Вальверде: «„Барселона“ может выиграть три трофея или ни одного»

22 апреля 2019, 20:17

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде считает, что его команда может остаться без трофеев в этом сезоне.

Безусловно, сезон складывается неплохо для нас, но мы пока ничего не выиграли. Мы можем выиграть три трофея или ни одного. Каждый матч сейчас имеет огромное значение. Давайте дождемся окончания сезона и посмотрим, как всё сложилось.

Напомним, что в минувшем туре Ла Лиги «Барселона» одержала победу над «Реалом Сосьедад».