Вальверде: «„Барселона“ может выиграть три трофея или ни одного»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде считает, что его команда может остаться без трофеев в этом сезоне.
Безусловно, сезон складывается неплохо для нас, но мы пока ничего не выиграли. Мы можем выиграть три трофея или ни одного. Каждый матч сейчас имеет огромное значение. Давайте дождемся окончания сезона и посмотрим, как всё сложилось.
Напомним, что в минувшем туре Ла Лиги «Барселона» одержала победу над «Реалом Сосьедад».
Но вот в лч я думаю Ливер их пройдёт,а кубок Испании это железно турнир Барсы как лч турнир Реала!
Но вот в лч я думаю Ливер их пройдёт,а кубок Испании это железно турнир Барсы как лч турнир Реала!
Один из немногих "Достойных" Тренеров в истории Барселоны!
Один из немногих "Достойных" Тренеров в истории Барселоны!
1/2 ЛЧ, финала кубка и практически выигранный чемпионат. О таком мечтают все клубы.
Хеппи-эндом его триумфа будет победа над Ливерпулем.
Только выход в финал и победа в кубке и в чемпионате дадут возможность Эрнесто продлить контракт с Бармой.
Удачи ему.
1/2 ЛЧ, финала кубка и практически выигранный чемпионат. О таком мечтают все клубы.
Хеппи-эндом его триумфа будет победа над Ливерпулем.
Только выход в финал и победа в кубке и в чемпионате дадут возможность Эрнесто продлить контракт с Бармой.
Удачи ему.