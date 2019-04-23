ГлавнаяНовости

Марез недоволен своим положением в «Сити» и хочет покинуть клуб

23 апреля 2019, 07:16

Полузащитник «Манчестер Сити» Рияд Марез недоволен количеством получаемого игрового времени и хочет этим летом сменить клубную прописку, информирует источник.

В последних трёх матчах «горожан» 28-летний алжирец был включён в заявку команды, но на поле так и не появился. 2 марта Марез стал единственным автором гола в матче 29-го тура АПЛ с «Борнмутом» (1:0).

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
СлухиВратарь «Челси» покинет «Витесс» из-за конфликта со Слуцким
Сегодня, 17:26 Комментарии5
СлухиПолузащитник «Манчестер Сити» может стать одноклубником Иньесты
Сегодня, 10:57 Комментарии7
СлухиАзар может стать игроком «Реала» уже 12 мая
Сегодня, 09:04 Комментарии24
СлухиСкауты МЮ интересуются полузащитником «Кальяри»
Вчера, 20:55 Комментарии3
СлухиРайола предпочитает, чтобы де Лигт перешел в «Баварию», МЮ или «Ювентус»
Вчера, 18:35 Комментарии32
СлухиФернандо Торрес может переехать в Мексику
Вчера, 18:17 Комментарии1
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
sparxx2
sparxx2
   253 / 954
23 апреля в 09:13
Тупицу алжирскую когда звали на место Дембеле, надо было мозгами шевелить.
shlifen
shlifen ответил 13 RUS
   338 / 954
23 апреля в 08:50
А чемп он кстати пока ещё и не выиграл =))) он же только летом пришёл...
13 RUS
13 RUS
   175 / 954
23 апреля в 08:43
Взял чемпионат с кубком,можно обратно
shlifen
shlifen
   338 / 954
23 апреля в 08:28
Возможно, правда в том, что он и не нужен Ман Сити, в отличии от молодого и цепкого опорника... Кстати в условных Челси или Арсенале думаю пригодился бы...

А вообще, типичная история для современных футболистов - все хотят в топ-клуб, но основа то не резиновая, а пахать и конкурировать за место в основе - никто не хочет. Ему бы в пример Бернардо Силву - в том году - откровенный игрок ротации, а в этом - уже основы. Но нет, все хотят трофеи и место в старте автоматом. =(
STVA 1
STVA 1
   43 / 954
23 апреля в 07:55
Не надо было Лестер покидать...
ДАША Д
ДАША Д
   116 / 954
23 апреля в 07:51
Опять в Лестер....
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100