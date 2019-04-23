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Абелардо: «Мы не можем позволить „Барсе“ свободно прогуливаться по полю»

23 апреля 2019, 06:36
АлавесЛоготип футбольный клуб Алавес (Витория-Гастейс)0 : 2Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Главный тренер «Алавеса» Абелардо Фернандес поделился ожиданиями от предстоящего домашнего матча с «Барселоной» в 34-м туре чемпионата Испании.

Мы не можем позволить им приехать сюда и спокойно прогуливаться по полю. 

Удивить «Барселону» сложно. Они обладают технически одарёнными и быстро атакующими игроками. Это лучшая команда лиги. Но футбол – один из тех видов спорта, где победить может и заведомый аутсайдер. Мы должны будем выйти на поле, не испытывая давления. Мы должны бороться, реагировать на их перемещения и не давать им времени на раздумья.

«Алавес» уже выполнил свою задачу на сезон. Сейчас мы боремся за попадание в еврокубки, чего не ожидали.

Ранее стало известно о том, что полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич пропустит эту встречу.

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Все комментарии
Барсамания1988
Барсамания1988
   370 / 954
23 апреля в 15:00
Ваше мнение абелардо, интересует Барселону сразу после проблем миграции пингвинов...
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
   130 / 954
23 апреля в 11:05
Все не могут себе это позволить, но поделать нечего не могут.
cska plus
cska plus
   20 / 954
23 апреля в 07:22
Надо нагнуть их.
Штиль
Штиль
   190 / 954
23 апреля в 06:53
хах, тот самый Абелардо быстроногий бразилец из Газмяса?)))
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