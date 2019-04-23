Марез недоволен своим положением в «Сити» и хочет покинуть клуб

Полузащитник «Манчестер Сити» Рияд Марез недоволен количеством получаемого игрового времени и хочет этим летом сменить клубную прописку, информирует источник.
В последних трёх матчах «горожан» 28-летний алжирец был включён в заявку команды, но на поле так и не появился. 2 марта Марез стал единственным автором гола в матче 29-го тура АПЛ с «Борнмутом» (1:0).
А вообще, типичная история для современных футболистов - все хотят в топ-клуб, но основа то не резиновая, а пахать и конкурировать за место в основе - никто не хочет. Ему бы в пример Бернардо Силву - в том году - откровенный игрок ротации, а в этом - уже основы. Но нет, все хотят трофеи и место в старте автоматом. =(
А вообще, типичная история для современных футболистов - все хотят в топ-клуб, но основа то не резиновая, а пахать и конкурировать за место в основе - никто не хочет. Ему бы в пример Бернардо Силву - в том году - откровенный игрок ротации, а в этом - уже основы. Но нет, все хотят трофеи и место в старте автоматом. =(