвертона» (0:4) в рамках 35-го тура АПЛ .

В игре с «Эвертоном» на поле как будто бы была другая команда, а не «Манчестер Юнайтед». Это плохо для нас, для истории клуба, для болельщиков.

Я с уважением отношусь к «Эвертону», однако наше выступление было абсолютно неуважительным. Играя так, мы не уважаем себя, болельщиков и клуб.

В матче всё пошло не так, но самое главное - нам нужно изменить менталитет на поле. Теперь это в прошлом, а нам нужно думать о следующей игре и выступить лучше.