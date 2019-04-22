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Вальверде: «„Барселона“ может выиграть три трофея или ни одного»

22 апреля 2019, 20:17

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде считает, что его команда может остаться без трофеев в этом сезоне.

Безусловно, сезон складывается неплохо для нас, но мы пока ничего не выиграли. Мы можем выиграть три трофея или ни одного. Каждый матч сейчас имеет огромное значение. Давайте дождемся окончания сезона и посмотрим, как всё сложилось.

Напомним, что в минувшем туре Ла Лиги «Барселона» одержала победу над «Реалом Сосьедад».

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Все комментарии
eleven LC
eleven LC ответил alexfor
   126 / 959
23 апреля в 05:59
Ну это старая песня ,ладно тебе простительно ,ведь у тебя других тем нет впринципе,судьи и какой плохой футболист Роналду вот и всё!
амурец
амурец ответил alexfor
   81 / 959
23 апреля в 02:39
забудь про лч для реала теперь. вар ввели и лимит на судеек исчерпан)
ну и ты смотрю трындишь без толку
alexfor
alexfor ответил eleven LC
   210 / 959
23 апреля в 01:37
Ну ни одного трофея такого точно у Барсы не будет,чемпионат то уже можно сказать выиграли! Но вот в лч я думаю Ливер их пройдёт,а кубок Испании это железно турнир Барсы как лч турнир Реала!
забудь про лч для реала теперь. вар ввели и лимит на судеек исчерпан)
alexfor
alexfor ответил амурец
   210 / 959
23 апреля в 01:37
ну КИ точно возьмут, да и ЛЛ тоже, ну а ЛЧ это не для них
как всегда, трындишь раньше времени
амурец
амурец
   81 / 959
23 апреля в 00:41
ну КИ точно возьмут, да и ЛЛ тоже, ну а ЛЧ это не для них
eleven LC
eleven LC
   126 / 959
22 апреля в 22:58
Ну ни одного трофея такого точно у Барсы не будет,чемпионат то уже можно сказать выиграли!
Но вот в лч я думаю Ливер их пройдёт,а кубок Испании это железно турнир Барсы как лч турнир Реала!
ЮЗИК
ЮЗИК
   247 / 959
22 апреля в 22:49
Достаточно внутренних трофеев, ЛЧ оставте Аяксу
Apsny
Apsny ответил BARCELONA-BEST
   45 / 959
22 апреля в 22:25
Вальверде проделал хорошую работу. 1/2 ЛЧ, финала кубка и практически выигранный чемпионат. О таком мечтают все клубы. Хеппи-эндом его триумфа будет победа над Ливерпулем. Только выход в финал и победа в кубке и в чемпионате дадут возможность Эрнесто продлить контракт с Бармой. Удачи ему.
С Бирмой)))
BARCDJIN
BARCDJIN
   183 / 959
22 апреля в 21:51
Барса заслуживает трех титулов..
kotmyshka
kotmyshka
   124 / 959
22 апреля в 21:14
естественно...
Брулин
Брулин
   29 / 959
22 апреля в 21:11
Я за три трофея, и Вальверде и Месси и вся команда заслуживают триумфального окончания сезона
cevin cigan
cevin cigan
   380 / 959
22 апреля в 21:09
Если судьялоне помогут "люди в чёрном" то требл стопудовый!
The Method Man
The Method Man
   419 / 959
22 апреля в 20:59
Уважаю Вальверде, за его Уважение ко всем остальным : (Клубам, игрокам, болельщикам)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Один из немногих "Достойных" Тренеров в истории Барселоны!
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST
   40 / 959
22 апреля в 20:34
Если Барса возьмёт Требл в третий раз это будет космическое достижение.
la_masia
la_masia
   146 / 959
22 апреля в 20:29
Надеюсь будет требл)
No problem
No problem
   221 / 959
22 апреля в 20:27
Валера мужик с головой,не то что тот который стреляет*Контрольным выстрелом*).
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST
   40 / 959
22 апреля в 20:26
Вальверде проделал хорошую работу.
1/2 ЛЧ, финала кубка и практически выигранный чемпионат. О таком мечтают все клубы.
Хеппи-эндом его триумфа будет победа над Ливерпулем.
Только выход в финал и победа в кубке и в чемпионате дадут возможность Эрнесто продлить контракт с Бармой.
Удачи ему.
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