ГлавнаяНовости

Погба: «Поражение от „Эвертона“ было неуважительным для МЮ»

22 апреля 2019, 20:28
ЭвертонЛоготип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)4 : 0Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба прокомментировал поражение своей команды от «Эвертона» (0:4) в рамках 35-го тура АПЛ.

В игре с «Эвертоном» на поле как будто бы была другая команда, а не «Манчестер Юнайтед». Это плохо для нас, для истории клуба, для болельщиков. 

Я с уважением отношусь к «Эвертону», однако наше выступление было абсолютно неуважительным. Играя так, мы не уважаем себя, болельщиков и клуб.

В матче всё пошло не так, но самое главное - нам нужно изменить менталитет на поле. Теперь это в прошлом, а нам нужно думать о следующей игре и выступить лучше.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Бенитес: «Постараемся обыграть „Ливерпуль“»
Сегодня, 18:48 Комментарии2
Аллегри: «Мы никогда больше не увидим другого Месси или Роналду»
Сегодня, 18:02 Комментарии4
Тухель: «Неймар сожалеет о том, что сделал»
Сегодня, 17:38 Комментарии6
Гвардиола: «„Ливерпуль“ и „Барса“ продемонстрировали невероятный футбол»
Сегодня, 17:25 Комментарии2
Роналду: «Многие люди ждут моих ошибок»
Сегодня, 15:21 Комментарии47
Месси - Хави: «Было приятно выступать с тобой за одну команду»
Сегодня, 14:59 ФотоКомментарии6
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Ruslan3132
Ruslan3132 ответил Ice van Reed
   87 / 959
23 апреля в 00:38
Учитывая,что сейчас в век интернета, игроки знают кто уйдет, а кого ведут клубы, Погба мечтами в Реале, Рэша вроде Барселона просматривала, Мата, Валенсия, Эрера уходят, Лукаку Интере хочет покупать, Де Хеа рад уйти из МЮ, только уже эта позиция, маловостребована, только в ПСЖ, у Реала там хватает игроков на эту позицию. Имеем списк тех кто уже ждет ТО летнее, Смолинг Джонс,Янг привозят. Учитывая, что в старте уже большая часть бьет расход летом, остальные уже не уровень, молодняк в отличае от САФа не задействуют, вот и вся проблема МЮ,пдюс игроки торгуют лицом, чем играют на команду,.Герб на груди важнее имени на спине, как смешна эта фраза в нынешних реалеей МЮ, это не семья,разобщенность плюс новый тренер, далеко не топ! Которому сезон минимум и два-три окна чтобы обновить основу, потом сыгранность, это дело не одного сезона!
"Герб на груди важнее имени на спине" - Вот так и Должно быть всегда в нормальной команде! +++
mortid
mortid
   324 / 959
22 апреля в 23:13
Играя так, мы не уважаем себя, болельщиков и клуб.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1113920/pogba-pol
_______________________________________________________

Эти слова должен был произнести кто-то из Спартака и уже давно. Гладиаторы ))) "инвалиды".
Bavaria_M
Bavaria_M
   395 / 959
22 апреля в 22:25
О двуличное полено говорить умеет, жаль что думать нет, по сути пугбун и есть причина провала и позора мю, если бы мю вышвырнул его а не маура, то могли быть 3.
Шишанутый
Шишанутый
   7 / 959
22 апреля в 21:43
Интересно сколько пустят от Шейх Сити? Думаю договорятся на минемальный счет. Второй разгром подряд для МЮ будет уже слишком!!
Pervomaez
Pervomaez
   898 / 959
22 апреля в 21:42
Надо было его продать ещё при Мауре, зря маура убрали он все делал правильно и время это показывает, это просто позор, а где теперь все эксперты хто хаял Маура, хто следующий тренер будет?
Zlatan35
Zlatan35
   18 / 959
22 апреля в 21:31
после 4 0 от Эвертона Погба и всем остальным не интервью давать, а спрятаться и не появляться, хотя бы месяц, за исключением очередных матчей
Ice van Reed
Ice van Reed
   208 / 959
22 апреля в 21:28
Учитывая,что сейчас в век интернета, игроки знают кто уйдет, а кого ведут клубы, Погба мечтами в Реале, Рэша вроде Барселона просматривала, Мата, Валенсия, Эрера уходят, Лукаку Интере хочет покупать, Де Хеа рад уйти из МЮ, только уже эта позиция, маловостребована, только в ПСЖ, у Реала там хватает игроков на эту позицию. Имеем списк тех кто уже ждет ТО летнее, Смолинг Джонс,Янг привозят. Учитывая, что в старте уже большая часть бьет расход летом, остальные уже не уровень, молодняк в отличае от САФа не задействуют, вот и вся проблема МЮ,пдюс игроки торгуют лицом, чем играют на команду,.Герб на груди важнее имени на спине, как смешна эта фраза в нынешних реалеей МЮ, это не семья,разобщенность плюс новый тренер, далеко не топ! Которому сезон минимум и два-три окна чтобы обновить основу, потом сыгранность, это дело не одного сезона!
Groove000
Groove000
   302 / 959
22 апреля в 21:17
Ваша игра была неуважительна для МЮ
RMUKMU
RMUKMU
   110 / 959
22 апреля в 21:13
Печально что это лишь слова.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   14 / 959
22 апреля в 21:01
Больше половины игр Погба тоже не особо уважительны для МЮ.
ZeuSS
ZeuSS
22 апреля в 20:33
Я уже подумал что он на Эвертон обиделся
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100