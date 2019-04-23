Абелардо: «Мы не можем позволить „Барсе“ свободно прогуливаться по полю»

Главный тренер «Алавеса» Абелардо Фернандес поделился ожиданиями от предстоящего домашнего матча с «Барселоной» в 34-м туре чемпионата Испании.

Мы не можем позволить им приехать сюда и спокойно прогуливаться по полю.

Удивить «Барселону» сложно. Они обладают технически одарёнными и быстро атакующими игроками. Это лучшая команда лиги. Но футбол – один из тех видов спорта, где победить может и заведомый аутсайдер. Мы должны будем выйти на поле, не испытывая давления. Мы должны бороться, реагировать на их перемещения и не давать им времени на раздумья.

«Алавес» уже выполнил свою задачу на сезон. Сейчас мы боремся за попадание в еврокубки, чего не ожидали.